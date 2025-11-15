ఆ 39వేల కార్లను రీకాల్​ చేసిన మారుతీ సుజుకీ..

దేశీయ దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ తన ప్రముఖ ఎస్యూవీ మోడల్ అయిన గ్రాండ్ విటారాకు సంబంధించిన 39,506 యూనిట్లను ‘రీకాల్’ చేసింది! ఈ మేరకు శుక్రవారం ఓ ప్రకటన చేసింది. ఫ్యూయెల్ లెవల్ ఇండికేటర్, వార్నింగ్ లైట్లో సమస్యలు ఉండవచ్చనే అనుమానంతో ఈ 39,506 మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా ఎస్యూవీలను రీకాల్ చేసినట్టు వివరించింది.
ఈ ప్రభావిత వాహనాలను 2024 డిసెంబర్ 9 నుంచి 2025 ఏప్రిల్ 29 మధ్య ఉత్పత్తి చేసినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
ఇంధన గేజ్లో లోపం ఏంటి?
మారుతీ సుజుకీ వివరాల ప్రకారం.. కొన్ని వాహనాల్లోని స్పీడోమీటర్ అసెంబ్లీలో ఉండే ఇంధన గేజ్, వార్నింగ్ లైట్ సరైన ఇంధన స్థాయిని చూపించడంలో విఫలం కావొచ్చు. ఈ సమస్య నిర్దిష్ట బ్యాచ్లకు మాత్రమే పరిమితమైనప్పటికీ, వినియోగదారుల భద్రత, వాహన విశ్వసనీయత కోసం ముందు జాగ్రత్త చర్యగా 39వేలకుపైగా కార్లను రీకాల్ చేసినట్టు మారుతీ సుజుకీ తెలిపింది.
లోపం సరిదిద్దే విధానం..
ఈ లోపంతో ప్రభావితమైన వాహనాల యజమానులను మారుతీ సుజుకీ సంస్థకు చెందిన అధీకృత డీలర్ వర్క్షాప్ల సిబ్బంది నేరుగా సంప్రదిస్తారు. వినియోగదారులు తమ కార్లను తనిఖీ కోసం తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఈ రీకాల్లో భాగంగా, లోపభూయిష్ట భాగాన్ని ఉచితంగా పరిశీలించి, అవసరమైతే కొత్త దానితో భర్తీ చేస్తారు. అది కూడా ఉచితంగానే ఉంటుంది.
కంపెనీ నుంచి సమాచారం అందిన వెంటనే యజమానులు తక్షణమే స్పందించాలని, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా కార్లను తీసుకెళ్లాలని సంస్థ కోరింది.
గతంలోనూ రీకాల్స్..
2024 ప్రారంభంలో కూడా మారుతీ సుజుకీ తమ వ్యాగన్ఆర్, బలెనో మోడల్స్కు సంబంధించి సుమారు 16,000 యూనిట్లను రీకాల్ చేసింది. ఇంజిన్ ఆగిపోయేందుకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉన్న ఫ్యూయల్ పంప్ మోటార్లో లోపం ఉండవచ్చనే అనుమానంతో అప్పట్లో ఈ చర్య తీసుకున్నారు.
మారుతీ సుజుకీ మాత్రమే కాదు అనేక ఇతర ఆటోమొబైల్ సంస్థల్లో సైతం ఈ రీకాల్స్ ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.
