    పార్లమెంట్‌కు కుక్కపిల్ల‌తో వచ్చిన రేణుకా చౌదరి.. మండిపడ్డ బీజేపీ

    కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల మొదటి రోజు కుక్కపిల్లతో రావడం వివాదానికి దారితీసింది. నిబంధనలను ఉల్లంఘించారంటూ బీజేపీ సభ్యులు విమర్శించగా, ఆమె దీన్ని ఖండించారు. తాను ఆ కుక్కపిల్లను రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి రక్షించి, పార్లమెంట్‌కు వచ్చిన వెంటనే వెనక్కి పంపించినట్లు వివరణ ఇచ్చారు. 

    Published on: Dec 01, 2025 4:57 PM IST
    By HT Telugu Desk
    శీతాకాల సమావేశాల తొలి రోజే వివాదంపార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కాగానే కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలు, ఎంపీ రేణుకా చౌదరి ఒక కుక్కపిల్లతో సభకు రావడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘటనపై భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) సభ్యులు, అలాగే నెటిజన్లు విమర్శలు గుప్పించారు. భద్రతా నిబంధనలు, పార్లమెంటరీ ప్రోటోకాల్‌పై వారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

    పార్లమెంట్‌కు కుక్కపిల్ల‌తో వచ్చిన రేణుకా చౌదరి.. మండిపడ్డ బీజేపీ (ANI)
    పార్లమెంట్‌కు కుక్కపిల్ల‌తో వచ్చిన రేణుకా చౌదరి.. మండిపడ్డ బీజేపీ (ANI)

    పార్లమెంట్‌కు జంతువులను తీసుకురావడంపై ప్రొటోకాల్, భద్రతాపరమైన ఆందోళనలను బీజేపీ సభ్యులు లేవనెత్తారు.

    రేణుకా చౌదరి వివరణ: 'కరిచేవారు లోపలే ఉన్నారు'

    తన చర్యలను రేణుకా చౌదరి గట్టిగా సమర్థించుకున్నారు. 'కుక్కపిల్ల సమస్య కాదు, నిజంగా కరిచే మనుషులు పార్లమెంట్ లోపల ఉన్నారు' అంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆమె తన చర్యను వివరిస్తూ, 'ఏ ప్రోటోకాల్? దీనికి సంబంధించి ఏమైనా చట్టం ఉందా?' అని ప్రశ్నించారు. అసలు ఆ కుక్కపిల్ల పార్లమెంట్‌కు ఎలా వచ్చిందో కూడా ఆమె వివరించారు.

    'నేను పార్లమెంట్‌కు వస్తున్నప్పుడు, మార్గమధ్యంలో కారు-స్కూటర్ ప్రమాదం జరిగింది. ఆ ప్రమాద స్థలం దగ్గర ఈ చిన్న కుక్కపిల్ల రోడ్డుపై తిరుగుతోంది. దానికి ఏమీ కాకూడదనే ఆందోళనతో, నేను దాన్ని వీధిలోంచి తీసి, నా కారులో పెట్టుకున్నాను. నా కారు నన్ను ఇక్కడ దింపి, ఆ కుక్కపిల్లను తీసుకుని వెనక్కి వెళ్లిపోయింది. ఇందులో చర్చించడానికి ఏముంది?' అని రేణుకా చౌదరి స్పష్టం చేశారు.

    బీజేపీ ఎంపీల అభ్యంతరం

    బీజేపీ ఎంపీ జగదాంబికా పాల్ ఈ విషయంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. 'రేణుకా చౌదరి కుక్కను పార్లమెంట్‌లోకి తీసుకువచ్చారు. ఆమెపై చర్యలు తీసుకోవాలి' అని డిమాండ్ చేశారు. దీనికి సమాధానంగా రేణుకా చౌదరి మాట్లాడుతూ, 'ప్రభుత్వానికి జంతువులంటే ఇష్టం లేదు. ఒక చిన్న, నిరపాయకరమైన జంతువు లోపలికి వస్తే నష్టమేముంది?' అని ప్రశ్నించారు. ఆ కుక్క ఎవరికీ హాని చేయదని, అది కేవలం కారులో తనతో పాటు ప్రయాణించిందని తెలిపారు. 'ఇది దూకుడుగా లేదు' అని కూడా ఆమె నొక్కి చెప్పారు.

    అయితే, 'కొన్ని పార్లమెంటరీ ప్రత్యేక హక్కులు ఉన్నంత మాత్రాన వాటిని దుర్వినియోగం చేయలేం' అని కూడా ఆమె వ్యాఖ్యానించినట్లు న్యూస్18 నివేదించింది.

    సోషల్ మీడియాలో జోకులు, విమర్శలు

    ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. కొందరు రేణుకా చౌదరిని విమర్శిస్తే, మరికొందరు ఆమె చర్యను జోకులుగా మార్చారు. ఒక నెటిజన్.. 'వాదనలతో గెలవలేనప్పుడు, దానికి బదులుగా ఒక కుక్కను తీసుకువస్తారు. పార్లమెంట్ అంటే విశ్వసనీయత అవసరం, సర్కస్ కాదు' అని ఘాటుగా విమర్శించారు.

    మరొకరు.. 'రేణుకా చౌదరి చేష్టలు చూస్తుంటే, ఆమె నవ్వు గురించి మోదీ ఒకసారి చెప్పిన మాట గుర్తుకు వస్తోంది, నిజంగా అప్పటి నుండి అదే నా తలలో తిరుగుతోంది!' అని వ్యాఖ్యానించారు.

    ఇంకో యూజర్.. 'ఆమె కుక్కను గమనించింది, కానీ ఢీకొట్టుకున్న వారిని గమనించలేదు. అద్భుతమైన దృష్టి' అంటూ చమత్కరించారు.

    సమావేశాల తొలి రోజు దృశ్యం

    శీతాకాల సమావేశాలు డిసెంబర్ 1న ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, ఎన్నికల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR)పై ప్రతిపక్షాల నిరసనలతో మొదటి రోజు రసాభాసగా మారింది. కేంద్రం ఈ సమావేశాల్లో 10 కొత్త బిల్లులను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. అదనంగా, భారతదేశ జాతీయ గీతం 'వందేమాతరం' 150వ వార్షికోత్సవంపై చర్చను కూడా చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల వరకు పార్లమెంటు వాయిదా పడకముందు, లోక్‌సభలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన సప్లిమెంటరీ డిమాండ్స్ ఫర్ గ్రాంట్స్ మొదటి బ్యాచ్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. మొత్తం $1.32$ లక్షల కోట్ల అదనపు వ్యయం కోసం పార్లమెంట్ ఆమోదం కోరుతూ ఈ ప్రతిపాదనను తెచ్చారు. ఈ శీతాకాల సమావేశాలు డిసెంబర్ 19న ముగుస్తాయి.

