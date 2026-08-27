ఇన్వెస్ట్మెంట్లో సమయమే కొండంత బలం.. కాంపౌండింగ్ మ్యాజిక్ ఇదే
మ్యూచువల్ ఫండ్లు, ఈక్విటీ మార్కెట్లలో సంపద సృష్టికి మార్కెట్ అంచనాల కంటే సమయానికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత ఎంతో కీలకం. కాంపౌండింగ్ శక్తితో తక్కువ మొత్తంతో ప్రారంభించినా సుదీర్ఘకాలంలో భారీ నిధిని ఎలా సమకూర్చుకోవచ్చో కోటక్ సెక్యూరిటీస్ నిపుణులు శ్రీకాంత్ చౌహాన్ వివరించిన విశ్లేషణ.
ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు చాలామంది వ్యాల్యుయేషన్లు, ఏ షేర్లు కొనాలనే దానిపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. కానీ నిజమైన సంపద సృష్టికి మార్కెట్లో మనం ఎంతకాలం కొనసాగామనేదే అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. పెట్టుబడిదారులకు 'సమయం' ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధంలా పనిచేస్తుందని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రక్రియలోనే 'కాంపౌండింగ్' తన అసలైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
కాంపౌండింగ్ అంటే ఏమిటి?
లాభాలపై కూడా మళ్లీ రాబడులు సాధించడమే కాంపౌండింగ్. మనం పెట్టిన అసలు పెట్టుబడిపై వచ్చే రాబడులను ఉపసంహరించుకోకుండా తిరిగి పెట్టుబడిగా మళ్లించినప్పుడు, పెరిగిన మొత్తంపై అదనపు రాబడులు వస్తాయి. ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రభావం తక్కువగా కనిపించినప్పటికీ, కాలం గడిచేకొద్దీ రాబడుల పరిమాణం భారీగా పెరుగుతుంది.
త్వరగా ప్రారంభిస్తేనే అసలైన ప్రయోజనం
పెట్టుబడి ప్రయాణాన్ని ఎంత త్వరగా ప్రారంభించామనేదే ఇక్కడ కీలకం. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు చేతికి వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కువ మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే, తక్కువ మొత్తంతోనైనా త్వరగా ప్రారంభించి ఎక్కువ కాలం మార్కెట్లో కొనసాగడమే మేలైన వ్యూహం.
ఆలస్యంగా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తి కంటే, చిన్న వయసులోనే తక్కువ మొత్తంతో క్రమం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేసే వ్యక్తి చివరికి పెద్ద మొత్తంలో నిధిని సమకూర్చుకోగలరు. ఎందుకంటే కాంపౌండింగ్ ముగింపు సంవత్సరాల్లో ఇచ్చే రాబడులు ఊహించని రీతిలో ఉంటాయి. యువ పెట్టుబడిదారులు రిటైర్మెంట్, పిల్లల చదువులు వంటి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం చిన్న వయసు నుంచే నామమాత్రపు మొత్తాలతో పెట్టుబడులు ప్రారంభించడం మంచిది.
ప్రారంభ మొత్తం కంటే క్రమశిక్షణే ముఖ్యం
కాంపౌండింగ్ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే పెట్టుబడులను మధ్యలో ఆపకుండా కొనసాగించాలి. లాభాలను మళ్లీ పెట్టుబడిగా మళ్లించాలి. సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (ఎస్ఐపీ) వంటి మార్గాలు పెట్టుబడిదారులలో క్రమశిక్షణను పెంచుతాయి.
మార్కెట్లో స్వల్పకాలిక హెచ్చుతగ్గులు సహజం. స్వల్పకాలిక సెంటిమెంట్లకు లొంగిపోయి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండేందుకు దీర్ఘకాలిక ఆలోచనా దృక్పథం దోహదపడుతుంది. అయితే, క్రమశిక్షణ అంటే కళ్లు మూసుకుని ఏదో ఒక ఫండ్లో డబ్బులు ఉంచడం కాదు. మన ఆర్థిక లక్ష్యాలు, ప్రమాదాలను తట్టుకునే సామర్థ్యం (Risk Appetite) ఆధారంగా పోర్ట్ఫోలియోను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవడం అవసరం.
ఎక్కువ రాబడుల వెంట పడటం కాదు
కాంపౌండింగ్ వల్ల ప్రయోజనం పొందాలంటే విపరీతమైన రాబడులు ఇచ్చే పథకాలనే ఎంచుకోవాలనేది ఒక అపోహ మాత్రమే. అసలు పెట్టుబడి మొత్తం, వచ్చే రాబడి శాతంతో పాటు ఆ డబ్బు ఎంతకాలం మార్కెట్లో ఉందనేది కాంపౌండింగ్ను నిర్ణయిస్తుంది.
ఎక్కువ రాబడి ఆశించే చోట ప్రమాదం (రిస్క్) కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే కేవలం ఎక్కువ రాబడుల వెంటే పడకుండా, వివిధ రకాల అసెట్ క్లాస్లలో పెట్టుబడులను విభజించుకోవడం (Diversification) సురక్షితమైన పద్ధతి. మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడుల్లో స్థిరమైన రాబడులు ఉండవు. మార్కెట్ పరిస్థితులు, పన్నులు, ఇతర ఖర్చులను బట్టి చివరి ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది.
కోల్పోయిన కాలాన్ని తిరిగి తేలేం
మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి 'సరైన సమయం' కోసం వేచి చూడటం పెట్టుబడిదారులు చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు. అనుభవజ్ఞులైన ఇన్వెస్టర్లకు కూడా మార్కెట్ టైమింగ్ను కచ్చితంగా అంచనా వేయడం సాధ్యం కాదు. సరైన ఎంట్రీ పాయింట్ కోసం వేచి చూస్తూ కూర్చుంటే సంవత్సరాల తరబడి రాబడులు పొందే అవకాశాన్ని కోల్పోతారు.
సూత్రం చాలా స్పష్టం: సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రారంభించండి. క్రమం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయండి. రాబడులను పునఃపెట్టుబడి పెట్టండి. పెట్టుబడులు పెరగడానికి తగినంత సమయం ఇవ్వండి. కాంపౌండింగ్ అనేది రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులను చేసే మంత్రదండం కాదు. ఇది ఓపిక, క్రమశిక్షణను కోరుకునే సుదీర్ఘ ప్రక్రియ. గడిచిపోయిన కాలాన్ని మాత్రం తిరిగి తేలేం. అందుకే పెట్టుబడిదారుడికి సమయానికి మించిన ఆస్తి మరొకటి లేదు.
వ్యాసకర్త:
శ్రీకాంత్ చౌహాన్,
హెడ్, ఈక్విటీ రీసెర్చ్
కోటక్ సెక్యూరిటీస్
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More