స్టాక్ మార్కెట్ ఎందుకు పటిష్టంగా ఉంది? నితిన్ కామత్ విశ్లేషణ
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్, బేర్ల అంచనాలను తారుమారు చేస్తూ, నిలకడగా కొనసాగుతోంది. అంచనాలకు మించిన FY26 Q2 త్రైమాసిక ఫలితాలే దీనికి ప్రధాన కారణం అని జెరోధా సీఈఓ నితిన్ కామత్ అంటున్నారు. కంపెనీల ఆదాయాలు పెరగడంతో పాటు, మార్జిన్ విస్తరణ, ఖర్చుల నియంత్రణ కారణంగా లాభాలు పెరిగాయి.
బేర్ మార్కెట్ భయాలు వెంటాడుతున్నా, భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ బెంచ్మార్క్ సూచీలు - సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 - నిలకడగా, ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధిని కనబరుస్తున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 రెండో త్రైమాసికంలో కార్పొరేట్ కంపెనీల ఆదాయాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా అనూహ్యంగా మెరుగ్గా ఉన్నాయి.
మార్కెట్ వర్గాల అంచనాలకు విరుద్ధంగా దేశీయ ఈక్విటీలు నిలదొక్కుకోవడానికి, అంచనాలకు మించిన Q2 ఫలితాలు ఒక ముఖ్య కారణమని జెరోధా ఫౌండర్ & సీఈఓ నితిన్ కామత్ అభిప్రాయపడ్డారు.
లాభాల వృద్ధికి మార్జిన్ విస్తరణే కీలకం
నితిన్ కామత్ సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్)లో ఒక పోస్ట్ చేస్తూ, ఇప్పటివరకు 3,500 కంటే ఎక్కువ కంపెనీలు తమ ఫలితాలను ప్రకటించాయని, ఈ డేటా అన్ని రంగాల్లోనూ బలమైన పునరుద్ధరణను సూచిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
ఈ కంపెనీల మొత్తం ఆదాయాలు (Revenues) ఏడాది ప్రాతిపదికన (YoY) 8.2% పెరిగాయి. ఎబిటా (EBITDA) 14.1%, పన్ను అనంతర లాభాలు (PAT) 16.0% చొప్పున పెరిగాయి. ఇండియాడేటాహబ్ నివేదిక ప్రకారం, ఆర్థిక సేవలను (Financial Services) మినహాయించి చూస్తే, లాభాల వృద్ధి మరింత వేగవంతమై 22.5%కి చేరుకుంది.
“లాభాల వృద్ధికి కేవలం అమ్మకాల పరిమాణం (Volume Growth) కంటే, మార్జిన్ విస్తరణ (Margin Expansion) అనేదే ఎక్కువగా దోహదపడింది. అందుకే సూచీలు బేర్లు అంచనా వేసిన దానికంటే చాలా మెరుగ్గా నిలదొక్కుకుంటున్నాయి. ఈ ఎర్నింగ్స్ బలం కొనసాగుతుందని ఆశిస్తున్నాను” అని కామత్ వ్యాఖ్యానించారు.
విస్తృత స్థాయిలో రంగాల పునరుద్ధరణ
Q2 ఫలితాల్లో వివిధ రంగాల పనితీరు ఇలా ఉంది..
కమోడిటీస్ (Commodities): భారీ లాభాలు
కమోడిటీస్ రంగం అత్యంత బలమైన ప్రదర్శనలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ రంగంలో లాభాలు 44.1% పెరగగా, ఆదాయం 13.4% పెరిగింది. టాటా స్టీల్, లాయిడ్స్ మెటల్స్, జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ వంటి మెటల్స్, మైనింగ్ కంపెనీలు ధరల మెరుగుదల, అమ్మకాల పరిమాణం, ఉత్పత్తి మిశ్రమ మెరుగుదలల నుంచి లాభపడ్డాయి.
