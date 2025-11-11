Edit Profile
    మారుతి తొలి బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ: ఈ-విటారా డిసెంబర్ 2న మార్కెట్‌లోకి

    మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ వైపు తమ తొలి అడుగుగా ఈ-విటారా (e-Vitara) ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీని డిసెంబర్ 2, 2025 న దేశీయంగా విడుదల చేయనుంది. కంపెనీ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన "హియర్‌టెక్ట్-ఈ (Heartect-e)" ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఈ కారును నిర్మించారు. 

    Published on: Nov 11, 2025 5:03 PM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతీయ మార్కెట్‌ను ఏళ్ల తరబడి ఏలుతున్న మారుతి సుజుకి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) విభాగంలో అత్యంత కీలకమైన పరివర్తనకు సిద్ధమైంది. మారుతి సుజుకి నుంచి రాబోతున్న మొట్టమొదటి పూర్తి బ్యాటరీ-ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (BEV) అయిన మారుతి సుజుకి ఈ-విటారా దేశీయంగా డిసెంబర్ 2, 2025 న విడుదల కానుంది.

    మారుతి తొలి బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ: ఈ-విటారా డిసెంబర్ 2న మార్కెట్‌లోకి
    విడుదల తేదీ ఖరారైనప్పటికీ, మార్కెట్‌లో నిజమైన ప్రభావాన్ని సృష్టించడమే మారుతికి ఇప్పుడు ఉన్న అతిపెద్ద సవాలుగా మారింది.

    బ్యాటరీ, రేంజ్, పవర్ వివరాలు

    ఈ-విటారా కారును కంపెనీ ప్రత్యేకంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం రూపొందించిన "హియర్‌టెక్ట్-ఈ (Heartect-e)" ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మించారు. ఈ మోడల్ రెండు వేర్వేరు బ్యాటరీ సామర్థ్యాలతో లభిస్తుంది. రెండు సైజుల బ్యాటరీ ప్యాక్‌లు ఉండడం వల్ల, నగరంలో ప్రయాణించే వినియోగదారులతో పాటు ఎక్కువ రేంజ్ ఆశించే కస్టమర్‌లను కూడా మారుతి లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది.

    చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ (49 kWh):

    • ఇది ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ (FWD) సెటప్‌తో లభిస్తుంది.
    • పవర్ అవుట్‌పుట్: 142 bhp మరియు 193 Nm టార్క్.
    • WLTP రేంజ్: గరిష్ఠంగా 344 కి.మీ.

    పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ (61 kWh):

    • ఇది FWD మరియు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) వేరియంట్‌లలో లభిస్తుంది.
    • FWD వేరియంట్: 171 bhp పవర్, 193 Nm టార్క్ అందిస్తుంది. WLTP రేంజ్ గరిష్ఠంగా 426 కి.మీ.
    • AWD వేరియంట్: పవర్ అవుట్‌పుట్‌ను 181 bhp కి, టార్క్‌ను 307 Nm కి పెంచుతుంది. అయితే, దీని రేంజ్ గరిష్ఠంగా 395 కి.మీ వరకు ఉంటుంది.

    ప్రారంభంలో, భారతీయ మార్కెట్‌లో దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 20 లక్షల నుంచి మొదలు కావచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

    డిజైన్, అంతర్గత ఫీచర్లు

    ఎక్స్‌టీరియర్: ఈ-విటారా ఆధునిక, ప్రీమియం డిజైన్‌తో వస్తుంది.

    లైటింగ్: ఇందులో ఎల్‌ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌లైట్లు, Y- ఆకారపు ఎల్‌ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు (DRLs), ఫ్రంట్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఉంటాయి.

    గ్రిల్: ఇది ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కాబట్టి, సాంప్రదాయ రేడియేటర్ గ్రిల్ అవసరం ఉండదు.

    ఇతరాలు: సైడ్ ప్రొఫైల్‌లో బ్లాక్ క్లాడింగ్, 18-అంగుళాల ఏరోడైనమిక్‌గా ఆప్టిమైజ్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్ ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. వెనుక వైపున, బ్లాక్ బంపర్, గ్లోసీ బ్లాక్ స్ట్రిప్‌తో అనుసంధానించబడిన త్రీ-పీస్ ఎల్‌ఈడీ టెయిల్‌లైట్లు దీనికి ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తాయి.

    ఇంటీరియర్, టెక్నాలజీ

    కారు లోపలి భాగం ఫీచర్లతో నిండి ఉంది.

    డాష్‌బోర్డ్: డ్యూయల్-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, డ్యూయల్-స్క్రీన్ డాష్‌బోర్డ్ సెటప్ ప్రధాన ఆకర్షణ.

    డిస్‌ప్లేలు: ఇందులో 10.1-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంటాయి.

    సౌకర్యాలు: రెక్టాంగులర్ ఏసీ వెంట్‌లు, ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM, సెమీ-లెథరెట్ సీట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్ వంటివి ఉన్నాయి.

    ప్రీమియం ఫీచర్లు: పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 10-వే అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు వంటివి అదనపు సౌకర్యాలు.

    భద్రతా ఫీచర్లు

    భద్రత విషయంలో మారుతి రాజీ పడలేదు.

    ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు: ఏడు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు కారులో స్టాండర్డ్ ఫీచర్‌గా ఉంటాయి.

    అధునాతన సాంకేతికత: 360-డిగ్రీ సరౌండ్ వ్యూ కెమెరా, ADAS (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్) టెక్నాలజీని ఈ కారులో అందిస్తున్నారు.

