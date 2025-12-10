Edit Profile
    సరికొత్త హంగులతో 'సెల్టోస్' గ్లోబల్ ఎంట్రీ! కియా 2026 మోడల్ పండుగ షురూ..

    కియా (Kia) తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎస్‌యూవీ 'సెల్టోస్' (Seltos) కొత్త తరం మోడల్‌ను భారత మార్కెట్‌కు పరిచయం చేసింది. 2026 కియా సెల్టోస్ ప్రపంచ ఆవిష్కరణకు హైదరాబాద్ వేదికైంది.

    Published on: Dec 10, 2025 2:46 PM IST
    By HT Telugu Desk
    దక్షిణ కొరియాకు చెందిన అగ్రగామి వాహన తయారీ సంస్థ కియా (Kia), తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎస్‌యూవీ 'సెల్టోస్' (Seltos) కొత్త తరం మోడల్‌ను భారత మార్కెట్‌కు పరిచయం చేసింది. 2026 కియా సెల్టోస్ ప్రపంచ ఆవిష్కరణకు హైదరాబాద్ వేదికైంది. ఈ తాజా మోడల్ డిజైన్‌లో సమూల మార్పులు, ఆధునికమైన ఇంటీరియర్, సరికొత్త టెక్నాలజీ ఫీచర్లు, అంతేకాకుండా అప్‌డేట్ చేసిన పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలతో పలకరించనుంది.

    బుకింగ్స్ ఎప్పుడంటే?

    మిడ్‌సైజ్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో కియాకు అత్యంత కీలకంగా మారిన ఈ 2026 సెల్టోస్ మోడల్ బుకింగ్‌లు డిసెంబర్ 12, 2025న అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. దీని అధికారిక లాంచ్ జనవరి 2, 2026న జరగనుంది. కొత్త తరం సెల్టోస్‌.. కియాకి ఈ సంవత్సరంలో అత్యంత ముఖ్యమైన లాంచ్ అని చెప్పొచ్చు.

    మరింత ఆకర్షణీయమైన డిజైన్.. పరిమాణంలోనూ పెరిగింది

    కొత్త తరం సెల్టోస్ మునుపటి మోడల్ కంటే కొంచెం పెద్దదిగా మారి, మరింత పటిష్టమైన, ఆకర్షణీయమైన లుక్‌ను సంతరించుకుంది.

    ముందు భాగం: దీని ముందు భాగంలో మరింత వెడల్పైన గ్రిల్, నిలువుగా పేర్చబడిన LED DRL లు (డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు), సరికొత్తగా డిజైన్ చేసిన LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు ఉన్నాయి.

    కొత్త డిజైన్ ఫార్ములా: కియా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనుసరిస్తున్న సరికొత్త డిజైన్ దిశకు అనుగుణంగా, ఫ్లష్-ఫిట్టింగ్ డోర్ హ్యాండిల్స్‌ను ఎస్‌యూవీకి అందించారు.

    వీల్స్ & వెనుక భాగం: ఇది కొత్త 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్‌పై నడుస్తుంది. వెనుక భాగంలో కనెక్ట్ చేయబడిన టెయిల్ ల్యాంప్ అసెంబ్లీ, అప్‌డేట్ అయిన ఫ్రంట్, రియర్ బంపర్‌లు ఉన్నాయి.

    ప్రత్యేక అంశాలు: ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టాప్ ల్యాంప్‌తో కూడిన రూఫ్ స్పాయిలర్, రియర్ వైపర్, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా వంటి చిన్న చిన్న మార్పులు మరింత ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.

    అస్సర్టివ్ లుక్: మ్యాట్ రెడ్ పెయింట్ ఆప్షన్‌తో, కాంట్రాస్టింగ్ బ్లాక్ రూఫ్‌ను జతచేసి సెల్టోస్‌ను కియా ప్రదర్శించింది. ఇది ఎస్‌యూవీకి మరింత ధృడమైన, ఆకర్షణీయమైన భంగిమను తీసుకొచ్చింది. ఈ సెల్టోస్ తయారీ కియా అనంతపూర్ ప్లాంట్‌లో కొనసాగుతుంది. దీని డిజైన్, అభివృద్ధిలో భారతీయ ఆర్‌అండ్‌డీ బృందం కూడా కీలకమైన ఇన్‌పుట్‌లను అందించింది.

    డ్యూయల్-స్క్రీన్ లేఅవుట్‌తో అప్‌డేట్ అయిన ఇంటీరియర్

    కొత్త సెల్టోస్ క్యాబిన్‌ను కియా పూర్తిగా మార్చేసింది. ఆధునికమైన, ఫీచర్లతో నిండిన అనుభవాన్ని అందించే విధంగా ఇంటీరియర్‌ను తీర్చిదిద్దారు.