ఎనర్జీ (Energy): లాభాల డ్రైవర్
ఎనర్జీ రంగం లాభదాయకతకు ప్రధాన డ్రైవర్గా కొనసాగింది. పన్ను అనంతర లాభం (PAT) దాదాపు 52% వృద్ధి చెందింది. గాంధార్ ఆయిల్ ఈ సీజన్లో అత్యంత మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది. ఓఎన్జీసీ సైతం ఆదాయం స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ బలమైన లాభాల జంప్ను నమోదు చేసింది.
హెల్త్కేర్ (Healthcare): నిలకడైన ప్రదర్శన
హెల్త్కేర్ రంగం నిలకడైన వృద్ధిని కొనసాగించింది. లాభాలు 16%, ఆదాయం 13% పెరిగాయి. అంతర్జాతీయంగా మెరుగైన ఉత్పత్తి అమ్మకాలు, మరింత సమర్థవంతమైన APIల (Active Pharmaceutical Ingredients) వినియోగం ద్వారా కొన్ని ఫార్మా కంపెనీలు మార్జిన్ మెరుగుదలను సాధించాయి.
ఇండస్ట్రియల్స్ (Industrials): రక్షణ, ఇంజనీరింగ్ బలం
ఇండస్ట్రియల్స్ రంగం లాభాలు మరోసారి సమతుల్యంగా ఉండి 18.7% పెరిగాయి. రక్షణ (Defense) మరియు ఇంజనీరింగ్ రంగాలు ఈ వృద్ధికి దోహదపడ్డాయి. భారత్ డైనమిక్స్ ఆదాయం రెట్టింపు కాగా, కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ లాభం రెట్టింపు అయినట్లు ప్రకటించింది.
వినియోగదారుల విచక్షణ వ్యయం (Consumer Discretionary): పండుగ డిమాండ్
ఈ రంగంలో లాభాలు 17.5% పెరిగినప్పటికీ, పనితీరులో కొంత అసమానత ఉంది. పండుగ డిమాండ్, మెరుగైన మార్జిన్ల కారణంగా హీరో మోటోకార్ప్, పీఎన్ గాడ్గిల్ లాభపడ్డాయి. అయితే, వోల్టాస్ సంస్థపై బలహీనమైన వేసవి, అధిక ఖర్చుల ప్రభావం పడింది.
ఎఫ్ఎంసిజి (FMCG): మార్జిన్ ఒత్తిడి
ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీల ఆదాయాలు 10% పెరిగినా, లాభాల వృద్ధి 1.7% వద్ద మందగించింది. అమ్మకాల్లో వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ, మార్జిన్ ఒత్తిడి ఈ రంగంలో కొనసాగింది.
టెలికమ్యూనికేషన్ (Telecommunication): భారీ జంప్
టెలికాం రంగం లాభాల్లో అత్యంత భారీ గెంతు, 143% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. అయితే, ఈ మెరుగుదలలో ఎక్కువ భాగం తగ్గిన ఫైనాన్స్ ఖర్చులు, స్థిరమైన ఆపరేషనల్ బేస్ నుంచి వచ్చింది.
ఇతర రంగాలు
ఆర్థిక సేవలు (Financial Services): ఈ సీజన్లో స్థిరమైన పనితీరును చూపుతూ 6.2% లాభాల వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
సేవలు (Services): ఆదాయం 14% పెరిగినా, రవాణా రంగంలో మందగమనం, ఇంటిగ్రేషన్ సంబంధిత ఒత్తిళ్ల కారణంగా లాభాలు దాదాపు స్థిరంగా ఉన్నాయి.
యూటిలిటీస్ (Utilities): గత సంవత్సరం అధిక ప్రాతిపదిక, ఖర్చుల ఒత్తిడి కారణంగా లాభాలు 17% తగ్గాయి.
మొత్తంగా చూస్తే, ఈ ఎర్నింగ్స్ సీజన్ ఒక ముఖ్య అంశాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది: డిమాండ్ అస్థిరంగా ఉన్న విభాగాలలో కూడా క్రమశిక్షణతో కూడిన కార్యనిర్వహణ, ఖర్చుల నియంత్రణ, మెరుగైన ఉత్పత్తి మిశ్రమాలు భారతదేశ కార్పొరేట్ ఆదాయాల చక్రం పటిష్టంగా ఉండటానికి సహాయపడ్డాయి.
