    ధన్‌ఖర్ రాజీనామాపై మోదీ ముందే ఖర్గే సంచలన వ్యాఖ్యలు: అధికార పక్షం అభ్యంతరాలు

    పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల తొలిరోజున రాజ్యసభలో విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే మాజీ ఛైర్మన్ జగ్దీప్ ధన్‌ఖర్ 'ఆకస్మిక' రాజీనామాను ప్రస్తావించారు. కొత్త ఛైర్మన్‌ను అభినందిస్తూనే, ధన్‌ఖర్ నిష్క్రమణ పార్లమెంటరీ చరిత్రలో అసాధారణమని చెప్పారు. దీనిపై అధికార పక్షం నిరసన వ్యక్తం చేసింది. 

    Published on: Dec 01, 2025 3:50 PM IST
    By HT Telugu Desk
    పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల తొలిరోజున రాజ్యసభలో అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. రాజ్యసభ విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే, నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఛైర్మన్ సీ.పీ. రాధాకృష్ణన్‌ను అభినందిస్తూనే, మాజీ ఛైర్మన్ జగ్దీప్ ధన్‌ఖర్ రాజీనామా అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చారు.

    ధన్‌ఖర్ రాజీనామాపై మోదీ ముందే ఖర్గే సంచలన వ్యాఖ్యలు: అధికార పక్షం అభ్యంతరాలు (PTI)
    ధన్‌ఖర్ రాజీనామాపై మోదీ ముందే ఖర్గే సంచలన వ్యాఖ్యలు: అధికార పక్షం అభ్యంతరాలు (PTI)

    ధన్‌ఖర్ 'అనూహ్య నిష్క్రమణ'పై ఖర్గే వ్యాఖ్యలు

    రాజ్యసభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఇతర సభ్యులు ఉన్న సమయంలో ఖర్గే ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. "మాజీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జగ్దీప్ ధన్‌ఖర్ తన కార్యాలయం నుంచి ఆకస్మికంగా, అనూహ్యంగా వైదొలగడం పార్లమెంటరీ చరిత్రలోనే అసాధారణం" అని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.

    అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ధన్‌ఖర్ జూలై 21న రాజీనామా చేసిన విషయాన్ని ఆయన పరోక్షంగా ప్రస్తావించారు. "సభకు సంరక్షకుడిగా ఉండే రాజ్యసభ ఛైర్మన్, అధికార పక్షానికే కాకుండా ప్రతిపక్షానికి కూడా సమానంగా చెందిన వ్యక్తి. ధన్‌ఖర్‌కు వీడ్కోలు చెప్పే అవకాశం కూడా సభకు దక్కకపోవడం నాకు చాలా బాధ కలిగించింది" అని ఖర్గే అన్నారు.

    అధికార పక్షం నిరసన

    ఖర్గే వ్యాఖ్యలపై అధికార పక్ష సభ్యులు వెంటనే తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఇది సరైన సమయం కాదని, శుభ సందర్భంలో ఇలాంటి అంశాలను ప్రస్తావించడం అనవసరమని నిరసన తెలిపారు. అధికార పక్షం సభ్యుల నుంచి అభ్యంతరాలు, నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి.

    కొత్త ఛైర్మన్‌కు 'సమతుల్యత' పాఠాలు

    కొత్త ఛైర్మన్ సీ.పీ. రాధాకృష్ణన్‌ను అభినందిస్తూ, ఖర్గే ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "మీరు ఇరుపక్షాల మధ్య సమతుల్యత పాటించడం చాలా మంచిది. మీకు విజయవంతమైన పదవీకాలం లభించాలని కోరుకుంటున్నాను" అని అన్నారు.

    అంతేకాకుండా, రాధాకృష్ణన్ మాజీ లోక్‌సభ సభ్యుడు, కాంగ్రెస్ నేత సీకే కుప్పుస్వామికి బంధువని ఖర్గే సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. "మీ నేపథ్యాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రస్తావించారు. కానీ, మీరు కాంగ్రెస్ కుటుంబం నుంచి వచ్చారనే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోకూడదు" అని సూచించారు.

    ప్రధాని మోదీపై ఖర్గే విమర్శ

    ఖర్గే తన ప్రసంగంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. "రెండవ విషయం, ప్రధాని పార్లమెంట్ వెలుపల ఒక ప్రకటన చేశారు. ఆయన మమ్మల్ని పరోక్షంగా విమర్శించారు. దానికి మేమిక్కడ సమాధానం ఇస్తాం..." అని ఖర్గే అన్నారు.

    పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి, నడ్డా కౌంటర్

    దీనిపై పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు స్పందించారు. "ఇది చాలా పవిత్రమైన సందర్భం... ప్రధాని మోదీ గౌరవప్రదమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటువంటి శుభసమయంలో, ప్రతిపక్ష నేత అనవసరమైన అంశాన్ని ఎందుకు ప్రస్తావించారో అర్థం కావడం లేదు" అని రిజిజు మండిపడ్డారు.

    "మాజీ ఛైర్మన్ పట్ల మీరు ఉపయోగించిన భాష, ఆయనను అవమానించిన తీరు, మీరు ఇచ్చిన అవిశ్వాస తీర్మానం పత్రం కాపీ ఇప్పటికీ మా వద్ద ఉంది" అని ప్రతిపక్షంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

    సభా నాయకుడు జె.పి. నడ్డా కూడా ఈ చర్చలో జోక్యం చేసుకుని, సభ గౌరవాన్ని కాపాడాలని సభ్యులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

    "ఈ కార్యక్రమం ఒక పవిత్రమైన వేదిక. మనం సందర్భం యొక్క గౌరవాన్ని పాటించాలి. ప్రతిపక్ష నేత లేవనెత్తిన అంశం ఈ సందర్భానికి అసంబద్ధమైనది. మంచి వాతావరణంలో జరుగుతున్న చర్చకు ఇది అడ్డంకి. మీరు ఆయనపై రెండుసార్లు అవిశ్వాస తీర్మానం కూడా తీసుకొచ్చారనే విషయాన్ని కూడా మేం గుర్తు చేయాల్సి వస్తుంది" అని నడ్డా పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కూటమికి ఎదురైన పరాజయాన్ని కూడా ఆయన పరోక్షంగా ప్రస్తావించారు.

    సభలో గందరగోళం

    మొత్తం 15 రోజుల పాటు జరగనున్న శీతాకాల సమావేశాల తొలిరోజునే తరచుగా అంతరాయాలు ఏర్పడ్డాయి. ఎస్ఐఆర్ పై చర్చను డిమాండ్ చేస్తూ పలువురు విపక్ష సభ్యులు వెల్‌లోకి దూసుకెళ్లి నినాదాలు చేశారు.

