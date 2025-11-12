Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    OpenAI అకాడమీ × NxtWave బిల్డాథాన్ గ్రాండ్ ఫినాలేకు 100 మంది విద్యార్థులు ఎంపిక

    OpenAI అకాడమీ × NxtWave బిల్డాథాన్ ద్వారా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 100 మంది యువ AI ఆవిష్కర్తలు IndiaAI Impact 2026 ప్రీ-సమ్మిట్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ ఫినాలేకు చేరుకున్నారు. ఈ బిల్డాథాన్‌లో 1,500 మంది B.Tech విద్యార్థులు పాల్గొని, ఆరోగ్య సంరక్షణ, వ్యవసాయం వంటి రంగాలకు AI పరిష్కారాలను ప్రదర్శించారు.

    Published on: Nov 12, 2025 4:02 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని యువ AI నిపుణుల నుంచి ఊహించని స్పందన లభించింది. విజయవాడ, హైదరాబాద్‌లలో జరిగిన OpenAI అకాడమీ × NxtWave ప్రాంతీయ బిల్డాథాన్లకు 1,500 మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. హైదరాబాద్ బిల్డాథాన్‌లో 900 మంది, విజయవాడ బిల్డాథాన్‌లో 500 మంది విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని రాష్ట్ర స్థాయి క్వాలిఫైయర్స్‌కు అర్హత సాధించారు.

    OpenAI అకాడమీ × NxtWave బిల్డాథాన్ గ్రాండ్ ఫినాలేకు 100 మంది విద్యార్థులు ఎంపిక
    OpenAI అకాడమీ × NxtWave బిల్డాథాన్ గ్రాండ్ ఫినాలేకు 100 మంది విద్యార్థులు ఎంపిక

    ఈ బిల్డాథాన్, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క IndiaAI మిషన్ ఆధ్వర్యంలో వచ్చే ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక IndiaAI Impact 2026 ప్రపంచ సదస్సుకు అనుబంధంగా నిర్వహించిన ప్రీ-సమ్మిట్ ఈవెంట్. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రాంతీయ AI ప్రతిభను ప్రపంచ వేదికపైకి తీసుకురావడమే ఈ మిషన్ ముఖ్య లక్ష్యం.

    ఆరోగ్య సంరక్షణ నుండి వ్యవసాయం వరకు: AIతో మార్పుకు సిద్ధం

    ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) చేపట్టిన IndiaAI చొరవలో భాగంగా ఈ బిల్డాథాన్‌ను నిర్వహించారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, వ్యవసాయం, వ్యాపారం, ప్రజా భద్రత వంటి కీలక రంగాలలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) తెచ్చే విప్లవాత్మక మార్పులను అన్వేషించేందుకు యువ ఆవిష్కర్తలను ప్రోత్సహించడం దీని ముఖ్యోద్దేశం.

    గీతం వైజాగ్, IIIT కర్నూలు, మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయం, IITM, శ్రీ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ రీసెర్చ్, మల్లారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ వంటి ప్రముఖ ప్రాంతీయ కళాశాలల నుంచి B.Tech విద్యార్థులు ఈ బిల్డాథాన్లలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు.

    టైర్-2, టైర్-3 నగరాల ప్రతిభను వెలికితీశాం: NxtWave

    NxtWave సీఈఓ, సహ-వ్యవస్థాపకులు రాహుల్ అట్టులూరి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు. “ప్రాంతీయ బిల్డాథాన్ల ద్వారా, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో దాగి ఉన్న AI ప్రతిభను మేము వెలికితీశాం. వారి ఆలోచనలను వాస్తవ ప్రపంచ AI ఆవిష్కరణలుగా మార్చడానికి ఒక బలమైన వేదిక, మార్గదర్శకత్వం, అవకాశాన్ని కల్పించాం. దేశవ్యాప్తంగా 70,000 మందికి పైగా విద్యార్థులను ఆకర్షించిన ఈ కార్యక్రమం, ఇప్పుడు AI ఆవిష్కరణలను నడిపించే ఒక శక్తివంతమైన కేంద్రంగా ఎదిగింది. బహుళ ప్రాంతీయ కేంద్రాలలో జరిగిన 48 గంటల జెనరేటివ్ AI (GenAI) స్ప్రింట్లు విద్యార్థుల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. AI ఎంత లోతుగా వృత్తి ప్రపంచాన్ని పునర్నిర్మిస్తుందో ఈ స్ప్రింట్లు తెలియజేస్తున్నాయి. AI విద్యను ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి NxtWave ఈ బిల్డాథాన్‌ను ఒక ముఖ్య మార్గంగా చూస్తుంది” అని ఆయన వివరించారు.

    వాస్తవ ప్రపంచ సమస్యలకు AI పరిష్కారాలు: ఆకర్షించిన ప్రాజెక్టులు

    ప్రాంతీయ రౌండ్లలో ప్రదర్శించిన ప్రాజెక్టులు మహిళా సాధికారత, నిరుద్యోగం, వ్యవసాయం, ఆరోగ్య సంరక్షణ, డ్రోన్ ఆధారిత సాంకేతికత వంటి అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించాయి. విభిన్న రంగాలలో AI ద్వారా వాస్తవ ప్రపంచ మార్పును ఎలా తీసుకురావచ్చో ఈ ఆవిష్కరణలు నిరూపించాయి.

