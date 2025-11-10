Edit Profile
    పైన్ ల్యాబ్స్ ఐపీఓ: రెండో రోజు 16% బుకింగ్.. జీఎంపీ పతనం! దరఖాస్తు చేయాలా?

    Pine Labs IPO Day 2 LIVE: ఫిన్‌టెక్ సంస్థ పైన్ ల్యాబ్స్ (Pine Labs) ఐపీఓ రెండో రోజు 16% సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను నమోదు చేసింది. తొలి రోజు ఉద్యోగుల కోటా మూడు రెట్లు దాటడంతో మంచి స్పందన లభించింది. ఇష్యూ ధర రూ. 210 నుంచి రూ. 221 మధ్య ఉండగా, రూ. 25,300 కోట్లకు పైగా విలువను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. 

    Published on: Nov 10, 2025 10:42 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ఫిన్‌టెక్ రంగంలో పేరున్న పైన్ ల్యాబ్స్ (Pine Labs) ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) నవంబర్ 7న ప్రారంభమైంది. తొలి రోజు 13% సబ్‌స్క్రిప్షన్‌తో ప్రారంభమైన ఈ ఇష్యూ, రెండో రోజు నాటికి (నవంబర్ 8) 16% బుకింగ్‌ను నమోదు చేసింది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగుల కోటా నుంచి దాదాపు మూడు రెట్లు (2.96 రెట్లు) అధికంగా దరఖాస్తులు రావడం విశేషం.

    పైన్ ల్యాబ్స్ ఐపీఓ: రెండో రోజు 16% బుకింగ్.. జీఎంపీ పతనం! దరఖాస్తు చేయాలా? (REUTERS)
    పైన్ ల్యాబ్స్ ఐపీఓ: రెండో రోజు 16% బుకింగ్.. జీఎంపీ పతనం! దరఖాస్తు చేయాలా? (REUTERS)

    పైన్ ల్యాబ్స్ ఐపీఓ ధరల బ్యాండ్‌ను రూ. 210 నుంచి రూ. 221గా నిర్ణయించారు. ఈ ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ రూ. 25,300 కోట్లకు పైగా విలువను సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    మొదటి రోజు స్పందన ఎలా ఉందంటే?

    మొదటి రోజు (నవంబర్ 7) నాటికి ఐపీఓ సబ్‌స్క్రిప్షన్ వివరాలను పరిశీలిస్తే:

    • నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NIIs): వీరు కేవలం 7% మాత్రమే దరఖాస్తు చేశారు.
    • క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIBs): వీరి నుంచి స్పందన మరీ తక్కువగా ఉంది. కేవలం 2% మాత్రమే బుకింగ్ జరిగింది.
    • ఉద్యోగుల కోటా: ఇది అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఉద్యోగుల కోటా దాదాపు మూడు రెట్లు (2.96 రెట్లు) పూర్తిగా సబ్‌స్క్రైబ్ అయింది.

    ఫిన్‌టెక్ సంస్థ పైన్ ల్యాబ్స్ ఐపీఓ పబ్లిక్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ నవంబర్ 7న ప్రారంభమై, నవంబర్ 11న ముగుస్తుంది. ఐపీఓ ధర రూ. 210 నుంచి రూ. 221గా ఉంది.

    ఐపీఓకు ఒక్కరోజు ముందు, అంటే గురువారం (నవంబర్ 6) యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి పైన్ ల్యాబ్స్ రూ. 1,754 కోట్లు సేకరించింది.

    షేర్ల కేటాయింపు, కీలక తేదీలు

    పైన్ ల్యాబ్స్ ఐపీఓలో షేర్ల కేటాయింపును ఈ విధంగా విభజించారు.

    • క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB): 75% వాటా.
    • నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NII): 15% వాటా.
    • రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్: 10% వాటా.

    దీంతో పాటు, ఉద్యోగుల కోసం రూ. 25 మిలియన్ల విలువైన ఈక్విటీ షేర్లను రిజర్వ్ చేశారు. అర్హులైన ఉద్యోగులకు ఒక్కో షేరుపై రూ. 21 డిస్కౌంట్ కూడా అందిస్తున్నారు.

    ముఖ్యమైన తేదీలు (తాత్కాలికం):

    • షేర్ల కేటాయింపు తుది ఖరారు: బుధవారం, నవంబర్ 12.
    • రీఫండ్‌ల ప్రక్రియ ప్రారంభం: గురువారం, నవంబర్ 13.
    • డీమ్యాట్ ఖాతాలకు షేర్లు జమ: గురువారం, నవంబర్ 13.
    • లిస్టింగ్ (BSE, NSE): శుక్రవారం, నవంబర్ 14.

    నిపుణుల రివ్యూ: దరఖాస్తు చేయవచ్చా?

    1. ఐడీబీఐ క్యాపిటల్ (IDBI Capital) అభిప్రాయం: జూన్ 30, 2025 నాటికి పైన్ ల్యాబ్స్ దాదాపు 9,88,000 వ్యాపారులకు, 716 వినియోగదారుల బ్రాండ్‌లు/సంస్థలకు, అలాగే 177 ఆర్థిక సంస్థలకు సేవలు అందిస్తోందని ఐడీబీఐ క్యాపిటల్ పేర్కొంది.

    ప్రీపెయిడ్ సొల్యూషన్స్ ఇచ్చే క్విక్‌సిల్వర్ (Qwikcilver), SME డిజిటలైజేషన్‌పై దృష్టి పెట్టిన మొసాంబీ (Mosambee), ఏపీఐ (API) మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించే సేతు (Setu), కార్డ్ జారీని నిర్వహించే క్రెడిట్+ (Credit+) వంటి సంస్థలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా పైన్ ల్యాబ్స్ తన వ్యాపార విస్తరణను పెంచుకుంది.

