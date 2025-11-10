Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    విద్య, వ్యాపారం మధ్య పోరాటం: ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ – పెట్టుబడిదారుల మౌనం

    PhysicsWallah IPO: భారత్‌లో 'చవకైన ఎడ్‌టెక్' విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చిన ఫిజిక్స్ వాలా (Physics Wallah) సంస్థ 3,480 కోట్ల ఐపీఓ (Initial Public Offering)తో మార్కెట్లోకి వస్తుంది. అయితే, కంపెనీ లక్ష్యం 'అందరికీ విద్య' కాగా, మార్కెట్ మాత్రం 'లాభాలు' పట్టుబడుతోంది. 

    Published on: Nov 10, 2025 2:52 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    3,480 కోట్ల విలువైన ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓను స్వీకరించడానికి పెట్టుబడిదారులు ఎంతవరకు ఆసక్తి చూపుతారనేది మార్కెట్‌కు ఒక పెద్ద పరీక్షగా నిలిచింది. ప్రాథమిక సంకేతాలు మాత్రం మార్కెట్ ఆచితూచి వ్యవహరిస్తుందనే చెబుతున్నాయి.

    విద్య, వ్యాపారం మధ్య పోరాటం: ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ – పెట్టుబడిదారుల మౌనం
    విద్య, వ్యాపారం మధ్య పోరాటం: ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ – పెట్టుబడిదారుల మౌనం

    గ్రే మార్కెట్ పతనం: నవంబర్ 8 నాటికి కంపెనీ షేర్ల గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) కేవలం 5కు తగ్గింది. రెండు రోజుల క్రితం ఇది 9గా ఉంది.

    లిస్టింగ్ అంచనా: ఈ బలహీనత కారణంగా, షేరు ధర సుమారు 114 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే, లిస్టింగ్‌లో రాబడి కేవలం 4-5% మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ధరల శ్రేణి: ఈ ఐపీఓ షేర్లు ఒక్కోక్కటి 103 నుంచి 109 ధరల శ్రేణిలో (Price Band) నవంబర్ 11, మంగళవారం నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి.

    ఈ మొత్తం ఐపీఓలో 3,100 కోట్లు కొత్త షేర్ల జారీ (Fresh Issue) రూపంలో ఉంటుంది. మిగిలిన 380 కోట్లు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా వ్యవస్థాపకులు అలఖ్ పాండే, ప్రతీక్ మహేశ్వరి విక్రయిస్తారు. ఐపీఓ తర్వాత కూడా వీరు కలిపి కంపెనీలో 70-72% వాటాను తమ వద్దే ఉంచుకుంటారు.

    బైజూస్ ప్రభావం, లాభాలపై ఆందోళన

    లాభాలు ఆర్జించని స్టార్టప్‌ల పట్ల మార్కెట్ అనుమానంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ సెంటిమెంట్ పతనం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా, 'బైజూస్' వైఫల్యం ఇంకా ఎడ్‌టెక్ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌కు చెందిన పరిశోధనా విశ్లేషకుడు అనిల్ ఆర్. పేర్కొన్నారు.

    అయితే, అనిల్‌కు మాత్రం ఈ మందకొడి వాతావరణం పెద్ద ప్రమాద సంకేతంలా కనిపించడం లేదు. ఫిజిక్స్ వాలా కథనం అనేది కేవలం స్వల్పకాలిక లిస్టింగ్ లాభాల కోసం కాదని, స్పష్టమైన ప్రాథమిక అంశాలు, క్రమబద్ధమైన వృద్ధిపై ఆధారపడిన దీర్ఘకాలిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే వ్యూహమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    విలువ పెరుగుదలపై ప్రశ్నలు

    ఫిజిక్స్ వాలా కంపెనీ దాని గరిష్ట ధరల శ్రేణిలో దాదాపు 31,170 కోట్ల విలువను అంచనా వేస్తోంది. ఇది FY25 ఆదాయానికి 10.8 రెట్లు అవుతుంది. దీనికి ముందు, సెప్టెంబర్ 2024లో ప్రైవేట్‌గా నిర్ణయించిన 23,439 కోట్ల (FY25 ఆదాయానికి 8.3 రెట్లు) విలువ కంటే ఇది 33% ఎక్కువ.

    లాభాలు మాయం: కంపెనీ FY25లో 243 కోట్ల నికర నష్టాన్ని నమోదు చేసింది.

