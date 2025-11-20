ఎన్విడియా ఫలితాల సునామీ: మూడో త్రైమాసికంలో నికర ఆదాయం 65% జంప్! షేర్లకు రెక్కలు
ఎన్విడియా Q3లో $57 బిలియన్ల ఆదాయం, $31.91 బిలియన్ల నికర ఆదాయంతో అంచనాలను మించిపోయింది. నికర లాభం 65% పెరిగింది. Q4 అమ్మకాలు $65 బిలియన్లు ఉండొచ్చనే అంచనాతో షేర్లు 4% పెరిగాయి. AI చిప్లకు ఉన్న భారీ డిమాండ్ను ఈ ఫలితాలు ధృవీకరిస్తున్నాయి.
అగ్రగామి చిప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియా కార్ప్ (Nvidia Corp) నవంబర్ 20, 2025న ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. ఈ ఫలితాలు టెక్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచాయి. సంస్థ ఆదాయం, నికర లాభాలు ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) చిప్లకు ఉన్న భారీ డిమాండ్ను ఈ ఫలితాలు స్పష్టంగా ప్రతిబింబించాయి.
ఆదాయం రికార్డు.. లాభాలు డబుల్ జంప్!
ఆదాయం (Revenue): ఎన్విడియా ఈ త్రైమాసికంలో $57 బిలియన్ల ఆదాయాన్ని ప్రకటించింది. ఇది గత త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 22%, గత ఏడాదితో (YoY) పోలిస్తే భారీగా 62% పెరిగింది.
నికర ఆదాయం (Net Income): సంస్థ నికర ఆదాయం ఈ త్రైమాసికంలో ఏకంగా 65% పెరిగింది. ఇది గతేడాది ఇదే సమయంలో $19.31 బిలియన్ల నుండి ఇప్పుడు $31.91 బిలియన్లకు చేరింది.
ముఖ్యమైన అంశాలు: నాల్గవ త్రైమాసిక అంచనాలు, షేర్ల జోరు
ఎన్విడియా ఆర్జించిన ఈ రికార్డు లాభాలు, భవిష్యత్తు అంచనాలపై ఇక్కడ కీలకమైన విషయాలు ఉన్నాయి.
భవిష్యత్తుపై అంచనా (Q4 Outlook)
నాల్గవ త్రైమాసికం (Q4) అమ్మకాలు $65 బిలియన్లుగా ఉండవచ్చని ఎన్విడియా అంచనా వేసింది. ఇది విశ్లేషకులు అంచనా వేసిన $62 బిలియన్లను సులభంగా అధిగమించడం విశేషం. ఈ బలమైన అంచనా సంస్థ AI చిప్లకు ఉన్న అధిక డిమాండ్ను తెలియజేస్తుంది.
షేర్ ధర కదలిక
ఫలితాల ప్రకటన తర్వాత ఎన్విడియా షేర్లు 4% పెరిగాయి. బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు ఈ షేర్లు మొత్తం 39% లాభపడ్డాయి.
AI చిప్లకు డిమాండ్
ఈ బలమైన అంచనాకు ప్రధాన కారణం, AI మోడళ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగించే ఖరీదైన, శక్తివంతమైన చిప్లు (AI యాక్సిలరేటర్లు) కోసం ఉన్న అధిక డిమాండ్గా కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే, ఈ చిప్లపై జరుగుతున్న భారీ ఖర్చులు భవిష్యత్తులో స్థిరంగా ఉండకపోవచ్చనే ఆందోళనలు కూడా పెరుగుతున్నాయి.
AI రంగం మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి ఈ చిప్మేకింగ్ దిగ్గజం ఫలితాలను టెక్ పరిశ్రమ నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తుంది.
ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
డేటా సెంటర్ డివిజన్: ఎన్విడియా ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న డేటా సెంటర్ విభాగం ఈ త్రైమాసికంలో $51.2 బిలియన్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. ఇది అంచనా వేసిన $49.3 బిలియన్లను అధిగమించింది.
గేమింగ్ చిప్స్: గతంలో ఎన్విడియాకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న గేమింగ్ పీసీల చిప్స్ ద్వారా $4.3 బిలియన్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఇది అంచనా వేసిన $4.4 బిలియన్ల కంటే కొద్దిగా తక్కువగా ఉంది.
షేర్హోల్డర్లకు రిటర్న్స్, డివిడెండ్ అప్డేట్
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో, షేర్ల బైబ్యాక్, నగదు డివిడెండ్ల ద్వారా ఎన్విడియా తన షేర్హోల్డర్లకు $37.0 బిలియన్లను తిరిగి ఇచ్చింది. మూడో త్రైమాసికం ముగిసే సమయానికి, షేర్ల బైబ్యాక్ అధికారం కింద కంపెనీ వద్ద ఇంకా $62.2 బిలియన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
తదుపరి త్రైమాసిక నగదు డివిడెండ్గా ప్రతి షేర్కు $0.01 చొప్పున డిసెంబర్ 4, 2025 నాటికి రికార్డులో ఉన్న షేర్హోల్డర్లకు డిసెంబర్ 26, 2025న చెల్లించనున్నారు.
జెన్సెన్ హువాంగ్ వ్యాఖ్యలు: 'AI బబుల్ లేదు!'
Q3 ఫలితాలపై స్పందించిన ఎన్విడియా వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ జెన్సెన్ హువాంగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. “బ్లాక్వెల్ చిప్ల అమ్మకాలు చార్ట్లలో అసాధారణంగా ఉన్నాయి. క్లౌడ్ జీపీయూలన్నీ అమ్ముడైపోయాయి” అని ఆయన తెలిపారు.
“ట్రైనింగ్, ఇన్ఫరెన్స్ పరంగా కంప్యూట్ డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతూ, రెండూ కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్గా వృద్ధి చెందుతున్నాయి. బహుళ పరిశ్రమలు, అనేక దేశాలలో కొత్త ఫౌండేషన్ మోడల్ తయారీదారులు, AI స్టార్టప్ల ఆవిర్భావంతో AI పర్యావరణ వ్యవస్థ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది.” అని హువాంగ్ పేర్కొన్నారు. AI బబుల్ గురించి చాలా చర్చ జరుగుతోందని, అయితే తమ దృక్కోణంలో మాత్రం చాలా భిన్నమైన పరిస్థితి కనిపిస్తోందని హువాంగ్ విశ్లేషకులతో జరిగిన కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో అన్నారు.
పెట్టుబడిదారుల అంచనాలు, ఆసక్తి కారణంగా AI-సంబంధిత కంపెనీల వాల్యుయేషన్లు పెరిగే పరిస్థితిని AI బబుల్ అంటారు. అధిక అంచనాలు నెరవేరకపోతే ఈ బబుల్ పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
“మేం AI బబుల్లో ఉన్నామని నేను నమ్మడం లేదు,” అని హువాంగ్ అంతకుముందు బ్లూమ్బెర్గ్ టెలివిజన్తో కూడా స్పష్టం చేశారు.
