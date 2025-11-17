Edit Profile
    పైన్ ల్యాబ్స్ షేర్ ధర 4% జంప్: కొనాలా? అమ్మాలా? నిపుణుల సలహా ఇదే

    డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగంలో కీలకమైన పైన్ ల్యాబ్స్ (Pine Labs) షేర్లు భారత స్టాక్ మార్కెట్‌లో అరంగేట్రం చేసిన వెంటనే మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాయి. గత వారం బలమైన లిస్టింగ్ తర్వాత, సోమవారం కూడా ఈ షేర్ల ధరలు పెరిగాయి. 

    Published on: Nov 17, 2025 10:38 AM IST
    By HT Telugu Desk
    బీఎస్‌ఈలో పైన్ ల్యాబ్స్ షేరు ధర సోమవారం ఏకంగా 4.19% పెరిగి రూ.261.85 గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది. ఈ రోజు నమోదైన గరిష్ఠ ధర, ఐపీఓ ఇష్యూ ధరతో పోలిస్తే దాదాపు 19% అధికం కావడం విశేషం.

    పైన్ ల్యాబ్స్ షేర్ ధర 4% జంప్: కొనాలా? అమ్మాలా? నిపుణుల సలహా ఇదే (Photo: REUTERS)
    పైన్ ల్యాబ్స్ షేర్ ధర 4% జంప్: కొనాలా? అమ్మాలా? నిపుణుల సలహా ఇదే (Photo: REUTERS)

    బలమైన ఆరంగేట్రం వివరాలు

    డిజిటల్ చెల్లింపుల పరిష్కారాలను అందించే పైన్ ల్యాబ్స్ ఈక్విటీ షేర్లు ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) ముగిసిన తర్వాత నవంబర్ 14న భారత స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో లిస్ట్ అయ్యాయి.

    లిస్టింగ్ ప్రీమియం: షేర్లు ఇష్యూ ధర రూ.221తో పోలిస్తే 9.5% ప్రీమియంతో బీఎస్‌ఈ, ఎన్‌ఎస్‌ఈలలో రూ.242 వద్ద లిస్ట్ అయ్యాయి.

    లిస్టింగ్ రోజు లాభం: లిస్టింగ్ రోజున ఈ స్టాక్ 14% లాభంతో ముగిసింది.

    కొనుగోలు జోరు: సోమవారం కూడా పైన్ ల్యాబ్స్ షేర్లలో కొనుగోలు జోరు కొనసాగింది. స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో దాదాపు 91 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లు చేతులు మారాయి.

    ఐపీఓ వివరాలు: పైన్ ల్యాబ్స్ ఐపీఓ నవంబర్ 7 నుంచి 11 వరకు అందుబాటులో ఉంది. దీనికి 2.46 రెట్లు సబ్‌స్క్రిప్షన్ లభించింది. షేర్ ధరల శ్రేణి (Price Band) రూ.210 నుంచి రూ.221గా నిర్ణయించారు. ఈ ఇష్యూ ద్వారా కంపెనీ రూ.3,899.91 కోట్లు సమీకరించింది.

    స్టాక్ కొనాలా? అమ్మేయాలా?

    పైన్ ల్యాబ్స్ అంచనాల కంటే మెరుగైన లిస్టింగ్ సాధించడం, కంపెనీ పట్ల ఇన్వెస్టర్లకు ఉన్న విశ్వాసాన్ని చాటిందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. డిజిటల్ చెల్లింపులు, కామర్స్-టెక్ పరిష్కారాలలో దాని బలమైన నాయకత్వ స్థానం దీనికి ప్రధాన కారణం.

    మెహతా ఈక్విటీస్ లిమిటెడ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (రీసెర్చ్) ప్రశాంత్ తాప్సే లిస్టింగ్ తర్వాత స్టాక్‌పై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.

    "దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే, భారతదేశంలో అతిపెద్ద, అంతర్జాతీయంగా విస్తరిస్తున్న కామర్స్ టెక్నాలజీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో పైన్ ల్యాబ్స్ ఒకటి. చెల్లింపులు (Payments), ఫిన్‌టెక్, మర్చంట్ పరిష్కారాలు, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల వ్యూహాత్మక కూడలిలో దీని వ్యాపారం ఉంది. ఇది బహుళ-పరిమాణాల ద్వారా ఆదాయాన్ని (Monetization) ఆర్జించే అవకాశాలను అందిస్తుంది."

    ఆల్రెడీ షేర్లు పొందిన ఇన్వెస్టర్లకు సలహా:

    కేటాయింపు పొందిన ఇన్వెస్టర్లు దీర్ఘకాలికంగా స్టాక్‌ను ‘హోల్డ్’ చేయండి అనే సిఫార్సును తాప్సే కొనసాగించారు.

    కొత్తగా కొనాలనుకునే వారికి సలహా:

    కేటాయింపు పొందని కొత్త ఇన్వెస్టర్ల కోసం, స్టాక్ విలువలు (Valuations) స్థిరీకరించే వరకు, లిస్టింగ్ తర్వాత ఒక స్థిరమైన పరిధిలో ట్రేడ్ అయ్యే వరకు 'వేచి చూడండి' (Wait-and-Watch) అనే విధానాన్ని ఆయన సూచించారు. సానుకూల అంశాలను కూడా వివరించారు.

    • మర్చంట్ చెల్లింపులు, పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ (POS)-ఆధారిత ఫిన్‌టెక్ పరిష్కారాలలో మార్కెట్ నాయకత్వం.
    • సాఫ్ట్‌వేర్-ఆధారిత, సబ్‌స్క్రిప్షన్-బేస్డ్ ఆదాయాల ద్వారా అధిక సహకార మార్జిన్‌లు (Contribution Margins).
    • సుస్థిరమైన ఆపరేటింగ్ లీవరేజ్‌ను అందించే స్కేలబుల్ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు.
    • భారతదేశం, ఆగ్నేయాసియాలో విస్తరిస్తున్న మార్కెట్.
    • అధిక-మార్జిన్ విలువ-ఆధారిత సేవలు (VAS) పై దృష్టి పెట్టడం.

    దీర్ఘకాలంలో

    "మొత్తం మీద, స్వల్పకాలంలో ప్రస్తుత విలువలు కొంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ దీర్ఘకాలిక నిర్మాణ వృద్ధి కథనం (Long-term structural growth story) చెక్కుచెదరలేదు. బలమైన అమలు, లోతైన మర్చంట్ సంబంధాలు, పెరుగుతున్న డిజిటల్ చెల్లింపుల విస్తరణతో, పైన్ ల్యాబ్స్ దీర్ఘకాలిక వృద్ధిపై మాకు నమ్మకం ఉంది. ఓపికగా ఉండే ఇన్వెస్టర్లకు ఇది విలువను అందించగలదు" అని తాప్సే పేర్కొన్నారు.

    (నిరాకరణ: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకరేజ్ కంపెనీలకు చెందినవి. ఇవి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ అభిప్రాయాలు కావు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాల్సిందిగా ఇన్వెస్టర్లకు మేము సలహా ఇస్తున్నాం.)

