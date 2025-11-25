అతిగా ట్రేడింగ్ చేయడం, రివెంజ్ ట్రేడింగ్ వంటి సాధారణ తప్పులను ఆపడానికి జెరోధా కో-ఫౌండర్ నితిన్ కామత్ కీలక పరిష్కారాన్ని సూచించారు. 2021లో జెరోధా తమ ప్లాట్ఫారమ్లో ప్రవేశపెట్టిన 'కిల్ స్విచ్' అనే ఫీచర్ భావోద్వేగాల ఆధారంగా తీసుకునే అనాలోచిత నిర్ణయాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు.
ట్రేడింగ్ ప్రపంచంలో చాలా మంది చేసే పెద్ద పొరపాటు... అధిక ట్రేడింగ్ (Overtrading), రివెంజ్ ట్రేడింగ్ (Revenge Trading). ఈ తప్పుల వల్ల నష్టాలు కొని తెచ్చుకునే ట్రేడర్లకు జెరోధా సహ-వ్యవస్థాపకుడు (Co-founder) నితిన్ కామత్ (Nithin Kamath) ఓ అద్భుతమైన పరిష్కారాన్ని అందించారు.
ట్రేడింగ్ ఆపాలనుకున్నా, మనసు మాట వినకుండా ట్రేడింగ్ కొనసాగించేవారికి తమ ప్లాట్ఫారమ్లో ఉన్న 'కిల్ స్విచ్' (Kill Switch) ఫీచర్ చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఆయన మంగళవారం ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా తెలిపారు.
అధిక ట్రేడింగ్: అత్యంత సాధారణ పొరపాటు
"నేను ట్రేడర్గా ఉన్న అన్ని సంవత్సరాలలో, అలాగే బ్రోకరేజీని నడుపుతున్న అనుభవంలో, పదేపదే చూసిన అత్యంత సాధారణ ట్రేడింగ్ పొరపాటు అధిక ట్రేడింగ్, రివెంజ్ ట్రేడింగ్" అని నితిన్ కామత్ తన ఎక్స్ పోస్ట్లో స్పష్టంచేశారు.
కొన్నిసార్లు మనం తీసుకోని ట్రేడే అత్యుత్తమ ట్రేడ్ అవుతుంది అని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. భావోద్వేగాలకు లొంగిపోయి పదే పదే ట్రేడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను ఆయన వివరించారు.
జెరోధా 'కిల్ స్విచ్' ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఇక్కడే జెరోధా 2021లో ప్రవేశపెట్టిన 'కిల్ స్విచ్' ఫీచర్ కీలకంగా మారుతుంది. "మీరు పదేపదే ట్రేడ్ చేయాలనే కోరికను అదుపు చేసుకోలేకపోతే, ఈ కిల్ స్విచ్ను మీరు ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఎనేబుల్ చేస్తే, ఆ రోజు మిగిలిన సమయానికి మీరు ట్రేడ్లు పెట్టడానికి వీలుండదు" అని నితిన్ కామత్ వివరించారు.
ఈ ఫీచర్ ట్రేడింగ్ క్రమశిక్షణ (Trading Discipline), రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ (Risk Management) విషయంలో సహాయపడుతుంది. ఒకవేళ మీరు నష్టాలలో ఉండి, ట్రేడింగ్కు విరామం తీసుకోవాలనుకుంటే, ఈ ఫీచర్ ఉపయోగపడుతుంది.
ఒకసారి సెగ్మెంట్ను డిసేబుల్ చేసిన తర్వాత, తిరిగి దానిని యాక్టివేట్ చేయడానికి 12 గంటల సమయం పడుతుందని జెరోధా వెబ్సైట్లో పేర్కొన్నారు. ఇది ట్రేడర్లకు బలవంతంగా విరామం తీసుకునేలా చేస్తుంది.
"15 నిమిషాల్లోనే లాభం బుక్ చేశాను. ఆ తర్వాత వెంటనే జెరోధా కిల్ స్విచ్ ఆన్ చేశాను. ఎందుకంటే, ఒక విజయం తర్వాత నా అతిపెద్ద శత్రువు... అతివిశ్వాసంతో ఉన్న 'నేనే', నా వేలిపై ఉన్న 'బై బటనే'. నన్ను నేను రక్షించుకునేందుకు సహాయం చేసిన జెరోధాకు ధన్యవాదాలు" అంటూ ఒక జెరోధా యూజర్ ఎక్స్లో పంచుకున్న స్క్రీన్షాట్ను నితిన్ కామత్ షేర్ చేశారు.
ట్రేడింగ్కు కొద్దిసేపు విరామం తీసుకోవడం లేదా నష్టాలలో ఉన్నప్పుడు ట్రేడింగ్ పరిమాణాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవడం కూడా ఒక ముఖ్యమైన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ నియమమని జెరోధా తెలిపింది.
ఏమిటీ అధిక ట్రేడింగ్? ఏమిటీ రివెంజ్ ట్రేడింగ్?
అధిక ట్రేడింగ్ (Overtrading): భావోద్వేగాల ఆధారంగా షేర్లు, ఇతర ఆర్థిక సాధనాలను (Financial Instruments) అతిగా కొనుగోలు చేయడం, అమ్మడం అధిక ట్రేడింగ్ అవుతుంది. ఏదైనా ర్యాలీని మిస్ అవుతామనే భయం లేదా లాభాలను బుక్ చేయాలనే తొందరపాటు వంటి భావోద్వేగాల కారణంగా లాజిక్కు విరుద్ధంగా ట్రేడ్స్ చేస్తుంటారు.
రివెంజ్ ట్రేడింగ్ (Revenge Trading): నష్టపోయిన తర్వాత, ఆ నష్టాలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని ప్రయత్నించడం రివెంజ్ ట్రేడింగ్. ఇందులో ట్రేడర్లు భావోద్వేగాలతో, అహేతుకమైన (Irrational) నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మార్కెట్ను ఒక ప్రత్యర్థిగా చూసి, దానిని ఓడించాలనే పట్టుదలతో తప్పులు చేస్తారు, తద్వారా మరింత నష్టాన్ని చవిచూస్తారు.
'కిల్ స్విచ్' ఆప్షన్ యాక్టివేట్ చేయడం ఎలా?
మీరు జెరోధా ప్లాట్ఫారమ్లో 'కిల్ స్విచ్' ఆప్షన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి ఇవిగో సులువైన పద్ధతులు:
మీ యూజర్ ఐడీ (User ID)పై నొక్కండి.
ప్రొఫైల్ (Profile) పై నొక్కండి.
సెగ్మెంట్స్ (Segments) లోకి వెళ్లండి.
'కిల్ స్విచ్' పక్కన ఉన్న టాగుల్ బటన్ (Toggle button) పై నొక్కి, కొనసాగించు (Continue) పై క్లిక్ చేయండి.
ఐదు నిమిషాలలోపు 'కిల్ స్విచ్' యాక్టివేట్ అవుతుంది.