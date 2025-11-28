మెస్సీ టూర్: హైదరాబాద్కి వస్తున్న ఫుట్బాల్ GOAT.. టికెట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయో తెలుసుకోండి
ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ తన 'GOAT టూర్'లో భాగంగా భారత్కు వస్తున్నారు. డిసెంబర్ 13న హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఆయన పర్యటన ఉంటుంది. కోల్కతా, ముంబై, ఢిల్లీలతో పాటు తాజాగా హైదరాబాద్ను కూడా తన టూర్ లిస్ట్లో మెస్సీ చేర్చారు. 7v7 ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ ఆడతారు.
ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే గొప్ప ఆటగాళ్లలో (GOAT - Greatest Of All Time) ఒకరిగా పరిగణించే అర్జెంటీనా లెజెండ్ లియోనెల్ మెస్సీ తన అభిమానులకు శుభవార్త చెప్పారు. భారత్లో నాలుగు నగరాల్లో పర్యటించే తన 'GOAT టూర్'లో తాజాగా హైదరాబాద్ను కూడా చేర్చారు. కోల్కతా, ముంబై, ఢిల్లీ నగరాలతో పాటు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజధానిలో కూడా మెస్సీ సందడి చేయనున్నారు.
ఈ పర్యటనకు సంబంధించి మెస్సీ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేస్తూ.. "భారతదేశం నుండి లభించిన ప్రేమకు ధన్యవాదాలు! మరో కొన్ని వారాల్లో GOAT టూర్ మొదలవుతుంది!! కోల్కతా, ముంబై, ఢిల్లీ నగరాల పర్యటనకు హైదరాబాద్ను కూడా చేర్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. త్వరలోనే కలుద్దాం ఇండియా!" అని రాసుకొచ్చారు.
హైదరాబాద్ పర్యటన ఎప్పుడు? టికెట్స్ ఎక్కడ?
మెస్సీ డిసెంబర్ 13న సాయంత్రం హైదరాబాద్ చేరుకుంటారు. అదే రోజు రాత్రి రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగే 7v7 ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్లో ఆయన పాల్గొననున్నారు.
హైదరాబాద్ పర్యటనకు సంబంధించిన టికెట్ల అమ్మకాలు ఇవాళ, అంటే నవంబర్ 28, డిస్ట్రిక్ట్ యాప్ (District app), వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రారంభమయ్యాయి. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ఈ టికెట్ల విక్రయం మొదలైంది.
భారత్లో మెస్సీ పర్యటన షెడ్యూల్
2022 FIFA ప్రపంచకప్ను అర్జెంటీనాకు అందించిన ఈ దిగ్గజ ఆటగాడి భారత పర్యటన షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది:
డిసెంబర్ 13 (కోల్కతా): ఉదయం 10:30 గంటలకు కోల్కతాలోని సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో మెస్సీ ప్రత్యక్షమవుతారు.
డిసెంబర్ 13 (హైదరాబాద్): అదే రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు హైదరాబాద్లో ఆయన పర్యటన ఉంటుంది.
డిసెంబర్ 14 (ముంబై): మరుసటి రోజు సాయంత్రం 5:30 గంటలకు ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంకు వస్తారు.
డిసెంబర్ 15 (ఢిల్లీ): పర్యటన చివరి రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ఆయన సందడి చేస్తారు.
ఢిల్లీలో జరిగే కార్యక్రమంలో మెస్సీ 7v7 మ్యాచ్ ఆడతారు. అంతేకాకుండా, ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసిన ప్రతిభావంతులైన యువ క్రీడాకారులకు మాస్టర్క్లాస్ నిర్వహించనున్నారు. ఫుట్బాల్ దిగ్గజం యొక్క అద్భుతమైన నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి ఒక పెనాల్టీ షూటౌట్ కూడా ఈ పర్యటనలో భాగమని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఢిల్లీ పర్యటనకు సంబంధించిన టికెట్లు ఇంకా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: మెస్సీ భారత పర్యటన తేదీలు ఎప్పుడు?
జవాబు: 'GOAT టూర్' డిసెంబర్ 13 నుండి 15 వరకు ఉంటుంది.
ప్రశ్న: మెస్సీ ఎన్ని నగరాల్లో పర్యటిస్తారు?
జవాబు: నాలుగు నగరాల్లో – ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, హైదరాబాద్.
ప్రశ్న: మెస్సీ ఎప్పుడు FIFA ప్రపంచకప్ గెలిచారు?
జవాబు: 2022 ఎడిషన్లో మెస్సీ నాయకత్వంలో అర్జెంటీనా మూడో ప్రపంచకప్ను గెలుచుకుంది.