    పండుగ ఖర్చులను నిర్వహిస్తూ.. మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను కాపాడుకోవడం ఎలా?

    ఈఎంఐలు ఆర్థిక సౌలభ్యాన్ని అందించినప్పటికీ, అవి మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేయకుండా జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. పండుగ ఖర్చులను నిర్వహిస్తూనే మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌ను రక్షించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్య పద్ధతుల గురించి సీఆర్ఐఎఫ్ హై మార్క్ అండ్ రీజనల్ ఎండీ సచిన్ సేథ్ వివరించారు.

    Published on: Nov 11, 2025 11:51 AM IST
    By HT Telugu Desk
    పండుగ సీజన్ అంటే ఉత్సవాలు, కుటుంబ కలయికలు, బహుమతులు, ముఖ్యంగా చాలా మందికి ఆర్థికపరమైన ముఖ్యమైన నిర్ణయాలకు ప్రతీక. కొత్త ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆభరణాల కొనుగోలు నుంచి ఇంటి పునరుద్ధరణ, బహుమతులు ఇచ్చే వరకు.. పండుగ సీజన్లో ఖర్చులు భారీగా పెరుగుతాయి. ఇలాంటి సమయంలో, జీరో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (EMI), ఇతర ప్రచార ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికల ద్వారా రుణాలు అందుబాటులో ఉండడం వల్ల పెద్ద కొనుగోళ్లకు నిధులు సమకూర్చుకోవడం సులభతరం అవుతుంది.

    అయితే, ఈ ఆఫర్లు ఎంత సౌలభ్యాన్ని ఇచ్చినా, వాటిని బాధ్యతగా ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. సమతుల్య నెలవారీ వాయిదాలు (EMIs) ఈ ఖర్చులను నిర్వహించడానికి ఒక సులభమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి. కానీ, వాటిని తెలివిగా వాడుకోవాలి. పండుగ సీజన్ ఖర్చులు మీ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని లేదా క్రెడిట్ స్కోర్‌ను దెబ్బతీయకుండా చూసుకోవాలంటే, ముఖ్యంగా ఈఎంఐల ద్వారా రుణాన్ని తెలివిగా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో అర్థం చేసుకోవడం అవసరం.

    పండుగ కొనుగోళ్లకు ఈఎంఐలను తెలివిగా వాడుకోండి

    పండుగ సమయంలో, అనేక మంది రుణదాతలు, రిటైల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఆకర్షణీయమైన ఈఎంఐ పథకాలను అందిస్తాయి. వీటిలో సున్నా లేదా తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, సౌకర్యవంతమైన కాలపరిమితులు, తక్షణ ఆమోదాలు వంటివి ఉంటాయి. దీనివల్ల అధిక విలువ కలిగిన వస్తువుల కొనుగోళ్లను సులభంగా నిర్వహించదగిన నెలవారీ చెల్లింపులుగా మార్చుకోవచ్చు. ఖర్చును అనేక నెలలకు విస్తరించడం ద్వారా, ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయకుండా ఈఎంఐలు సహాయపడతాయి. ఇది మీ వద్ద డబ్బు కొరత (Liquidity) రాకుండా కాపాడుతుంది.

    అయితే, ప్రతి ఈఎంఐ మీ మొత్తం రుణ భారాన్ని పెంచుతుందని గుర్తించడం ముఖ్యం. ఈఎంఐలు సౌలభ్యాన్ని ఇచ్చినా, మీ బడ్జెట్‌పై ఒత్తిడి పడకుండా లేదా ఇతర ఆర్థిక బాధ్యతలను నెరవేర్చే మీ సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీయకుండా ఉండాలంటే, మీ తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యంతో ఇవి సరిపోవాలి. మీ ఈఎంఐ ఒప్పందంలోని నిబంధనలను అర్థం చేసుకోవడం, మీ మొత్తం అప్పు నిర్వహించదగిన పరిమితుల్లో ఉండేలా చూసుకోవడం ఈ సౌకర్యాన్ని బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి కీలకం.

    మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను కాపాడుకోవడం

    పండుగ ఖర్చులను నిర్వహిస్తూనే మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌ను రక్షించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్య పద్ధతులు ఇక్కడ చూడండి.

    1. మీ స్తోమత మేరకే అప్పు చేయండి: ఏదైనా ఈఎంఐ ప్లాన్‌కు కట్టుబడే ముందు, మీ నెలవారీ ఆదాయాన్ని, ఇప్పటికే ఉన్న ఆర్థిక బాధ్యతలను అంచనా వేయండి. మీ అప్పు నిర్వహించదగిన స్థాయిలో ఉండాలంటే, మీ మొత్తం ఈఎంఐ చెల్లింపులు మీ నెలవారీ ఆదాయంలో 30 నుంచి 40 శాతం మించకుండా ఉండటం ఆదర్శం.
    2. సమయానికి తిరిగి చెల్లింపు తప్పనిసరి: ఆరోగ్యకరమైన క్రెడిట్ స్కోర్‌ను నిర్వహించడానికి సకాలంలో తిరిగి చెల్లించడం అత్యంత కీలకం. ఒకే ఒక్క చెల్లింపు ఆలస్యమైనా, అది మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌పై దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఆటోమేటెడ్ చెల్లింపులు లేదా రిమైండర్‌లను సెటప్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు ఈఎంఐ గడువు తేదీని ఎప్పటికీ మిస్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు.
    3. క్రెడిట్ వినియోగాన్ని నియంత్రించండి: మీరు సకాలంలో చెల్లింపులు చేసినప్పటికీ, అధిక క్రెడిట్ వినియోగం మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను ప్రభావితం చేస్తుంది. మీ అందుబాటులో ఉన్న క్రెడిట్ పరిమితిలో 30 శాతం కంటే తక్కువగా క్రెడిట్ వినియోగ నిష్పత్తిని (Credit Utilisation Ratio) ఉంచాలని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ఇది రుణదాతలకు బాధ్యతాయుతమైన క్రెడిట్ నిర్వహణను తెలియజేస్తుంది, మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌ను రక్షిస్తుంది.

    ఆర్థిక శ్రేయస్సు కోసం ముందుగా ప్రణాళిక వేయండి

    మీ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీయకుండా పండుగ సీజన్‌ను ఆస్వాదించడానికి సమర్థవంతమైన ఆర్థిక ప్రణాళిక చాలా అవసరం. ఏదైనా పెద్ద కొనుగోళ్లకు కట్టుబడే ముందు, మీ పండుగ ఖర్చుల కోసం వాస్తవిక బడ్జెట్‌ను నిర్ణయించుకోవడం, అందుబాటులో ఉన్న ఉత్తమ ఈఎంఐ ఎంపికలను అన్వేషించడం ముఖ్యం. ఈఎంఐ పథకాల నిబంధనలు, షరతులను పరిశోధించడం, వడ్డీ రేట్లను పోల్చడం ద్వారా మీరు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

    అదనంగా, మీ క్రెడిట్ నివేదికను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించడం ద్వారా మీ క్రెడిట్ కార్యకలాపాలపై అవగాహన లభిస్తుంది. ఏదైనా వ్యత్యాసాలను త్వరగా పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. చక్కగా నిర్వహించబడిన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాక, భవిష్యత్తులో రుణాలు తీసుకునే మీ సామర్థ్యానికి కూడా చాలా ముఖ్యం.

    పండుగ సీజన్ అంటే ఉల్లాసంగా గడపడానికి సమయమే అయినప్పటికీ, బాధ్యతాయుతమైన ఆర్థిక నిర్వహణను ప్రదర్శించడానికి ఇది ఒక అవకాశం. ఈఎంఐలను తెలివిగా ఉపయోగించడం, సకాలంలో తిరిగి చెల్లింపులు చేయడం ద్వారా, మీరు మీ దీర్ఘకాలిక క్రెడిట్ ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టకుండా పండుగ ఖర్చులను నిర్వహించవచ్చు. క్రమశిక్షణతో కూడిన రుణాలు, తిరిగి చెల్లింపు పద్ధతులపై నిర్మించిన బలమైన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ మీ ఆర్థిక విశ్వసనీయతను పెంచుతుంది. భవిష్యత్తులో మెరుగైన క్రెడిట్ నిబంధనలను పొందడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

    - సచిన్ సేథ్,

    సీఆర్ఐఎఫ్ హై మార్క్ అండ్ రీజనల్ ఎండీ

    సీఆర్ఐఎఫ్ ఇండియా, సౌత్ ఏషియా