    బెంచ్ మార్క్ లేకపోవడం: పోల్చడానికి మార్కెట్‌లో మరే ఎడ్‌టెక్ కంపెనీ లేకపోవడం, ఈ అధిక విలువ కారణంగా పెట్టుబడిదారుల్లో మరింత జాగ్రత్త పెరిగిందని నిపుణులు అంటున్నారు.

    "ఒకవైపు ఫిజిక్స్ వాలా సామాజిక లక్ష్యం, మరోవైపు లాభదాయకతపై మార్కెట్ పట్టుదల మధ్య ఘర్షణ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది" అని నిపుణులు వ్యాఖ్యానించారు.

    'చవకైన విద్య' బలమైన కవచం

    ఫిజిక్స్ వాలాకు అత్యంత బలమైన అస్త్రం, పోటీదారుల నుంచి దాన్ని వేరు చేస్తున్న అంశం దాని 'సరసమైన ధర విధానం' అని కంపెనీ డైరెక్టర్ మహేశ్వరి అన్నారు.

    “ఇతర సంస్థలు విద్యార్థుల్లోని టాప్ 5% మందిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటే, మేము దేశంలో ఉన్న 95% మంది విద్యార్థులపై దృష్టి పెడుతున్నాం. ఈ మార్కెట్ 20 రెట్లు పెద్దది” అని ఆయన వివరించారు.

    యువతకు చేరువ: 2016లో అలఖ్ పాండే ఉచిత యూట్యూబ్ ఛానెల్‌గా ప్రారంభించిన ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు 13 మిలియన్లకు పైగా సబ్‌స్క్రైబర్‌లతో భారతదేశంలో అతిపెద్ద విద్యార్థి సమాజంగా ఎదిగింది.

    విస్తరణ: మొదట ఆన్‌లైన్ బ్యాచ్‌లను సరసమైన ధరలకు ప్రారంభించి, ఆపై 'విద్యాపీఠ్', 'జైలం లెర్నింగ్' వంటి బ్రాండ్‌ల కింద హైబ్రిడ్, ఆఫ్‌లైన్ ఫార్మాట్‌లకు విస్తరించారు.

    ధరలు: అస్పిరెంట్ విద్యార్థుల కోసం ఆన్‌లైన్ కోర్సుల ధరలు దాదాపు పరీక్ష ఫీజుకు దగ్గరగా ఉంటాయని సహ-వ్యవస్థాపకుడు పాండే తెలిపారు. "మా ఆఫ్‌లైన్ కోర్సులు కూడా పోటీదారుల సగటు ధర ( 80,000) కంటే 50% తక్కువ" అని ఆయన చెప్పారు.

    ప్రస్తుతం, జేఈఈ, నీట్, యూపీఎస్సీ, సీఏ, గేట్ వంటి 38 పరీక్షల విభాగాలలో, విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా 15 విభాగాలలో తామే నాయకత్వంలో ఉన్నామని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది బైజూస్ కాకుండా, మార్కెట్‌లో సరసమైన, సమగ్రమైన ఎడ్‌టెక్ సంస్థగా ఫిజిక్స్ వాలాను నిలబెట్టిందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

    హైబ్రిడ్ మోడల్‌తో లాభాల వేట

    ఫిజిక్స్ వాలా తన హైబ్రిడ్ విధానాన్ని బలోపేతం చేస్తోంది. ఆన్‌లైన్ లెర్నింగ్ విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచడానికి (Volume Driver) పని చేయగా, ఆఫ్‌లైన్ కేంద్రాలు లాభాలను పెంచే ప్రీమియం మార్గంగా మారుతున్నాయి.

    ఆదాయం మిశ్రమం (Revenue Mix): FY25లో మొత్తం ఆదాయంలో ఆఫ్‌లైన్ విభాగం వాటా 45%కి పెరిగింది (రెండు సంవత్సరాల క్రితం 38% ఉండేది). అదే సమయంలో ఆన్‌లైన్ వాటా 61% నుంచి 48%కి తగ్గింది.

    ARPUలో వ్యత్యాసం: ఆఫ్‌లైన్ వ్యాపారం ద్వారా వచ్చే సగటు ఆదాయం (ARPU - Average Revenue Per User) 40,500 కాగా, ఆన్‌లైన్ విభాగంలో ఇది కేవలం 3,683 మాత్రమే. అంటే, ఆఫ్‌లైన్ ద్వారా దాదాపు 11 రెట్లు ఎక్కువ ఆదాయం వస్తోంది.

