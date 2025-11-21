Edit Profile
    ఆర్‌ఆర్‌బీ ఎన్‌టీపీసీ యూజీ ఫలితాల విడుదల.. మీ రిజల్ట్‌ను ఇలా చెక్ చేసుకోండి

    RRB NTPC UG Result 2025: రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (RRB) ఎన్‌టీపీసీ అండర్-గ్రాడ్యుయేట్ (UG) సీబీటీ-1 ఫలితాలను విడుదల చేసింది. మొత్తం 3,445 పోస్టులకు గాను, 51,979 మంది అభ్యర్థులను షార్ట్‌లిస్ట్ చేశారు. అభ్యర్థులు తమ ప్రాంతీయ వెబ్‌సైట్‌లలో మెరిట్ లిస్ట్‌ను చెక్ చేసుకోవచ్చు. 

    Published on: Nov 21, 2025 3:00 PM IST
    By HT Telugu Desk
    రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది అభ్యర్థులకు గుడ్‌న్యూస్. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (RRB) నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ (NTPC) అండర్-గ్రాడ్యుయేట్ (UG) పోస్టుల సీబీటీ-1 పరీక్షా ఫలితాలను తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించి అభ్యర్థులు తమ ప్రాంతీయ (రీజనల్) ఆర్‌ఆర్‌బీ వెబ్‌సైట్‌లలో మెరిట్ లిస్ట్ లేదా ఫలితాలను నేరుగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.

    ఆర్‌ఆర్‌బీ ఎన్‌టీపీసీ యూజీ ఫలితాల విడుదల.. మీ రిజల్ట్‌ను ఇలా చెక్ చేసుకోండి (Gemini AI)
    ఆర్‌ఆర్‌బీ ఎన్‌టీపీసీ యూజీ ఫలితాల విడుదల.. మీ రిజల్ట్‌ను ఇలా చెక్ చేసుకోండి (Gemini AI)

    51,979 మంది షార్ట్‌లిస్ట్

    ఈ రైల్వే పరీక్ష కోసం దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 63 లక్షల మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరిలో 27 లక్షల మంది పరీక్షకు హాజరయ్యారు. చివరికి, మొత్తం 3,445 పోస్టుల భర్తీ కోసం నిర్వహించిన ఈ మొదటి దశ సీబీటీలో 51,979 మంది అభ్యర్థులను విజయవంతంగా షార్ట్‌లిస్ట్ చేశారు.

    షార్ట్‌లిస్ట్ అయిన ఈ అభ్యర్థులు ఇకపై రెండో దశ సీబీటీ (కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్)లో పాల్గొనడానికి అర్హులు.

    స్కోర్‌కార్డుల కోసం ఎదురుచూపు: ప్రస్తుతం మెరిట్ లిస్ట్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నా, అభ్యర్థులు తమ వ్యక్తిగత స్కోర్‌కార్డులు (Personal Score Card) కోసం ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు సాయంత్రం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో స్కోర్‌కార్డులు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయని బోర్డు తెలిపింది.

    మీ ఫలితాలను ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి?

    అభ్యర్థులు తమకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ ఆర్‌ఆర్‌బీ వెబ్‌సైట్‌లో ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రధానమైన కొన్ని ఆర్‌ఆర్‌బీ వెబ్‌సైట్‌లు ఇక్కడ చూడండి:

    • ఆర్‌ఆర్‌బీ చండీగఢ్: rrbchd.gov.in
    • ఆర్‌ఆర్‌బీ అలహాబాద్: rrbald.gov.in
    • ఆర్‌ఆర్‌బీ ముంబై: rrbmumbai.gov.in
    • ఆర్‌ఆర్‌బీ చెన్నై: rrbchennai.gov.in
    • ఆర్ఆర్‌బీ సికింద్రాబాద్: https://rrbsecunderabad.gov.in

    ఎన్‌టీపీసీ యూజీ పరీక్ష ఎప్పుడు జరిగింది?

    రైల్వే ఆర్‌ఆర్‌బీ ఎన్‌టీపీసీ యూజీ సీబీటీ-1 పరీక్షను దేశవ్యాప్తంగా అనేక కేంద్రాలలో నిర్వహించారు. ఈ పరీక్ష 2025 ఆగస్టు 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 తేదీలతో పాటు సెప్టెంబర్ 1, 2, 3, 4, 8, 9 తేదీల్లో జరిగింది.

    పరీక్షా సమయం 90 నిమిషాలుగా ఉంది. మొత్తం 100 ప్రశ్నలు అడిగారు. ప్రొవిజనల్ ఆన్సర్ కీని సెప్టెంబర్ 15, 2025న విడుదల చేశారు. అభ్యర్థులు అభ్యంతరాలు దాఖలు చేయడానికి సెప్టెంబర్ 20, 2025 వరకు సమయం ఇచ్చారు.

    రిజల్ట్‌ను ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

    ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే బోర్డు ఆర్‌ఆర్‌బీ ఎన్‌టీపీసీ అండర్-గ్రాడ్యుయేట్ మెరిట్ లిస్ట్ 2025ను కూడా విడుదల చేసింది. షార్ట్‌లిస్ట్ అయిన అభ్యర్థుల రోల్ నంబర్‌లతో ఈ లిస్ట్ ప్రాంతాలవారీగా పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    రిజల్ట్ తెలుసుకునేందుకు సులభమైన స్టెప్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    1. మొదటి దశ: మీరు దరఖాస్తు చేసుకున్న ఆర్‌ఆర్‌బీ జోన్‌కు సంబంధించిన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.
    2. రెండో దశ: అక్కడ అండర్-గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ (CEN 05/2024 లేదా CEN 06/2024) కోసం అందించిన రిజల్ట్ లింక్‌ను వెతకండి.
    3. మూడో దశ: లింక్‌పై క్లిక్ చేయగానే తెరుచుకునే పీడీఎఫ్ ఫైల్‌ను ఓపెన్ చేయండి. అందులో మీ రోల్ నంబర్‌ను వెతకడానికి సెర్చ్ ఆప్షన్‌ను ఉపయోగించండి.
    4. నాల్గవ దశ (స్కోర్‌కార్డు కోసం): వ్యక్తిగత స్కోర్‌కార్డు, మార్కుల వివరాల కోసం, ప్రత్యేక లాగిన్ లింక్ ఉంటుంది. అక్కడ మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ (Date of Birth) వివరాలను నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వండి.

    రెండో దశ సీబీటీకి సిద్ధమవ్వండి

    మొదటి దశలో విజయం సాధించిన 51,979 మంది అభ్యర్థులు వెంటనే రెండో దశ సీబీటీ (స్టేజ్-2 సీబీటీ) కోసం తమ ప్రిపరేషన్‌ను మొదలుపెట్టాలి.

    • పరీక్షా విధానం: స్టేజ్-2 సీబీటీ కూడా 90 నిమిషాల వ్యవధి ఉంటుంది.
    • ప్రశ్నల సంఖ్య: ఇందులో మొత్తం 120 ప్రశ్నలు అడుగుతారు.

    విభాగాల వివరాలు:

    • జనరల్ అవేర్‌నెస్ నుంచి 50 ప్రశ్నలు.
    • మ్యాథ్స్ నుంచి 35 ప్రశ్నలు.
    • జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, రీజనింగ్ నుంచి 35 ప్రశ్నలు
