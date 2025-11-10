Edit Profile
    దాదాపు 3శాతం నష్టాలతో Lenskart IPO లిస్టింగ్​​- ఇప్పుడు కొనొచ్చా? లేక అమ్మేయాలా?

    దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లో లెన్స్​కార్ట్​ ఐపీఓ లిస్టింగ్​ నెగిటివ్​గా జరిగింది! లెన్స్​కార్ట్​ షేర్లు బీఎస్​ఈలో దాదాపు 3శాతం నష్టాల్లో వద్ద ఓపెన్​ అయ్యాయి. ఎన్​ఎస్​ఈలో 1.74శాతం డౌన్​లో లిస్ట్​ అయ్యాయి.

    Published on: Nov 10, 2025 9:54 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మంచి బజ్​ నెలకొన్న లెన్స్​కార్ట్​ ఐపీఓ లిస్టింగ్​ దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లో సోమవారం నెగిటివ్​గా జరిగింది. ఇష్యూ ప్రైజ్ అప్పర్​ బ్యాండ్​​ రూ. 402తో పోల్చుకుంటే లెన్స్​కార్ట్​ షేర్లు.. బీఎస్​ఈలో 2.98శాతం తక్కువలో రూ. 390 వద్ద లిస్ట్​ అయ్యాయి. అదే సమయంలో, ఎన్​ఎస్​ఈలో 1.74శాతం నష్టాలతో రూ. 395 వద్ద ఓపెన్​ అయ్యాయి.

    లెన్స్​కార్ట్​ ఐపీఓ లిస్టింగ్​ వివరాలు..
    లెన్స్​కార్ట్​ ఐపీఓ లిస్టింగ్​ వివరాలు..

    ప్రముఖ కళ్లజోళ్ల తయారీ సంస్థ అయిన లెన్స్​కార్ట్​ ఐపీఓకు ఫ్లాట్​ లిస్టింగ్​ దక్కుతుందని జీఎంపీ (గ్రే మార్కెట్​ ప్రీమియం) సూచించింది. లిస్టింగ్​కి ముందు ఓపెన్​ మార్కెట్​లో లెన్స్​కార్ట్​ షేర్లు దాదాపు 15 పాయింట్ల తక్కువలో ట్రేడ్​ అయ్యాయి.

    లెన్స్​కార్ట్​ ఐపీఓ వివరాలు..

    ఐపీఓ ద్వారా రూ. 7,278 కోట్లు సేకరించాలని టార్గెట్​గా పెట్టుకుంది లెన్స్‌కార్ట్ సొల్యూషన్స్. ఇందులో రూ. 2,150 కోట్ల విలువైన ఫ్రెష్ ఇష్యూతో పాటు 12.75 కోట్ల షేర్ల ఓఎఫ్​ఎస్​ (ఆఫర్ ఫర్ సేల్) సైతం ఉంది.

    ఐపీఓ సబ్​స్క్రిప్షన్​ డేట్స్​: పబ్లిక్ బిడ్డింగ్ కోసం అక్టోబర్ 31 నుంచి నవంబర్ 4 వరకు లెన్స్​కార్ట్​ ఐపీఓ ఓపెన్​లో ఉంది.

    ప్రైస్ బ్యాండ్: ఒక్కో లెన్స్​కార్ట్​ షేరుకు రూ. 382 నుంచి రూ. 402 ధరను నిర్ణయించారు.

    వాల్యుయేషన్: ఈ ధర వద్ద కంపెనీ సుమారు రూ. 70,000 కోట్ల వాల్యుయేషన్‌ను ఆశిస్తోంది. అయితే ఇది ఓవర్​వాల్యూడ్​ అని అనేక వర్గాల నుంచి విమర్శలు వచ్చాయి.