    “అధిక ధరల బ్యాండ్‌ను పరిశీలిస్తే, ఇష్యూ తర్వాత స్టాక్ EV/Sales వద్ద 8.0x, EV/EBITDA వద్ద 82.8x చొప్పున ట్రేడ్ అవుతోంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం ఈ ఐపీఓకు 'SUBSCRIBE' చేయాలని మేము సిఫార్సు చేస్తున్నాం” అని ఐడీబీఐ క్యాపిటల్ నిపుణులు తెలిపారు.

    2. ఎస్‌బీఐ క్యాప్ సెక్యూరిటీస్ (SBICAP Securities) అభిప్రాయం: హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, క్రోమా, ఎల్‌జి ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలతో పైన్ ల్యాబ్స్ బలమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకుందని ఎస్‌బీఐ క్యాప్ సెక్యూరిటీస్ వివరించింది.

    2029 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి సుమారు రూ. 276 ట్రిలియన్ల మార్కెట్ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి కంపెనీ సిద్ధంగా ఉంది.

    2023 నుంచి 2025 ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య ఆదాయం/ఎబిటా (Revenue/EBITDA) 19.3%/538.6% బలమైన వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR)తో వృద్ధి చెందాయి.

    ఐపీఓ నిధులను ఉపయోగించి కంపెనీ రూ. 532 కోట్ల రుణాన్ని తీర్చాలని యోచిస్తోంది. 2023-2025 మధ్యకాలంలో కంపెనీ కార్యకలాపాలు మెరుగుపడ్డాయి, ఎబిటా (EBITDA), సర్దుబాటు చేసిన ఎబిటా (Adjusted EBITDA) గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించాయి.

    “కంపెనీ బలమైన వ్యాపార నమూనాను కలిగి ఉంది. భవిష్యత్తులో లాభదాయక వృద్ధిని అందించగల సామర్థ్యం ఉంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి దృష్టితో ఐపీఓకు 'SUBSCRIBE' చేయాలని మేము పెట్టుబడిదారులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాం” అని బ్రోకరేజీ సంస్థ పేర్కొంది.

    ఐపీఓలో ముఖ్యాంశాలు & నిధుల వినియోగం

    పైన్ ల్యాబ్స్ ఐపీఓలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి:

    ఫ్రెష్ ఇష్యూ: రూ. 2,080 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్లు.

    ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS): ప్రస్తుత వాటాదారులు దాదాపు 8.23 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్లను విక్రయిస్తారు, దీని విలువ అత్యధిక ధర వద్ద రూ. 1,819.9 కోట్లుగా ఉంది.

    ఫ్రెష్ ఇష్యూ ద్వారా సేకరించిన నిధులను దేనికి వినియోగిస్తారంటే:

    • రుణాలు చెల్లించడం.
    • ఐటీ ఆస్తులలో పెట్టుబడి.
    • క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన ఖర్చులను భరించడం.
    • టెక్నాలజీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు మద్దతు ఇవ్వడం.
    • డిజిటల్ చెక్అవుట్ పాయింట్లను కొనుగోలు చేయడం.

    ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) కింద పీక్ ఎక్స్‌వీ పార్ట్‌నర్స్ (Peak XV Partners), లండన్ ఆధారిత యాక్టిస్ (Actis), పేపాల్ (PayPal), మాస్టర్‌కార్డ్ ఆసియా/పసిఫిక్, టెమాసెక్ (Macritchie Investments), ఇన్‌వెస్కో, మాడిసన్ ఇండియా క్యాపిటల్ వంటి పలు సంస్థలు తమ వాటాలను విక్రయిస్తున్నాయి. కంపెనీ సహ వ్యవస్థాపకుడు లోక్‌వీర్ కపూర్ కూడా ఈ OFSలో పాల్గొంటున్నారు.

    యాక్సిస్ క్యాపిటల్, మోర్గాన్ స్టాన్లీ ఇండియా కంపెనీ, సిటీగ్రూప్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఇండియా, జేపీ మోర్గాన్ ఇండియా, జెఫరీస్ ఇండియా ఈ ఐపీఓకు బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్‌లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ రిజిస్ట్రార్‌గా ఉంది.

    గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) పతనం

    పైన్ ల్యాబ్స్ ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ప్రస్తుతం రూ. 4గా ఉంది. ఐపీఓ ధరల బ్యాండ్‌లోని గరిష్ట ధర (రూ. 221), ప్రస్తుత గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియంను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, పైన్ ల్యాబ్స్ షేర్ అంచనా లిస్టింగ్ ధర రూ. 225గా ఉండవచ్చు. ఇది ఐపీఓ ధర కంటే కేవలం 1.81% మాత్రమే ఎక్కువ.

    గత 9 రోజుల్లో గ్రే మార్కెట్‌లో జరిగిన కార్యకలాపాల ప్రకారం, నేటి ఐపీఓ జీఎంపీ తగ్గుముఖం పట్టిందని, మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అత్యల్ప జీఎంపీ రూ. 4.00కి చేరగా, అత్యధిక జీఎంపీ రూ. 60గా నమోదైంది.

    Pine Labs IPO
    Pine Labs IPO

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు, నిపుణులు మరియు బ్రోకింగ్ కంపెనీలకు చెందినవి, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వార్తా సంస్థకు చెందినవి కావు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు మేం సలహా ఇస్తున్నాం.)

