తుపాకులతో పాఠశాలలోకి చొరబడి 300 మంది విద్యార్థులను కిడ్నాప్! నైజీరియాలో దారుణం

నైజీరియాలో మరోసారి సామూహిక కిడ్నాప్ల కలకలం రేగింది. దేశంలోనే అతిపెద్ద సామూహిక కిడ్నాప్లలో ఒకటిగా దీన్ని భావిస్తున్నారు. భద్రతా పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్న వేళ, మధ్య నైజీరియాలోని నైగర్ రాష్ట్రంలో శుక్రవారం తుపాకీలతో వచ్చిన దుండగులు ఏకంగా 300 మందికి పైగా పాఠశాల విద్యార్థులను అపహరించారు.
సెంట్రల్ నైజీరియాలోని నైగర్ రాష్ట్రంలో ఉన్న సెయింట్ మేరీస్ కో-ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్లో ఈ దారుణం జరిగింది. మొదట్లో 227 మంది విద్యార్థులను కిడ్నాప్ చేసినట్లుగా అంచనా వేశారు. అయితే, ఈ కిడ్నాప్పై క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ నైజీరియా (CAN) శనివారం వివరాలను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రకటన ప్రకారం, క్యాథలిక్ పాఠశాల నుంచి అపహరణకు గురైన విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య 315కు పెరిగింది.
పారిపోయే ప్రయత్నం చేసినా వదల్లేదు
"తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించిన అదనంగా 88 మంది విద్యార్థులను కూడా దుండగులు పట్టుకున్నట్లుగా ధృవీకరణ ప్రక్రియలో తేలింది" అని క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ నైజీరియా ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
"దీనితో విద్యార్థుల సంఖ్య 303కి, 12 మంది ఉపాధ్యాయులను కలుపుకుని, అపహరించబడిన వారి మొత్తం సంఖ్య 315కు చేరింది" అని ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
కిడ్నాప్ అయిన విద్యార్థినుల, విద్యార్థుల సంఖ్య ఆ పాఠశాలలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య (629)లో దాదాపు సగం కావడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. ఈ కిడ్నాప్కు సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఏ సంస్థ కూడా బాధ్యత ప్రకటించలేదు.
వరుస కిడ్నాప్లు, పెరిగిన భద్రతా భయాలు
ఈ తాజా కిడ్నాప్ కంటే ముందు, సోమవారం రోజున పొరుగున ఉన్న కెబ్బి రాష్ట్రంలోని ఒక సెకండరీ పాఠశాలపైనా దుండగులు దాడి చేసి 25 మంది బాలికలను అపహరించారు.
నైజీరియాలో 'రాడికల్ ఇస్లామిస్టులు క్రైస్తవులను చంపుతున్నార'ని పేర్కొంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సైనిక చర్యకు సిద్ధమని హెచ్చరించిన కొద్ది రోజులకే ఈ రెండు అపహరణల ఘటనలు జరగడం గమనార్హం.
నైజీరియా ప్రభుత్వం కిడ్నాప్ అయిన విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల సంఖ్యపై ఇంతవరకు స్పందించలేదు. అయినప్పటికీ, నైగర్ రాష్ట్ర గవర్నర్ మొహమ్మద్ ఉమర్ బాగో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ... ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం, పోలీసులు "హెడ్ కౌంట్" నిర్వహిస్తున్నారని, ఆ సంఖ్యను రోజు చివరి నాటికి ప్రకటిస్తామని చెప్పారని ఏపీ వార్తా సంస్థ తెలిపింది.
పాఠశాలలు మూసివేత
ఈ కిడ్నాప్ల నేపథ్యంలో, ఇప్పటికే కొన్ని పాఠశాలలను మూసివేయమని ఆదేశించిన గవర్నర్ బాగో, ముందు జాగ్రత్త చర్యగా రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలను మూసివేయాలని ఆదేశించారు.
జాతీయ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 47 బోర్డింగ్ సెకండరీ పాఠశాలలను మూసివేయాలని ఆదేశించింది. ఈ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి అధ్యక్షుడు బోలా టినుబు జోహన్నెస్బర్గ్లో జరగాల్సిన G20 శిఖరాగ్ర సమావేశం సహా తన అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాలను రద్దు చేసుకున్నారు.
మరోవైపు, నైజీరియా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు నుహు రిబాదుతో జరిగిన చర్చల్లో... క్రైస్తవులపై హింసను ఆపడానికి అబుజా (నైజీరియా ప్రభుత్వం) "తక్షణ, సుస్థిర చర్యలు" తీసుకోవాలని అమెరికా రక్షణ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్సెత్ పిలుపునిచ్చారని పెంటగాన్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
దశాబ్దం క్రితం ఈశాన్య బోర్నో రాష్ట్రంలోని చిబోక్లో దాదాపు 300 మంది బాలికలను బోకో హరామ్ జిహాదీలు కిడ్నాప్ చేసిన మచ్చ నైజీరియాకు ఇంకా ఉంది. ఆ బాలికల్లో కొందరు ఇప్పటికీ అదృశ్యంలోనే ఉన్నారు.