    విస్తరణ ప్రణాళిక: ఈ కారణంగానే, లాభదాయకతను పెంచుకోవడానికి కంపెనీ దూకుడుగా ఆఫ్‌లైన్ విస్తరణకు ప్లాన్ చేసింది. రాబోయే మూడు సంవత్సరాలలో 95 కొత్త 'విద్యాపీఠ్' కేంద్రాలు, 30 'పాఠశాల' హబ్‌లు, 107 ఇతర ఆఫ్‌లైన్ కేంద్రాలను ప్రారంభించడానికి ఐపీఓ ద్వారా వచ్చిన నిధుల్లో సుమారు 460 కోట్లను కేటాయించింది.

    FY25లో కంపెనీ నిర్వహణ ఆదాయం 2,887 కోట్లు. ఇది అంతకుముందు సంవత్సరం కంటే దాదాపు 50% ఎక్కువ. కంపెనీ తన నికర నష్టాలను FY24లో 1,131 కోట్ల నుంచి FY25 నాటికి 243 కోట్లకు తగ్గించుకోగలిగింది.

    జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌కు చెందిన అనిల్ మాట్లాడుతూ, ప్రీమియం పవర్ బ్యాచ్‌లు, పర్సనల్ మెంటర్‌షిప్ వంటి అధిక-మార్జిన్ విలువ ఆధారిత సేవలు అందించడం వల్లనే ఈ లాభాలు మెరుగుపడ్డాయని చెప్పారు.

    లాభాల మార్గానికి సవాళ్లు

    అయితే, ప్రస్తుతానికి వృద్ధి వేగం కొంత తగ్గుముఖం పట్టినట్లు కనిపిస్తోంది. ఆఫ్‌లైన్ నమోదులు నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, FY26 తొలి త్రైమాసికంలో ఆన్‌లైన్ వినియోగదారులు దాదాపు సగానికి తగ్గారు. ఇది స్వల్పకాలిక వృద్ధిపై ఆందోళనలను పెంచుతోంది.

    వ్యయాలు: ఉద్యోగుల ఖర్చులు FY25లో 1,400 కోట్లుగా ఉన్నాయి. ఇది మొత్తం ఆదాయంలో దాదాపు సగం. పోటీని తట్టుకోవడానికి నాణ్యమైన టీచర్ల నియామకంపై దృష్టి పెట్టడం ఈ ఖర్చు పెరగడానికి కారణం.

    ఆఫ్‌లైన్ భారం: ఆఫ్‌లైన్ విస్తరణ కారణంగా అద్దె బాధ్యతలు (Lease Liabilities) పెరగడంతో, ఆర్థిక వ్యయాలు (Finance Costs) 40% పెరిగాయి.

    కంపెనీ తన ఆదాయాన్ని భారీగా పెంచుకోవడం (50% వృద్ధి) వల్ల నికర నష్టాన్ని తగ్గించుకోగలిగింది. అయినప్పటికీ, పెట్టుబడిదారులు మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారని అనిల్ పేర్కొన్నారు. "సంఖ్యలు మెరుగుపడుతున్నాయి. కానీ, ఈ స్థాయి వృద్ధిని లాభాలుగా మార్చగలమని కంపెనీ నిరూపించుకోవాలి" అని ఆయన అన్నారు.

    "మీ లక్ష్యం 'సరసమైన విద్య' అయినప్పుడు, లాభదాయకత సాధించడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. మార్కెట్ దీనినే పరిగణనలోకి తీసుకుంటోంది" అని అనిల్ స్పష్టం చేశారు. ఆయన దృష్టిలో, ఫిజిక్స్ వాలా అనేది భారతదేశ విద్యా వ్యవస్థ మార్పుపై పెట్టిన ఒక దీర్ఘకాలిక బెట్ లాంటిది. వ్యవస్థాపకుల నిబద్ధత, స్కేలబుల్ మోడల్ కారణంగా మార్కెట్ దీనికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వడానికి కొంత సమయం తీసుకున్నా, చివరికి మాత్రం లభిస్తుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

    News/News/విద్య, వ్యాపారం మధ్య పోరాటం: ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ – పెట్టుబడిదారుల మౌనం
    News/News/విద్య, వ్యాపారం మధ్య పోరాటం: ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ – పెట్టుబడిదారుల మౌనం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes