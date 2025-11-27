మహీంద్రా XEV 9S ఆవిష్కరణ: రూ. 19.95 లక్షల ప్రారంభ ధరతో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లాగ్షిప్
మహీంద్రా సంస్థ తమ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ 7-సీటర్ SUV అయిన XEV 9Sను రూ. 19.95 లక్షల ప్రారంభ ధరతో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. INGLO ప్లాట్ఫారమ్పై నిర్మించబడిన ఈ కారు 59 kWh, 70 kWh, 79 kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, 500 కి.మీ వరకు రేంజ్ కలిగి ఉంది.
మహీంద్రా సంస్థ నుంచి సరికొత్త బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ, మహీంద్రా XEV 9S భారత మార్కెట్లో అడుగుపెట్టింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 19.95 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
INGLO ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందించిన ఈ కొత్త మూడు-వరుసల (Three-Row) మోడల్, XEV 9e కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉంది. ఈ EV ప్రధానంగా విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్ (దాని పేరులోని 'S' అంటే 'స్పేస్' అని అర్థం), అధునాతన టెక్నాలజీ, విలాసవంతమైన సీటింగ్ సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.
దీని ధరలు టాప్-స్పెక్ 'ప్యాక్ త్రీ అబవ్' వేరియెంట్కు రూ. 29.45 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉన్నాయి. బుకింగ్లు జనవరి 14, 2026న ప్రారంభం కాగా, డెలివరీలు జనవరి 23, 2026 నుండి మొదలవుతాయి.
Mahindra XEV 9S Variant-wise Price and Battery Pack Options
Variant
Ex-showroom Price
Battery Capacity
Pack One Above
₹19.95 lakh
59 kWh
Pack One Above
₹21.95 lakh
79 kWh
Pack Two Above
₹24.45 lakh
70 kWh
Pack Two Above
₹25.45 lakh
79 kWh
Pack Three
₹27.35 lakh
79 kWh
Pack Three Above
₹29.45 lakh
79 kWh
డిజైన్, ఇంటీరియర్ హైలైట్స్
XEV 9S, XUV700 యొక్క డిజైన్ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూనే, శక్తివంతమైన రోడ్ ప్రెజెన్స్ను అందిస్తుంది.
బాహ్య రూపం: కనెక్ట్ చేసిన LED లతో కూడిన ఆకర్షణీయమైన ఫ్రంట్ ఫాసియా ఉంది. అయితే, వెనుక భాగంలో కొత్తగా స్ప్లిట్ LED టైల్-ల్యాంప్ డిజైన్ను పరిచయం చేశారు.
విశాలమైన క్యాబిన్: ఈ SUV మొత్తం 3,941 లీటర్ల క్యాబిన్ వాల్యూమ్తో సెగ్మెంట్-లీడింగ్ స్పేస్ను అందిస్తుంది. 527 లీటర్ల బూట్, 150 లీటర్ల ఫ్రంక్ (Frunk) అదనపు ఆకర్షణలు.
ప్యాసింజర్ సౌకర్యం: స్లైడింగ్ సెకండ్ రో, రిక్లైనింగ్ సీట్లు. వెనుక ప్రయాణీకుల కోసం వెంటిలేటెడ్ సీటింగ్, పవర్డ్ 'బాస్ మోడ్'. బేస్ వేరియంట్ నుంచే పనోరమిక్ సన్రూఫ్ లభిస్తుంది.
అధునాతన టెక్నాలజీ హబ్
క్యాబిన్ లోపల టెక్నాలజీకి పెద్దపీట వేశారు.
కొత్త AI సిస్టమ్: మహీంద్రా యొక్క కొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ అయిన MAIA AIని ఈ మోడల్ ద్వారా పరిచయం చేశారు.
ట్రిపుల్ స్క్రీన్: డ్యాష్బోర్డ్లో పెద్ద ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ ఉంది.
ఎంటర్టైన్మెంట్: వెనుక ప్యాసింజర్ల కోసం రెండు BYOD (Bring Your Own Device) డిస్ప్లేలు, 16-స్పీకర్ల హార్మన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్.
డ్రైవర్ డిస్ప్లే: డ్రైవర్ కోసం విజన్ఎక్స్ ఆగ్మెంటెడ్-రియాలిటీ హెడ్-అప్ డిస్ప్లే (AR-HUD) ఉంది.
బ్యాటరీ, పనితీరు, రేంజ్ వివరాలు
XEV 9S అద్భుతమైన పనితీరును, సుదూర ప్రయాణ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ ఆప్షన్లు (LFP): 59 kWh బ్యాటరీ - 400 కి.మీ రేంజ్ 70 kWh బ్యాటరీ - 450 కి.మీ రేంజ్ 79 kWh బ్యాటరీ - 500 కి.మీ రేంజ్
పవర్: 210 kW మోటార్ 380 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
వేగం: కేవలం 7 సెకన్లలో 0-100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం 202 kmph. ఇది తన సెగ్మెంట్లో అత్యంత వేగవంతమైన 7-సీటర్ EV అని మహీంద్రా క్లెయిమ్ చేస్తుంది.
భద్రత & ADAS ఫీచర్లు
భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, వాహనాన్ని పటిష్టంగా తయారు చేశారు.