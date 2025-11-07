Edit Profile
    ధర తక్కువ, మైలేజీ 33 కి.మీ. ఇప్పటికే 47 లక్షల ఆల్టో కార్లు అమ్ముడుపోయాయి

    మారుతి సుజుకి ఆల్టో భారత్‌లో అత్యంత సరసమైన కార్లలో ఒకటి. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 3.70 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇప్పటివరకు 47 లక్షల యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడై, మారుతి సుజుకి నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా రికార్డు సృష్టించింది. 

    Published on: Nov 07, 2025 1:38 PM IST
    By HT Telugu Desk
    భారత మార్కెట్‌లో అత్యంత సరసమైన కార్లలో ఒకటిగా మారుతి సుజుకి ఆల్టో కే10 (Maruti Suzuki Alto K10) నిలిచింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 3.70 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). భారత్‌లో తొలి 'ప్రజల కారు'గా పేరొందిన దిగ్గజ మారుతి 800 వారసత్వాన్ని ఈ మారుతి సుజుకి ఆల్టో ముందుకు తీసుకుపోతోంది. ఆల్టో 800 ఉత్పత్తిని నిలిపివేసిన తరువాత, మారుతి సుజుకి ప్రస్తుతం ఆ ఐకానిక్ నామకరణాన్ని కొనసాగిస్తూ ఆల్టో కే10 మోడల్‌ను విక్రయిస్తోంది.

    ధర తక్కువ, మైలేజీ 33 కి.మీ. ఇప్పటికే 47 లక్షల ఆల్టో కార్లు అమ్ముడుపోయాయి
    ధర తక్కువ, మైలేజీ 33 కి.మీ. ఇప్పటికే 47 లక్షల ఆల్టో కార్లు అమ్ముడుపోయాయి

    ఇప్పటివరకు 47 లక్షల యూనిట్లకు పైగా ఆల్టో కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. దీంతో, ఈ కార్ల తయారీ సంస్థ నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా ఆల్టో రికార్డు సృష్టించింది. 1983 నుంచి మారుతి సుజుకి సంస్థ మొత్తం మూడు కోట్ల కార్లను విక్రయించడం ఈ వేడుకల మూడ్‌ను మరింత పెంచింది.

    మారుతి సంస్థ నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడైన కార్ల జాబితాలో వాగన్ఆర్ 34 లక్షలకు పైగా యూనిట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. స్విఫ్ట్ 32 లక్షలకు పైగా యూనిట్లతో మూడో స్థానంలో ఉంది.

    వేగంగా దూసుకుపోయిన అమ్మకాలు: మైలురాళ్లు

    మారుతి సుజుకి సంస్థ 1983, డిసెంబర్ 14న తొలి కారు మారుతి 800ను అందించింది. అప్పటి నుంచి 3 కోట్ల కార్ల మైలురాయిని చేరుకోవడానికి ఆ సంస్థకు 42 సంవత్సరాలు పట్టింది.

    తొలి కోటి యూనిట్ల అమ్మకాల మైలురాయిని చేరుకోవడానికి 28 సంవత్సరాల 2 నెలలు పట్టింది. రెండో కోటి అమ్మకాలు కేవలం 7 సంవత్సరాల 5 నెలల్లోనే నమోదయ్యాయి. మూడో కోటి మైలురాయిని ఇంకా వేగంగా, కేవలం 6 సంవత్సరాల 4 నెలల్లోనే మారుతి సుజుకి అందుకుంది.

    ఆల్టో, వాగన్ఆర్, స్విఫ్ట్ వంటి చిన్న, కాంపాక్ట్ కార్లు ఈ మొత్తం మూడు కోట్ల అమ్మకాలలో భారీ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి కలిపి 1.13 కోట్ల యూనిట్లకు పైగా విక్రయాలు నమోదు చేశాయి.

    మారుతి సుజుకి ఆల్టో: ఈ కారు గురించి 5 కీలక విషయాలు

    మారుతి సుజుకి ఆల్టో గురించి తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన వాస్తవాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    1. ఆల్టో తొలి ప్రయాణం: సెప్టెంబర్ 2000లో ప్రారంభం

    మారుతి సుజుకి ఆల్టో మొట్టమొదటగా సెప్టెంబర్ 2000లో ప్రారంభమైంది. మారుతి 800 తర్వాత, ఇది దేశవ్యాప్తంగా త్వరగా భారీ ప్రజాదరణ పొందింది. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సరసమైన వ్యక్తిగత వాహనంగా, 'డబ్బుకు తగ్గ విలువ' (Value-for-Money) అందించే కారుగా ఆల్టో త్వరలోనే ప్రాచుర్యం పొందింది.

