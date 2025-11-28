మీషో IPO: అంచనాలను పెంచుతున్న GMP.. లిస్టింగ్ ప్రీమియంపై బలమైన సంకేతాలు
భారత ఈ-కామర్స్ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న మీషో (Meesho) ఐపీఓ డిసెంబర్ 3న ప్రారంభం కానుంది. ఇష్యూ ఓపెనింగ్కు ముందే గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) బలంగా ఉండటంతో, షేర్లు మంచి ప్రీమియంతో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని సంకేతాలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మీషో ఐపీఓ జీఎంపీ రూ. 29 వద్ద ఉంది.
భారతదేశంలోని ఈ-కామర్స్ సంస్థలలో ఆర్డర్ల పరిమాణం, వార్షిక యూజర్ల సంఖ్యలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న మీషో (Meesho) ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) కోసం రంగం సిద్ధమైంది. ఈ ఐపీఓ డిసెంబర్ 3, బుధవారం నాడు ప్రారంభం కానుంది.
గ్రే మార్కెట్లో బలమైన డిమాండ్
ఐపీఓ ప్రారంభానికి ముందే మీషో గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) బలమైన సంకేతాలను ఇస్తోంది. నేడు మీషో ఐపీఓ జీఎంపీ రూ. 29 వద్ద ఉంది. ఈ ఐపీఓ ఇష్యూ ధర గరిష్టంగా రూ. 111గా నిర్ణయించారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే.. ప్రస్తుతం గ్రే మార్కెట్లో ఉన్న ప్రీమియం ప్రకారం, మీషో షేరు ధర సుమారు రూ. 140 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది ఇష్యూ ధర కంటే ఏకంగా 26.13 శాతం అధికం కావడం విశేషం.
ఐపీఓ కీలక తేదీలు
మీషో తొలి పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ డిసెంబర్ 5, శుక్రవారం నాడు ముగుస్తుంది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు డిసెంబర్ 2న షేర్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది.
- ఐపీఓ ప్రారంభం: డిసెంబర్ 3, 2025
- ఐపీఓ ముగింపు: డిసెంబర్ 5, 2025
- యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల కేటాయింపు: డిసెంబర్ 2, 2025
ఐపీఓ నిర్మాణం, పరిమాణం
మీషో ఐపీఓ మొత్తం పరిమాణం రూ. 5,421 కోట్లుగా ఉంది. ఇందులో రూ. 4,250 కోట్ల విలువైన ఫ్రెష్ షేర్ల జారీ, అలాగే గరిష్ట ధర వద్ద రూ. 1,171 కోట్ల విలువైన 10.55 కోట్ల షేర్ల 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' (OFS) ఉన్నాయి.
కేటాయింపులు ఇలా:
క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బైయర్స్ (QIB) కోసం 75%
నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NII) కోసం 15%
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కోసం 10%
ఆఫర్ ఫర్ సేల్ కింద, ఎలివేషన్ (Elevation), పీక్ XV (Peak XV), వెంచర్ హైవే (Venture Highway), వై కాంబినేటర్ (Y Combinator) వంటి మీషో తొలి పెట్టుబడిదారులు తమ వాటాలను విక్రయించనున్నారు.
మీషో బలం: ఆర్డర్ల వాల్యూమ్ & వృద్ధి
విదిత్ ఆత్రే, సంజీవ్ కుమార్ సహ-వ్యవస్థాపకులుగా ఉన్న మీషో.. రెడ్సీర్ (Redseer) నివేదిక ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 2025తో ముగిసిన 12 నెలల కాలానికి భారతీయ ఈ-కామర్స్ సంస్థలలో ఆర్డర్ల పరిమాణం, వార్షిక యూజర్ల సంఖ్యలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నట్లు ప్రకటించింది.
యూజర్లు & సెల్లర్లు: 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, 5 లక్షలకు పైగా ట్రాన్సాక్టింగ్ సెల్లర్లను (Transacting Sellers) 199 మిలియన్ల వార్షిక ట్రాన్సాక్టింగ్ యూజర్లతో మీషో అనుసంధానం చేసింది.
ఆర్డర్లు: ఈ కాలంలో 1.8 బిలియన్ ఆర్డర్లు నమోదయ్యాయి.
NMV వృద్ధి: 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 21 శాతం వృద్ధి తర్వాత, 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మీషో నికర మర్చండైజ్ వాల్యూ (NMV)లో 29 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇది రూ. 29,988 కోట్లకు చేరింది.
ఈ-కామర్స్ రంగంలో NMV అంటే పన్నులతో సహా, విజయవంతంగా డెలివరీ అయిన ఆర్డర్ల మొత్తం విలువ. ఇది ప్లాట్ఫామ్ పనితీరుకు కీలక సూచిక.
నిధుల వినియోగం, ఆర్థిక స్థితి
సమీకరించిన నిధులను మీషో ప్రధానంగా క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టుబడులు, మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్ ప్రయత్నాలు, అలాగే కొనుగోళ్లు, ఇతర వ్యూహాత్మక ప్రయత్నాల ద్వారా అసహజ వృద్ధి (Inorganic Growth)కి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఉపయోగించనుంది. సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలకు కూడా ఈ నిధులను వాడుకుంటారు.
నష్టం వివరాలు: 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ నికర నష్టం రూ. 3,942 కోట్లుగా నమోదైంది. అయితే, ఇది ప్రధానంగా కంపెనీ పబ్లిక్ స్ట్రక్చర్కు మారడానికి అవసరమైన రివర్స్ ఫ్లిప్ ట్యాక్స్, పెర్క్విజిట్ ట్యాక్స్ వంటి ఒకసారి చెల్లించిన అసాధారణ అంశాల కారణంగానే సంభవించిందని కంపెనీ తెలిపింది.
పోటీదారులు
మీషో యొక్క పబ్లిక్గా లిస్టింగ్ అయిన పోటీదారులలో ఎటర్నల్ (P/E నిష్పత్తి 529.14x), స్విగ్గీ, బ్రెయిన్బీస్ సొల్యూషన్స్, నైకా (P/E నిష్పత్తి 1,168.43x), విశాల్ మెగా మార్ట్ (P/E నిష్పత్తి 99.53x), ట్రెంట్ (P/E నిష్పత్తి 100.87x), మరియు డీమార్ట్ (P/E నిష్పత్తి 98.43x) ఉన్నాయి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి మాత్రమే. ఇవి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ అభిప్రాయాలు కావు. ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాల్సిందిగా పెట్టుబడిదారులకు సూచించడమైనది.)