    ఆర్‌బీఐ సమావేశం ప్రారంభం: శుక్రవారం వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఉంటుందా? నిపుణుల అంచనా

    రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (MPC) మూడు రోజుల సమావేశం నేడు (డిసెంబర్ 3) మొదలైంది. పెరుగుతున్న ఆర్థిక వృద్ధి, తగ్గుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తారా లేక యథాతథంగా కొనసాగిస్తారా అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Dec 03, 2025 2:31 PM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) అత్యంత కీలకమైన మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (MPC) సమావేశం నేడు, డిసెంబర్ 3న ప్రారంభమైంది. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సమావేశంలో ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితులపై, ముఖ్యంగా ద్రవ్యోల్బణం, వృద్ధిపై చర్చిస్తారు. ఈ సందర్భంగా, వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడమా, లేక మరికొంత కాలం వేచి చూడాలా అనే దానిపై ఆర్‌బీఐ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. శుక్రవారం, డిసెంబర్ 5న పాలసీ నిర్ణయాలను ప్రకటించనున్నారు.

    ఆర్‌బీఐ సమావేశం ప్రారంభం: శుక్రవారం వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఉంటుందా? నిపుణుల అంచనా (PTI)
    అక్టోబర్ సమీక్షలో యథాతథ స్థితి

    గత అక్టోబర్ సమావేశంలో, ఎంపీసీ రెపో రేటును 5.5% వద్ద నాలుగో సారి వరుసగా యథాతథంగా ఉంచింది. ద్రవ్యోల్బణం గణనీయంగా చల్లబడడంతో రేట్లను పెంచే అవసరం లేదని, ప్రస్తుత వైఖరిని కొనసాగించడానికి వీలు కల్పించిందని ఆర్‌బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా అప్పట్లో తెలిపారు.

    ఈ సంవత్సరంలో, ఎంపీసీ రెపో రేటును 6.5% నుంచి 5.5%కి మొత్తం 100 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది. అయితే, ఆగస్టు నుంచి వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపును నిలిపివేసింది. ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతున్న నేపథ్యంలో, డిసెంబర్ సమీక్ష రేట్ల తగ్గింపు చక్రానికి నాంది పలుకుతుందా అనే అంశంపై ఇప్పుడు దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది.

    వడ్డీ రేటు తగ్గింపు ఉంటుందా?

    మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఆర్‌బీఐ ఈ శుక్రవారం పాలసీ ప్రకటనలో వడ్డీ రేటు కోతను ప్రకటించే అవకాశం లేదు.

    యెస్ బ్యాంక్ (Yes Bank) ఎకోలాగ్ నోట్:

    “ఆర్‌బీఐ డిసెంబర్‌లో రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించవచ్చు. పాలసీ వైఖరిలో కూడా ఎలాంటి మార్పు ఉండకపోవచ్చు. ఆర్‌బీఐకి వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడానికి ఉన్న అవకాశం పరిమితంగా ఉంది.”

    సుగంధ సచ్‌దేవా (ఫౌండర్, SS వెల్త్‌స్ట్రీట్):

    దేశీయ వృద్ధి బలంగా ఉండడం, వినియోగం పుంజుకోవడం, మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మెరుగుపడడం వంటి అంశాలు ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉందని సూచిస్తున్నాయి.

    రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఆర్‌బీఐపై వెంటనే అదనపు సడలింపు (Easing) ఇవ్వాలనే తక్షణ ఒత్తిడి లేదు.

    రెండవ త్రైమాసికం (Q2) జీడీపీ సంఖ్యలు ఊహించిన దాని కంటే బలంగా రావడంతో, ఇప్పటికే బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను తొందరపాటుతో సడలించడం రిస్క్ అవుతుందని భావించి ఆర్‌బీఐ వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోకపోవచ్చు.

    అయితే, పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలో 25 బేసిస్ పాయింట్ల కోతకు ఆర్‌బీఐ సిద్ధంగా ఉండే అవకాశం ఉందని సచ్‌దేవా అంచనా వేశారు.

    ద్రవ్యోల్బణం, జీడీపీ అంచనాలు

    ద్రవ్యోల్బణం అంచనా (Inflation Forecast): అక్టోబర్‌లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం (CPI) కేవలం 0.25%కి పడిపోయింది. ఇది ప్రస్తుత సీపీఐ సిరీస్‌లో అత్యల్పం, అలాగే ఆర్‌బీఐ మధ్యకాలిక లక్ష్యం అయిన 4% కంటే చాలా తక్కువ.

    ఆర్‌బీఐ తన ద్రవ్యోల్బణం అంచనాను తగ్గించే అవకాశం ఉందని సచ్‌దేవా పేర్కొన్నారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సీపీఐ సగటున 2%గా, 2026-27కి 3.9%గా నమోదు కావొచ్చని అంచనా వేశారు. ఈ అంచనాలు ఆర్‌బీఐ నిర్దేశించిన లక్ష్య పరిధిలోనే ఉన్నాయి.

    యెస్ బ్యాంక్ (Yes Bank) జీడీపీ అంచనా:

    2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ త్రైమాసికం (Q2)లో వృద్ధి అంచనాలకు మించి 8.2%గా నమోదైంది.

    వృద్ధి అంచనా పెంపు: ప్రస్తుత అంచనా 6.8% ఉన్నప్పటికీ, ఆర్‌బీఐ తన జీడీపీ అంచనాను 7.0% నుంచి 7.2%కి పెంచే అవకాశం ఉందని యెస్ బ్యాంక్ అంచనా వేసింది.

    జీఎస్‌టీ తగ్గింపులు, ద్రవ్య సడలింపు, పండుగల డిమాండ్‌ వంటి సానుకూల అంశాల కారణంగా ఉత్పత్తి, సేవల రంగాల్లో వృద్ధి కొనసాగుతోందని నివేదించింది.

    వృద్ధికి అడ్డంకులు (Headwinds): అయినప్పటికీ, కొన్ని అంశాలు వృద్ధిని మందగింపజేయవచ్చని బ్యాంక్ నివేదించింది:

    • కేంద్రం వ్యయాలను ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో గణనీయంగా ముందుగానే ఖర్చు చేయడం వలన, రెండవ అర్ధభాగంలో ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయం (Capital Expenditure) బలహీనపడవచ్చు.
    • జీఎస్‌టీ-ఆధారిత డిమాండ్ ప్రభావం తగ్గితే, ప్రైవేట్ వినియోగ డిమాండ్‌ కూడా నెమ్మదిస్తుంది.
    • అమెరికా-భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందం ఇంకా ఖరారు కాకపోవడంతో అధిక వాణిజ్య లోటు (Trade Deficits) కారణంగా వృద్ధిపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉండవచ్చు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు దయచేసి ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)

