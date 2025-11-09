Edit Profile
    మిథున రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): బుధుడి రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది?

    మిథున రాశి వారఫలాలు: మిథున రాశి వారు ఈ వారం ప్రేమ, వృత్తి, ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాల్లో ఎలా వ్యవహరించాలి? సంబంధంలో గందరగోళం నుంచి బయటపడే మార్గమేంటి? ఆర్థికంగా ఊరట దక్కే అవకాశాలపై ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Nov 09, 2025 10:44 AM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad, Visakhapatnam
    మిథున రాశి రాశిచక్రంలో మూడవది. జన్మ సమయంలో చంద్రుడు మిథున రాశిలో సంచరించే జాతకులది మిథున రాశిగా పరిగణిస్తారు. ఈ వారం (నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు) మిథున రాశి వారికి కాలం ఎలా ఉండబోతోందో, ఎలాంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలో ప్రముఖ జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషించారు.

    
    

    ఈ వారం మీరు మీ బంధంలో ఉన్న చిన్నపాటి గందరగోళాలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి, నిబద్ధతకు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అయితే, ఆరోగ్యంపై మాత్రం కొంచెం దృష్టి పెట్టడం చాలా అవసరం. జీవనశైలిలో అలసత్వం వహిస్తే చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    ప్రేమ జీవితం

    ప్రేమ జీవితంలో ఈ వారం ఎత్తుపల్లాలు ఉండవచ్చు, ముఖ్యంగా వారంలో మొదటి రోజుల్లో. మీ బంధంలో కొన్ని అపార్థాలు లేదా ఒత్తిడి ఏర్పడవచ్చు. అయితే, బహిరంగంగా మాట్లాడటం ద్వారా అన్ని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.

    కొంతమంది పురుషులు తమ పాత బంధానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులతో మళ్లీ కలత చెందవచ్చు, కాబట్టి గతాన్ని వదిలి ముందుకు సాగడం మంచిది. వివాహితులైన మహిళలు ఈ వారం కుటుంబ సభ్యుల జోక్యం కారణంగా కొంచెం బాధపడవచ్చు. ఈ విషయం గురించి మీ భర్తతో నిష్కపటంగా మాట్లాడండి. సింగిల్‌గా ఉన్న మహిళలకు ఈ వారం ఏదైనా పార్టీ లేదా ఈవెంట్‌లో వివాహం లేదా ప్రేమబంధానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదన వచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా, ఈ వారం ప్రేమలో నిజాయితీ, సంభాషణ కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం.

    వృత్తి,కెరీర్

    ఆఫీస్‌లో కొన్ని చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. అయితే, అవి మీ కార్యదక్షతపై ప్రభావం చూపవు. ఆఫీస్ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి, కేవలం మీ పనిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టండి. యంత్రాలు లేదా సాంకేతిక పనులకు సంబంధించిన వారు ఈ వారం ఎక్కువ గంటలు పనిచేయవలసి రావచ్చు.

    కొంతమంది ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి, కొత్త చోటుకు మారాలని నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. మీ ప్రొఫైల్‌ను అప్‌డేట్ చేయడానికి ఇదే సరైన సమయం. విద్యార్థులు పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించడానికి చదువుపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. వ్యాపారం చేసేవారు ఈ వారం కొత్త కాంట్రాక్ట్‌లపై సంతకం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం లభించకపోవచ్చు.

    ఆర్థిక స్థితి

    డబ్బు విషయంలో ఈ వారం మిథున రాశి జాతకులకు బాగుంటుంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన బిల్లులు లేదా అప్పుల డబ్బు తిరిగి మీకు అందవచ్చు. కొంతమంది బ్యాంకు రుణాలను క్లియర్ చేయగలుగుతారు, దీని వల్ల ఉపశమనం కలుగుతుంది.

    కొత్త ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు లేదా గాడ్జెట్‌లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. సంతోషం కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయడం మంచిదే, కానీ అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోండి. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. దానధర్మాలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇది మీకు మానసిక ప్రశాంతతను పెంచుతుంది. వ్యాపారులు లేదా ట్రేడర్‌లకు పాత పన్ను సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కారం కావచ్చు.

    ఆరోగ్యం

    ఈ వారం చిన్నపాటి వైరల్ లేదా సీజనల్ ఇన్‌ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. శ్వాసకోశ లేదా ఛాతీకి సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నవారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    ఆహారంలో పౌష్టిక పదార్థాలు, కూరగాయలు మరియు ప్రోటీన్‌ను చేర్చండి. పిల్లలకు కడుపునొప్పి, తలనొప్పి లేదా చేతులు, కాళ్లలో చిన్న నొప్పి ఉండవచ్చు. ద్విచక్ర వాహనం నడిపేవారు, ముఖ్యంగా సాయంత్రం వేళల్లో జాగ్రత్తలు పాటించండి. పండ్లు, ఆకుకూరల వినియోగాన్ని పెంచండి. నీటిని పుష్కలంగా తాగండి.

    
    
