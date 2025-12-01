అణుశక్తి, విద్యారంగ సంస్కరణలే లక్ష్యంగా పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు
పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు నేడు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ స్వల్పకాలిక సెషన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 13 కీలక బిల్లులను ఆమోదం కోసం జాబితా చేసింది. ఇందులో అణుశక్తి వినియోగం, నియంత్రణకు సంబంధించిన అణుశక్తి బిల్లు, భారత ఉన్నత విద్యా కమిషన్ బిల్లు-2025 ప్రధానమైనవి.
పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ఈరోజు (డిసెంబర్ 1) ప్రారంభమై డిసెంబర్ 19 వరకు, మొత్తం 15 సిట్టింగ్లు జరగనున్నాయి. ఈ మూడు వారాల సెషన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన అజెండాలో 13 ముఖ్యమైన బిల్లులను ప్రవేశపెట్టి ఆమోదింపజేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
మరోవైపు, ప్రతిపక్ష ఎంపీలు SIR (ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ), సమానత్వం, ఆదాయ అసమానతలు, ఢిల్లీ పేలుడు, వాయు కాలుష్యం, అలాగే విదేశాంగ విధానం వంటి కీలక జాతీయ సమస్యలపై చర్చకు పట్టుబట్టనున్నారు.
ఈ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వం వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవంపై చర్చ నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ఈ సెషన్లో ఆమోదం పొందడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కీలక బిల్లులు, వాటి లక్ష్యాలను ఒకసారి చూద్దాం.
అజెండాలోని టాప్ 10 కీలక బిల్లులు
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం కోసం జాబితా చేసిన పది కీలక బిల్లులు, వాటి ఉద్దేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. అణుశక్తి బిల్లు, 2025 (The Atomic Energy Bill, 2025)
లక్ష్యం: దేశంలో అణుశక్తి వినియోగాన్ని, దాని నియంత్రణను పర్యవేక్షించడం ఈ బిల్లు ప్రధాన ఉద్దేశం.
కీలక సంస్కరణ: ఈ బిల్లు ప్రకారం, న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCIL)తో పాటు అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్లను నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వేతర సంస్థలకు కూడా అనుమతి లభించే అవకాశం ఉంది. 2047 నాటికి 100 GW అణు విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని సాధించాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా ఈ సంస్కరణలు కీలకమైనవి.
2. భారత ఉన్నత విద్యా కమిషన్ బిల్లు, 2025 (The Higher Education Commission of India Bill, 2025)
లక్ష్యం: ఉన్నత విద్య, పరిశోధన, శాస్త్ర సాంకేతిక సంస్థల్లో ప్రమాణాలను సమన్వయం చేయడం, నిర్ణయించడం కోసం భారత ఉన్నత విద్యా కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయడం.
ప్రభావం: ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే, ప్రస్తుతం ఉన్న యూజీసీ (UGC) వంటి సంస్థల స్థానంలో కొత్త నియంత్రణ వ్యవస్థ వస్తుంది.
3. బీమా చట్టాల (సవరణ) బిల్లు, 2025 (Insurance Laws (Amendment) Bill, 2025)
లక్ష్యం: బీమా రంగంలో వ్యాప్తిని పెంచడం, వృద్ధిని వేగవంతం చేయడం, అలాగే వ్యాపారం చేయడంలో సులభతరం (Ease of Doing Business) చేయడం.
సంస్కరణ: ప్రస్తుతమున్న 74% నుంచి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల (FDI) పరిమితిని తొలగించాలని కేంద్ర బడ్జెట్ 2025లో ప్రతిపాదించింది. ఈ బిల్లు ద్వారా బీమా రంగంలో FDIకి సంబంధించిన ప్రస్తుత నిబంధనలు సరళీకృతం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
4. దివాలా, బ్యాంక్రప్టసీ కోడ్ (సవరణ) బిల్లు, 2025 (Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2025)
లక్ష్యం: సరిహద్దు దివాలా (Cross-border Insolvency), గ్రూప్ దివాలా (Group Insolvency)కు ఈ బిల్లు అవకాశం కల్పిస్తుంది. చిన్న కంపెనీలు, స్టార్టప్ల కోసం ఉన్న ఫాస్ట్-ట్రాక్ దివాలా ప్రక్రియను తొలగించాలని కూడా ఇందులో ప్రతిపాదించారు.
5. సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్స్ కోడ్ బిల్లు, 2025 (The Securities Markets Code Bill, 2025)
లక్ష్యం: సెబీ చట్టం, 1992, డిపాజిటరీస్ చట్టం, 1996, సెక్యూరిటీస్ కాంట్రాక్ట్స్ (నియంత్రణ) చట్టం, 1956లోని నిబంధనలన్నింటినీ ఏకీకృతం చేసి, ఒకే కోడ్గా తీసుకురావడం.
6. కార్పొరేట్ చట్టాల (సవరణ) బిల్లు, 2025 (The Corporate Laws (Amendment) Bill, 2025)
లక్ష్యం: కంపెనీల చట్టం, 2013, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ చట్టం, 2008లను సవరించడం. వ్యాపారం సులభతరం చేయడంతో పాటు, కంపెనీ లా కమిటీ (2022) నివేదిక ప్రకారం ఉన్న కొన్ని లోపాలను సరిదిద్దడానికి ఈ సవరణలు ఉపయోగపడతాయి.
7. నేషనల్ హైవేస్ (సవరణ) బిల్లు, 2025 (The National Highways (Amendment) Bill, 2025)
లక్ష్యం: జాతీయ రహదారుల విస్తరణ కోసం అవసరమైన భూసేకరణ ప్రక్రియ వేగంగా, పారదర్శకంగా జరిగేందుకు వీలుగా నేషనల్ హైవేస్ చట్టం, 1956ను సవరించడం.
8. ఆర్బిట్రేషన్, సయోధ్య (సవరణ) బిల్లు, 2025 (The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2025)
లక్ష్యం: ఆర్బిట్రేషన్, సయోధ్య చట్టం, 1996లోని కొన్ని నిబంధనలను సవరించడానికి ఈ బిల్లును ప్రతిపాదించారు.
9. జన్ విశ్వాస్ (నిబంధనల సవరణ) బిల్లు, 2025 (The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025)
లక్ష్యం: వివిధ చట్టాలలోని చిన్నపాటి ఉల్లంఘనలకు జైలు శిక్ష విధించే నిబంధనలను తొలగించి, కొన్ని ఉల్లంఘనలకు విధించే జరిమానాలను హేతుబద్ధం చేయడం. ఈ బిల్లు 17 చట్టాలకు సవరణలు తీసుకురానుంది.
10. మణిపూర్ వస్తువులు, సేవల పన్ను (సవరణ) బిల్లు, 2025 (The Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025)
లక్ష్యం: ఆర్థిక (నం. 2) చట్టం, 2024 ద్వారా కేంద్ర జీఎస్టీ (GST) చట్టంలో చేసిన సవరణలకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర చట్టాన్ని మార్చడం, ఒక ఆర్డినెన్స్ స్థానంలో ఈ బిల్లును తీసుకురావడం.
లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టే ఆర్థిక బిల్లులు
ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ (సవరణ) బిల్లుతో పాటు హెల్త్ సెక్యూరిటీ, నేషనల్ సెక్యూరిటీ సెస్ బిల్లు, 2025లను కూడా ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
ఈ సమావేశాలు దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే కీలకమైన సంస్కరణలు, అలాగే ప్రజల సమస్యలపై ప్రతిపక్షాల వాదనల మధ్య వాడివేడిగా సాగే అవకాశం ఉంది.