    భారతీయ మార్కెట్‌లో ఇటీవల లిస్టింగ్ అయిన లెన్స్‌కార్ట్ షేర్ల ప్రారంభ వ్యాల్యుయేషన్ (విలువ అంచనా) పై ఆర్థిక సంస్థల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

    లెన్స్​కార్ట్​ ఐపీఓ లిస్టింగ్​- ఇప్పుడు కొనొచ్చా?

    లిస్టింగ్‌కు కొద్ది రోజుల ముందే లెన్స్‌కార్ట్‌కు “సెల్” రేటింగ్‌ను జారీ చేసిన తొలి ప్రధాన బ్రోకరేజీలలో అంబిట్ క్యాపిటల్ సంస్థ ఒకటిగా నిలిచింది. ఐపీఓ ధర రూ. 402 నుంచి దాదాపు 16% తక్కువగా, టార్గెట్ ధరను రూ. 337గా నిర్ణయించింది.

    అంబిట్ క్యాపిటల్ తన విశ్లేషణలో, లెన్స్‌కార్ట్ "అతిగా పెంచిన వ్యాల్యుయేషన్" పై దృష్టి సారించినట్టు చెప్పింది. లెన్స్‌కార్ట్ బలమైన బ్రాండ్‌ను, 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు అంచనా వేసిన 20% సీఏజీఆర్​ (ఏడాదికి వృద్ధి రేటు)ను అంగీకరిస్తూనే, కంపెనీ ప్రస్తుత మార్కెట్-అంచనా విలువ నైకా, ట్రెంట్​, టైటాన్​ ఐవేర్ వ్యాపారం వంటి స్థిరపడిన, మూలధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించే సంస్థల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉందని బ్రోకరేజ్ ఎత్తి చూపింది.

    అయితే, డీఎస్​పీ అసెట్ మేనేజర్స్ ప్రై. లిమిటెడ్ మాత్రం లెన్స్‌కార్ట్‌లో తాము చేసిన పెట్టుబడిని సమర్థించుకుంటూ, కంపెనీ వ్యాపారం "బలమైంది, విస్తరణకు అవకాశం ఉంది" అని చెప్పింది. అయినప్పటికీ, డీల్ ధర ఎక్కువగా ఉందని అంగీకరించింది.

    లెన్స్‌కార్ట్ వ్యాపార నమూనా..

    లెన్స్‌కార్ట్ ఆర్డర్‌కు అనుగుణంగా తయారీ ప్రక్రియ, దాని వేగవంతమైన విస్తరణ వ్యూహం రెండూ ఖర్చుతో కూడుకున్నవి. అంటే, 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు మూలధన వ్యయం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోపై భారం మోపుతుంది. విలువపై దృష్టి సారించే పెట్టుబడిదారులకు, పోటీదారులతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉన్న రిటర్న్ నిష్పత్తులు ప్రస్తుత ఐపీఓ ధర వద్ద రిస్క్-రివార్డ్ నిష్పత్తిని అంత ఆకర్షణీయంగా ఉంచడం లేదు.

    అయినప్పటికీ, లెన్స్‌కార్ట్ మార్కెట్ లీడర్‌షిప్ దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి మంచి సంకేతం. ఈ మూలధన-సాంద్రత గల విస్తరణ ప్రణాళిక భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు పెద్దగా అందుబాటులోకి రాని మార్కెట్‌ను తెరిచేందుకు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక మార్జిన్ వృద్ధిని పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

    సీఈఓ మాటలు..

    "పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం, నేను లిస్టింగ్ బెల్ కొట్టాలని కలలు కనలేదు. భారతదేశంలోని లక్షలాది మంది ప్రజలు స్పష్టంగా చూడలేకపోతున్నారు అనే ఒక సాధారణ, మానవ సమస్యను పరిష్కరించాలని మాత్రమే కోరుకున్నాను," అని లెన్స్‌కార్ట్ సీఈఓ పీయూష్ బన్సాల్ ఐపీఓ లిస్టింగ్​కి ముందు ఆదివారం లింక్డ్‌ఇన్​లో రాశారు.