    ప్రారంభించిన కేవలం ఎనిమిదేళ్లలోనే, అంటే 2008 ఫిబ్రవరిలో, ఆల్టో 10 లక్షల యూనిట్ల విక్రయాల మైలురాయిని అధిగమించింది. మారుతి 800, ఓమ్ని తరువాత ఈ ఘనత సాధించిన మూడో మారుతి సుజుకి కారుగా ఆల్టో నిలిచింది.

    2. 800cc, 1,000cc ఇంజన్ వేరియంట్లు

    మారుతి సుజుకి ఆల్టో మొదట్లో 0.8-లీటర్, 1.0-లీటర్ అనే రెండు ఇంజన్ ఎంపికలలో విడుదలైంది. ఇది చిన్న హ్యాచ్‌బ్యాక్ అయినా కూడా వినియోగదారుల విస్తృత శ్రేణికి చేరుకోవడానికి సహాయపడింది. అయితే, మారుతున్న కాలుష్య నిబంధనలు (ఎమిషన్ నార్మ్స్), వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలతో, మారుతి సుజుకి 800 సిసి మోడల్‌ను నిలిపివేసింది.

    ప్రస్తుతం ఆల్టో కేవలం 1.0-లీటర్ ఇంజన్తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఇంజన్ 65.71 bhp గరిష్ట శక్తిని, 89 Nm గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    మారుతీ సుజుకీ కీలక మైలురాళ్లు
    మారుతీ సుజుకీ మొత్తం కార్ల అమ్మకాలు3 కోట్లు
    మారుతీ సుజుకీ ఆల్టో (Alto 800 + Alto K10)47 లక్షలు
    మారుతీ సుజుకీ వాగన్ ఆర్34 లక్షలు
    మారుతీ సుజుకీ స్విఫ్ట్32 లక్షలు

    3. భారత్‌లో అత్యంత సరసమైన కార్లలో ఒకటి

    భారతీయ వినియోగదారులు ప్రీమియం కార్లపై దృష్టి సారిస్తున్నప్పటికీ, మారుతి సుజుకి ఆల్టో ఇప్పటికీ దేశంలో ఎక్కువగా కోరుకునే కార్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 3.70 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కావడంతో, మారుతి సుజుకి ఆల్టో కే10 ఇప్పటికీ దేశంలో అత్యంత సరసమైన కార్లలో ఒకటిగా ఉంది.

    4. కాంపాక్ట్, తేలికైన డిజైన్

    నాలుగు మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవున్న ఈ కాంపాక్ట్ డిజైన్, రద్దీగా ఉండే పట్టణ ట్రాఫిక్‌లో ఆల్టో కే10ను నడపడం చాలా సులభం చేస్తుంది. దట్టమైన ట్రాఫిక్‌లో దీన్ని నడపడం, ఇరుకైన ప్రదేశాలలో పార్కింగ్ చేయడం దాని చిన్న పరిమాణం కారణంగా సులభమవుతుంది.

    ఈ హ్యాచ్‌బ్యాక్ తక్కువ బరువు కారణంగా, 4x4 కార్లు మాత్రమే వెళ్లగలవని చాలామంది నమ్మే రోడ్లపై కూడా దీన్ని సులభంగా నడపవచ్చు. అందుకే ఈ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌ను కొందరు ముద్దుగా 'లార్డ్ ఆల్టో' అని, మరికొందరు 'క్వీన్ ఆఫ్ హిల్స్' అని పిలవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

    5. CNG, AMT: అధిక VFM (విలువ) కలిగిన ఆల్టో

    మారుతి సుజుకి ఆల్టో కే10 పెట్రోల్, పెట్రోల్-CNG ఇంధన ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ కారు CNG వేరియంట్ 33 కి.మీ/కేజీ మైలేజీని అందిస్తుంది. దీంతో దేశంలో అత్యధిక ఇంధన సామర్థ్యం కలిగిన కార్లలో ఒకటిగా ఆల్టో నిలిచింది.

    దీనికి అదనంగా, ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (AMT) అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఆటోమేటిక్ డ్రైవింగ్ సౌకర్యాన్ని, మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ యొక్క సరసమైన ధరను అందిస్తూ వినియోగదారులకు మరింత 'విలువ'ను చేకూరుస్తుంది.

