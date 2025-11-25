Edit Profile
    లాభాల్లో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు: నిఫ్టీ పీఎస్‌యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ 2% జంప్

    క్రెడిట్ వృద్ధి, ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుదలపై ఇన్వెవెస్టర్ల ఆశాభావంతో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల షేర్లు భారీ లాభాలను నమోదు చేశాయి. నిఫ్టీ పీఎస్‌యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ 1.8% పెరగగా, SBI తన చరిత్రలోనే మరో కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. 6 ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఈ ఏడాది 65% వరకు రాబడిని ఇచ్చి సంచలనం సృష్టించాయి.

    Published on: Nov 25, 2025 3:20 PM IST
    By HT Telugu Desk
    నవంబర్ 25న ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల (PSU Banks) షేర్లు ఒక్కసారిగా పుంజుకున్నాయి. విశాల మార్కెట్ (Broader Market) స్థిరంగా కదలాడుతున్నప్పటికీ, ఈ రంగం మాత్రం జోరు చూపించింది. గత మూడు రోజుల నష్టాల నుంచి కోలుకుని, నిఫ్టీ పీఎస్‌యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ ఏకంగా 1.8% లాభంతో 8,517 స్థాయికి చేరి, మళ్లీ తన బలాన్ని నిరూపించుకుంది.

    లాభాల్లో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు: నిఫ్టీ పీఎస్‌యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ 2% జంప్ (Pixabay)
    లాభాల్లో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు: నిఫ్టీ పీఎస్‌యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ 2% జంప్ (Pixabay)

    ఈ రంగం క్రెడిట్ వృద్ధి (Credit Growth), ఆస్తుల నాణ్యత (Asset Quality) మెరుగుదలపై ఉన్న సానుకూల అంచనాలు ఈ అద్భుతమైన పనితీరుకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి.

    SBI సహా ఆయా షేర్ల దూకుడు

    వ్యక్తిగత స్టాక్స్‌లో చూస్తే, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అత్యధికంగా 2.3% పెరిగి రూ. 59.6కి చేరింది. దీని తర్వాత ఇండియన్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి బ్యాంకులన్నీ 1% కంటే ఎక్కువ లాభాలను నమోదు చేశాయి.

    అదే సమయంలో, దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) షేరు 2% ఎగబాకింది. రూ. 989 వద్ద మరో ఆల్-టైమ్ హై (All-Time High) రికార్డును నెలకొల్పింది. దీనితో ఎస్‌బిఐ మార్కెట్ విలువ తొలిసారిగా రూ. 9 లక్షల కోట్లను దాటింది.

    పీఎస్‌యూ బ్యాంకులు ఎందుకంత దూకుడు?

    2025లో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు టాప్ పెర్ఫార్మర్‌లుగా నిలిచాయి. క్రెడిట్ వృద్ధి పెరగడం, మార్జిన్లలో రికవరీ, ఆస్తుల నాణ్యత బలోపేతం కావడం, మొండి బకాయిలు అదుపులో ఉండటం, క్రెడిట్ ఖర్చులు సాధారణ స్థాయికి చేరడం వంటి అంశాలపై మదుపరులు అత్యంత ఆశాభావంతో ఉన్నారు. రాబోయే త్రైమాసికాల్లో ఈ అంశాలు బ్యాంకుల ఆదాయ వృద్ధిని, పునర్‌మూల్యాంకన అవకాశాలను మరింత బలోపేతం చేస్తాయని పెట్టుబడిదారులు నమ్ముతున్నారు.

    ఈ సానుకూల పరిణామాల కారణంగా, నిఫ్టీ పీఎస్‌యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్‌లోని సగానికి పైగా స్టాక్‌లు ఈ క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో 20% పైగా రాబడిని అందించాయి. దీనితో ఈ ఇండెక్స్ వార్షిక రాబడి 30%కి పెరిగింది. ఇది ఇతర రంగాల కంటే మెరుగ్గా రాణించి, పలు రికార్డు స్థాయిలను తాకింది.

    ప్రస్తుత పనితీరు ఇలాగే కొనసాగితే, ఈ ఇండెక్స్ వరుసగా ఐదో ఏడాది కూడా లాభాలను నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది.

    65% వరకు రాబడి అందించిన 6 బ్యాంకులు

    2025లో ఇండియన్ బ్యాంక్ తన తోటి బ్యాంకుల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 2021 నుంచి స్థిరంగా ఉన్న డిమాండ్ కారణంగా ఈ స్టాక్ పటిష్టమైన రాబడిని ఇచ్చింది.

    ఇండియన్ బ్యాంక్: ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 64.75% పెరిగి రూ. 882కి చేరింది. ఇది వరుసగా ఐదో సంవత్సరం కూడా లాభాలను నమోదు చేస్తోంది. దీని మొత్తం రాబడి 940%గా ఉంది.

    కెనరా బ్యాంక్: దీని షేరు విలువ కూడా భారీగా పెరిగింది. గత పదకొండు నెలల్లో ఏకంగా 48% పెరిగింది. 2022 తర్వాత ఇదే అత్యధిక వార్షిక పెరుగుదల. ఇది కూడా వరుసగా ఐదో ఏడాది లాభాల పరంపరను కొనసాగించేలా ఉంది.

    బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా: గత ఏడాది నష్టాల నుంచి కోలుకుని, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 44% పటిష్టమైన రాబడిని అందించింది. 2022 తర్వాత అత్యంత బలమైన వార్షిక పనితీరును నమోదు చేసే దిశగా పయనిస్తోంది.

    స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI): ఈ అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ వాటాదారులకు 24% రాబడిని ఇచ్చింది.

    ఇతర బ్యాంకులు: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వంటి ఇతర పీఎస్‌యూ బ్యాంకులు కూడా ఈ క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు 20% నుంచి 27% మధ్య పటిష్టమైన రాబడిని అందించాయి.

    (Disclaimer: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి మాత్రమే. 'హిందుస్తాన్ టైమ్స్'ది కాదు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మదుపరులు తప్పనిసరిగా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించాలని మేము సూచిస్తున్నాము.)

