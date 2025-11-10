భారతదేశంలో అతిపెద్ద కళ్ళద్దాల రిటైలర్ లెన్స్కార్ట్ (Lenskart) షేరు ధర లిస్టింగ్ రోజున దాదాపు 12% వరకు పడిపోయింది. ఐపీఓ ధర రూ. 402తో పోలిస్తే, కంపెనీ అధిక వాల్యుయేషన్ (Valuation) కలిగి ఉండడంపై పెట్టుబడిదారుల్లో ఉన్న ఆందోళనలే ఈ పతనానికి కారణమని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
భారతదేశంలో అతిపెద్ద కళ్లద్దాల విక్రయ సంస్థ అయిన లెన్స్కార్ట్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ (Lenskart) షేరు ధర, స్టాక్ మార్కెట్లలో లిస్టింగ్ అయిన రోజునే భారీగా పతనమైంది. కంపెనీకి ఉన్న అధిక విలువ (వాల్యుయేషన్)పై పెట్టుబడిదారులు వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనలను ఈ పతనం స్పష్టం చేస్తోంది.
సోమవారం (నవంబర్ 10, 2025) బీఎస్ఈ (BSE) వెబ్సైట్ ప్రకారం, లెన్స్కార్ట్ షేరు ధర ఐపీఓ ధర రూ. 402 నుంచి ఏకంగా 11.51% పడిపోయి రూ. 355.70 వద్దకు చేరింది.
లిస్టింగ్ తీరు ఇలా ఉంది:
లిస్టింగ్ ధర: ఐపీఓ ధర కంటే 2.98% తగ్గింపు (డిస్కౌంట్)తో రూ. 390 వద్ద లిస్ట్ అయింది. వాస్తవానికి, ఐపీఓకు ముందు గ్రే మార్కెట్లో ఈ స్టాక్ రూ. 10 ప్రీమియంతో ట్రేడ్ అయింది. అయితే లిస్టింగ్ రోజున అనూహ్యంగా పడిపోయింది.
ఐపీఓకు అద్భుతమైన స్పందన.. అయినప్పటికీ!
లెన్స్కార్ట్ మూడు రోజుల ఐపీఓకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఏకంగా 28.27 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. అయితే, కంపెనీ ప్రైస్-టు-ఎర్నింగ్స్ (P/E) రేషియో 238:1 వద్ద ఉండడం గమనార్హం. అంటే, కంపెనీ సంపాదించే ప్రతి రూపాయికి పెట్టుబడిదారులు రూ. 238 చెల్లించాలని అర్థం. ఇది చాలా అధికంగా భావించాల్సిన విషయం.
క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB): ఈ విభాగంలో 40.36 రెట్లు డిమాండ్ కనిపించింది, ఇది కంపెనీ వ్యాపార నమూనానపై వారికి ఉన్న నమ్మకాన్ని సూచిస్తుంది.
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్: ఈ కోటా 7.56 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది.
వాల్యుయేషన్స్పై విశ్లేషకుల ఆందోళనలు
లెన్స్కార్ట్ లిస్టింగ్కు కొద్ది రోజుల ముందు, ఆంబిట్ క్యాపిటల్ (Ambit Capital) వంటి ప్రముఖ బ్రోకరేజీ సంస్థలు ఈ స్టాక్పై "సెల్" (Sell) రేటింగ్ను ఇవ్వడం మార్కెట్లో చర్చకు దారితీసింది.
అంబిట్ క్యాపిటల్ లెన్స్కార్ట్ టార్గెట్ ధరను రూ. 337గా నిర్ణయించింది. ఐపీఓ ధర (రూ. 402) నుంచి ఇది దాదాపు 16% పతనమే.
"అధిక వాల్యుయేషన్లు" (Stretched Valuations) కారణంగానే ఈ రేటింగ్ ఇచ్చామని ఆంబిట్ క్యాపిటల్ స్పష్టం చేసింది.
లెన్స్కార్ట్ బలమైన బ్రాండ్ను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు 20% కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR)ను అంచనా వేసినా, కంపెనీ ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ... నైకా (Nykaa), ట్రెంట్ (Trent), టైటాన్ కళ్ళద్దాల వ్యాపారం (Titan’s eyewear business) వంటి సుస్థిర, పెట్టుబడి సమర్థవంతమైన (Capital-efficient) కంపెనీల కంటే చాలా అధికంగా ఉందని బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఎత్తి చూపింది.
అయితే, డీఎస్పీ అసెట్ మేనేజర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (DSP Asset Managers Pvt. Ltd.) లెన్స్కార్ట్లో తమ పెట్టుబడిని సమర్థించుకుంది. కంపెనీ వ్యాపారం "బలమైనది, విస్తరించదగినది" (Strong and Scalable) అని పేర్కొన్నప్పటికీ, డీల్ ఖరీదైనదని (Expensive) అంగీకరించింది.
ఐపీఓ తర్వాత, లెన్స్కార్ట్ దాదాపు రూ. 7,000 కోట్ల విలువను కలిగి ఉంది. ఇది పోల్చదగిన ఇతర లిస్టెడ్ వినియోగదారుల కంపెనీల వాల్యుయేషన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది.
లెన్స్కార్ట్ వ్యాపార నమూనా, సవాళ్లు
లెన్స్కార్ట్ అనుసరించే 'ఆర్డర్ ప్రకారం తయారీ' (Made-to-order manufacturing) పద్ధతి ఖరీదైనది. అదేవిధంగా, దాని వేగవంతమైన విస్తరణ వ్యూహం కూడా మూలధన వ్యయాన్ని పెంచుతుంది.
దీని అర్థం ఏమిటంటే, 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు కంపెనీ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో (Free Cash Flow)పై మూలధన వ్యయం (Capex) భారం పడుతుంది.
విలువ ఆధారిత (Value-focused) పెట్టుబడిదారులు, ఐపీఓ ధర వద్ద ఉన్న ప్రస్తుత రిస్క్-రివార్డ్ నిష్పత్తిని ఆకర్షణీయంగా భావించడం లేదు. దీనికి తోడు, ఇతర సంస్థలతో పోలిస్తే కంపెనీ రాబడి నిష్పత్తులు (Return Ratios) తక్కువగా ఉండడమే కారణం.
అయినప్పటికీ, లెన్స్కార్ట్కు మార్కెట్లో ఉన్న నాయకత్వ స్థానం దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి దోహదపడుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మూలధనం అధికంగా అవసరమయ్యే ఈ విస్తరణ ప్రణాళిక, భారతదేశంలో పెద్దగా అందుబాటులోకి రాని మార్కెట్ను తెరిచి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక-మార్జిన్ వృద్ధిని పెంచే అవకాశం ఉంది.