ఎడ్టెక్ కంపెనీ ఫిజిక్స్వాలా (PhysicsWallah) ఐపీఓ నవంబర్ 18న (మంగళవారం) బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో లిస్ట్ కానుంది. 1.81 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయిన ఈ ఇష్యూ లిస్టింగ్కు ముందు, గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) సానుకూల సంకేతాలు ఇస్తోంది. ప్రస్తుతం జీఎంపీ షేరుకు రూ. 9 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
ఎడ్టెక్ రంగంలో ప్రముఖ సంస్థ అయిన ఫిజిక్స్వాలా లిమిటెడ్ ఈక్విటీ షేర్లు రేపు, నవంబర్ 18, 2025 న దలాల్ స్ట్రీట్లో అరంగేట్రం చేయనున్నాయి. ఈ ఇష్యూకు సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా డీసెంట్ డిమాండ్ లభించిన నేపథ్యంలో, ఫిజిక్స్వాలా షేర్లు బీఎస్ఈ (BSE), ఎన్ఎస్ఈ (NSE) లలో లిస్ట్ కానున్నాయి.
కీలక తేదీలు,వివరాలు
సబ్స్క్రిప్షన్ తేదీలు: నవంబర్ 11 నుంచి నవంబర్ 13 వరకు
షేర్ల కేటాయింపు (Allotment) తేదీ: నవంబర్ 14
ఐపీఓ లిస్టింగ్ తేదీ: నవంబర్ 18, 2025
ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ జీఎంపీ (GMP) సంకేతాలు
ఐపీఓ లిస్టింగ్కు ముందు, పెట్టుబడిదారులు గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ట్రెండ్లను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తారు. ఇది షేర్ల అంచనా లిస్టింగ్ ధరను అంచనా వేయడానికి సహాయపడుతుంది.
ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ జీఎంపీ నేటి అంచనా: ప్రస్తుతం ఫిజిక్స్వాలా షేర్లు గ్రే మార్కెట్లో డీసెంట్ ప్రీమియంను కమాండ్ చేస్తున్నాయి. మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ జీఎంపీ నేడు ఒక్కో షేరుకు రూ. 9 గా ఉంది.
దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఇష్యూ ధర కంటే ఒక్కో షేరు రూ. 9 ఎక్కువగా ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ జీఎంపీ సంకేతాల ప్రకారం, ఫిజిక్స్వాలా షేర్ల అంచనా లిస్టింగ్ ధర రూ. 118 (ఇష్యూ ధర రూ. 109 + జీఎంపీ రూ. 9) అవుతుంది. ఇది ఐపీఓ ధర కంటే 8% కంటే ఎక్కువ ప్రీమియం వద్ద అరంగేట్రం చేసే అవకాశం ఉందని సూచిస్తోంది.
ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్, ఇతర వివరాలు
ఫిజిక్స్వాలా మెయిన్బోర్డ్ ఐపీఓ మొత్తం రూ. 3,480.71 కోట్లు సమీకరించింది. ఇందులో రూ. 3,100.71 కోట్ల విలువైన 28.45 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్ల ఫ్రెష్ ఇష్యూ, రూ. 380 కోట్ల విలువైన 3.49 కోట్ల షేర్ల ఆఫర్-ఫర్-సేల్ (OFS) ఉన్నాయి.
ఐపీఓ ధరల బ్యాండ్ (Price Band): ఒక్కో షేరుకు రూ. 103 నుంచి రూ. 109 వరకు నిర్ణయించారు.
మొత్తం సబ్స్క్రిప్షన్ వివరాలు: ఎన్ఎస్ఈ డేటా ప్రకారం, ఫిజిక్స్వాలా ఐపీఓ మొత్తం 1.81 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బైయర్స్ (QIBs) కేటగిరీ 2.70 రెట్లు, రిటైల్ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ (RIIs) 1.06 రెట్లు, నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NIIs) 48% (0.48 రెట్లు) సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాయి.
కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్ కో. లిమిటెడ్ ఈ ఇష్యూకు బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్గా వ్యవహరించగా, MUFG ఇంటిమ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ రిజిస్ట్రార్గా ఉంది.
(ముఖ్య గమనిక: ఐపీఓ జీఎంపీ అనేది కేవలం అనధికారిక అంచనా మాత్రమే. లిస్టింగ్ ధర మార్కెట్ పరిస్థితులు, డిమాండ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారులు ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలి.)