    డ్యూయల్-స్క్రీన్ సెటప్: ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, డిజిటల్ క్లస్టర్ కోసం వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో (Android Auto), ఆపిల్ కార్‌ప్లే (Apple CarPlay) సదుపాయంతో కొత్త ఫ్లోటింగ్ డ్యూయల్-స్క్రీన్ సెటప్‌ను కియా ఇందులో జోడించింది.

    డ్రైవర్ ఫీచర్లు: డ్రైవర్ కోసం కొత్త స్టీరింగ్ వీల్ డిజైన్, సరికొత్త స్విచ్‌గేర్, హెడ్స్-అప్ డిస్‌ప్లే (HUD) ఉన్నాయి.

    క్యాబిన్ ఫీచర్లు: క్యాబిన్‌లో అదనంగా యాంబియంట్ లైటింగ్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, డ్యూయల్-పేన్ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ (Panoramic Sunroof) వంటివి ఉన్నాయి.

    స్టోరేజ్: వెనుక సీట్లను మడవటం ద్వారా లగేజ్ స్పేస్ (బూట్ కెపాసిటీ) 447 లీటర్లకు పెరుగుతుంది.

    భద్రతలో రాజీ లేదు: విస్తృత శ్రేణి సేఫ్టీ సిస్టమ్స్

    2026 కియా సెల్టోస్ విస్తృత శ్రేణి భద్రతా ఫీచర్లను అందిస్తోంది.

    ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు: ఫ్రంట్, సైడ్, కర్టెన్ యూనిట్లతో సహా ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు (Six Airbags) ఇందులో ప్రాథమిక భద్రతా ఫీచర్‌గా ఉన్నాయి.

    టెక్నికల్ సేఫ్టీ: ఆల్-వీల్ డిస్క్ బ్రేక్‌లు, ABS, ESC, VSM, బ్రేక్ అసిస్ట్, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, డౌన్‌హిల్ బ్రేక్ కంట్రోల్, రోల్‌ఓవర్ సెన్సార్‌తో కూడిన ఎస్‌యూవీ ఇది. ఇది వివిధ రకాల భూభాగ పరిస్థితుల్లో మెరుగైన స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది.

    ఇతర ఫీచర్లు: క్యాబిన్‌లో ఐసోఫిక్స్ (ISOFIX) రియర్ యాంకర్లు, అందరు ప్రయాణీకులకు సీట్‌బెల్ట్ రిమైండర్‌లతో కూడిన త్రీ-పాయింట్ సీట్‌బెల్ట్‌లు, చైల్డ్ లాక్ ఫంక్షన్‌లు, స్పీడ్-సెన్సింగ్ డోర్ లాక్‌లు ఉన్నాయి.

    ప్యాకేజీ: రియర్-వ్యూ కెమెరా, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్‌లు, టైర్ ప్రెషర్ మానిటర్, ఆటో హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, రియర్ ఆక్యుపెంట్ అలర్ట్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు ఈ సేఫ్టీ ప్యాకేజీని పూర్తి చేస్తాయి.

    సుపరిచితమైన పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలు

    2026 కియా సెల్టోస్ లో మునుపటి మోడల్‌లో ఉన్న మూడు ఇంజిన్ల ఎంపికలు కొనసాగుతున్నాయి:

    • 1.5-లీటర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్.
    • 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్.
    • 1.5-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్.

    ట్రాన్స్‌మిషన్: ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్‌లలో మ్యాన్యువల్ (Manual), ఐఎంటీ (iMT), ఐవీటీ (iVT), డీసీటీ (DCT), డీజిల్ వేరియంట్‌కు 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ వంటివి ఉన్నాయి.

    ట్రాక్షన్ మోడ్‌లు: 2026 మోడల్‌కు అదనంగా మూడు ట్రాక్షన్ మోడ్‌లను జోడించారు—అవి స్నో (Snow), మడ్ (Mud), సాండ్ (Sand). ఇవి ఉపరితల పరిస్థితులను బట్టి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ పనితీరును మారుస్తాయి. దీంతో వివిధ భూభాగాల్లో ఎస్‌యూవీ వినియోగానికి మరింత అనుకూలంగా మారుతుంది.

    తొలి తరం సెల్టోస్ భారతదేశ మార్కెట్‌లో కియాకు మంచి పేరు తీసుకువచ్చిన ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత, ఈ 2026 మోడల్ మరింత బలమైన, దూకుడుగా ఉండే డిజైన్, టెక్-రిచ్ క్యాబిన్‌తో వస్తోంది. అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఈ మిడ్‌సైజ్ ఎస్‌యూవీ రెండవ తరం మోడల్‌ను జనవరి 2న పూర్తిగా లాంచ్ చేయడానికి కియా సిద్ధమవుతోంది. ధరలు, వేరియంట్ వివరాలు ఆ లాంచ్‌కు దగ్గరలో వెల్లడి కానున్నాయి.