    ముఖ్యమైన ఆవిష్కరణలలో కొన్ని:

    బిజ్నోవా (BizNova): AI శక్తితో పనిచేసే ఈ బహుభాషా వ్యాపార నిర్వహణ వేదిక, భారతీయ దుకాణదారులు సాధారణ వాయిస్ ఆదేశాల ద్వారా అమ్మకాలు, వస్తువుల జాబితా (ఇన్వెంటరీ), ఖర్చులను సులభంగా నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.

    డిజిటల్ కృషి అధికారి (Digital Krishi Adhikari): ఇది స్థానిక భాషల్లో, నిజ-సమయ వ్యవసాయ సలహాలను అందించే బహుభాషా AI సహాయకుడు.

    హెల్త్‌మేట్ (HealthMate): ఈ వ్యక్తిగత AI ఆరోగ్య సహచరుడు ప్రిస్క్రిప్షన్‌లను డీకోడ్ చేస్తాడు, కుటుంబ ఆరోగ్య రికార్డులను నిర్వహిస్తాడు. సంక్లిష్టమైన వైద్య సమాచారాన్ని సులభంగా అర్థమయ్యే భాషలో వివరిస్తాడు.

    లీగల్‌మైండ్ (LegalMind): కీలక చట్టపరమైన పదాలు, IPC విభాగాలను గుర్తించి, వాటిని సరళమైన భాషలో వివరించడం ద్వారా సంక్లిష్టమైన చట్టపరమైన పత్రాలను ఇది సులభతరం చేస్తుంది.

    AI-FIR విజన్ (AI-FIR Vision): చట్ట అమలును ఆధునీకరించడానికి వీడియో విశ్లేషణ, ఎఫ్‌ఐఆర్ దాఖలు ప్రక్రియను ఆటోమేట్ చేసే సాంకేతికత.

    వ్యోమన్ ఇంటర్వ్యూయర్ (Vyoman Interviewer): సంభాషణాత్మక AIని కోడింగ్ పరిసరాలతో కలిపే AI-ఆధారిత ఇంటర్వ్యూ అనుకరణ వేదిక.

    క్రౌడ్ ఫండింగ్ (Crowdfunding): గ్రామీణ మహిళా వ్యవస్థాపకులకు మెంటర్‌షిప్ మరియు AI-ఆధారిత శిక్షణ ద్వారా సాధికారత కల్పించే ఒక శక్తివంతమైన వేదిక.

    ఫైనాన్సిఫై (Financify): MSMEలు (సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంస్థలు) ప్రభుత్వ పథకాలను యాక్సెస్ చేయడానికి, ప్రాంతీయ భాషలలో అవసరమైన డాక్యుమెంటేషన్‌ను రూపొందించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

    గ్రాండ్ ఫినాలేకు క్వాలిఫైయర్స్

    OpenAI అకాడమీ × NxtWave బిల్డాథాన్ ఇప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి క్వాలిఫైయర్స్‌లోకి ప్రవేశించింది. తదుపరి ప్రాంతీయ రౌండ్లు నోయిడా, జైపూర్, పూణే, బెంగళూరు, చెన్నైలలో జరగనున్నాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎంపికైన 25 విజేత జట్లు జనవరి 2026లో జరిగే గ్రాండ్ ఫినాలేలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన అత్యుత్తమ జట్లతో పోటీపడతాయి. ఫైనల్స్‌కు చేరుకున్న వారు తమ ఆవిష్కరణల ఆలోచనలను నేరుగా OpenAI అకాడమీకి పంపే, ప్రపంచ వేదికపై ప్రదర్శించే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని పొందుతారు.

    IndiaAI ఇంపాక్ట్ 2026 ప్రీ-సమ్మిట్ ఈవెంట్‌లో, 50 జట్లు GenAI ఆవిష్కరణలను రూపొందించడానికి పోటీ పడనున్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ బిల్డాథాన్‌లో పాల్గొన్న 1,500 మంది 18–25 సంవత్సరాల B.Tech విద్యార్థులలో, 100 మంది ఫైనల్‌కు చేరుకుంటారు.

    నెక్స్ట్‌వేవ్ డిస్రప్టివ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గురించి

    నెక్స్ట్‌వేవ్ అనేది ఒక ప్రముఖ ఎడ్‌టెక్ ప్లాట్‌ఫామ్. ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టులు, మెంటర్‌షిప్, నిర్మాణాత్మక అభ్యాస మార్గాల ద్వారా విద్యార్థులను ఇండస్ట్రీ 4.0కి సిద్ధం చేస్తుంది. ఉద్యోగ సంసిద్ధతపై దృష్టి సారించి, భారత్, విదేశాల్లో వేలాది మంది విద్యార్థులకు విజయవంతమైన సాంకేతిక వృత్తిని ప్రారంభించడంలో నెక్స్ట్‌వేవ్ సహాయపడింది.

    OpenAI అకాడమీ గురించి

    OpenAI అకాడమీ అనేది OpenAI రూపొందించిన ఉచిత అభ్యాస వేదిక. GPT-4, DALL·E, Whisper వంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్‌ను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో, ఉపయోగించాలో, రూపొందించాలో ఇది నేర్పుతుంది. ప్రారంభకులు, డెవలపర్లు, విద్యావేత్తలు, వ్యవస్థాపకులు, సృష్టికర్తలు మరియు కంపెనీలు సహా అందరి కోసం ఇది రూపొందింది.

    News/News/OpenAI అకాడమీ × NxtWave బిల్డాథాన్ గ్రాండ్ ఫినాలేకు 100 మంది విద్యార్థులు ఎంపిక
    News/News/OpenAI అకాడమీ × NxtWave బిల్డాథాన్ గ్రాండ్ ఫినాలేకు 100 మంది విద్యార్థులు ఎంపిక
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes