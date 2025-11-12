ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ డే 2: సబ్స్క్రిప్షన్, GMP & నిపుణుల అభిప్రాయం
ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ ధరల శ్రేణి ₹103 నుండి ₹109గా నిర్ణయించగా, రెండో రోజు (నవంబర్ 12) మధ్యాహ్నం వరకు కేవలం 10% మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ అయింది. రిటైల్ విభాగంలో 47% మేర బిడ్లు వచ్చాయి. ప్రస్తుత గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ₹3గా ఉంది.
ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓకు రెండవ రోజు, బిడ్డింగ్ ప్రక్రియలో మందకొడి స్పందన కనిపిస్తోంది. ఐపీఓ ఇప్పటివరకు కేవలం 10% సబ్స్క్రైబ్ అయింది. రిటైల్ వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారుల విభాగంలో 47% బుక్ చేశారు. నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ల (NII) విభాగంలో కేవలం 4% మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ అయింది. క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB) వర్గం నుండి ఇంకా ఎలాంటి బిడ్లు దాఖలు కాలేదు.
ఐపీఓ ధరల శ్రేణి & ముఖ్య వివరాలు
ధరల శ్రేణి (Price Band): ప్రతి షేరుకు ₹103 నుండి ₹109 మధ్య నిర్ణయించారు.
మొత్తం ఇష్యూ పరిమాణం: కంపెనీ ఈ ఇష్యూ ద్వారా ₹3,480 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో ఫ్రెష్ ఇష్యూ ( ₹3,100 కోట్లు), ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ( ₹380 కోట్లు) భాగాలు ఉన్నాయి.
తేదీలు: సబ్స్క్రిప్షన్ నవంబర్ 11న ప్రారంభమై నవంబర్ 13న ముగుస్తుంది. లిస్టింగ్ తేదీ (తాత్కాలికంగా) నవంబర్ 18గా ఉంది.
కనీస పెట్టుబడి (రిటైల్): ఒక లాట్ సైజు 137 షేర్లు, కనీస పెట్టుబడి మొత్తం ₹14,933 (అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ వద్ద).
గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP)
నేటి GMP: మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ₹3 గా ఉంది.
అంచనా లిస్టింగ్ ధర: ఈ GMP ప్రకారం, స్టాక్ అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ ( ₹109) కంటే 2.75% ప్రీమియంతో, అంటే ₹112 వద్ద లిస్ట్ కావచ్చని అంచనా.
నిపుణుల సమీక్ష
మెహతా ఈక్విటీస్ (Mehta Equities): వాల్యుయేషన్ ఎక్కువగా (Aggressively Priced) గా ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రమాదాన్ని భరించగలిగే పెట్టుబడిదారులు మాత్రమే దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని సూచించింది.
దేవెన్ చోక్సీ రీసెర్చ్ (Deven Choksey Research): బలమైన బ్రాండ్, వేగవంతమైన వృద్ధి కారణంగా లిస్టింగ్ లాభాల (Listing Gains) కోసం ఈ ఐపీఓకు 'సబ్స్క్రైబ్' చేయాలని సిఫార్సు చేసింది.
