    శబరిమలలో మొదలైన మండల-మకరవిళక్కు యాత్ర: తొలి రోజే భారీ భక్తుల రద్దీ

    శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు శుభవార్త. పవిత్రమైన మండల-మకరవిళక్కు వార్షిక తీర్థయాత్ర నవంబర్ 16వ తేదీ సాయంత్రం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. తొలి రోజునే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావడంతో సన్నిధానంలో భారీ రద్దీ నెలకొంది.

    Published on: Nov 17, 2025 9:41 AM IST
    By HT Telugu Desk
    అయ్యప్ప స్వామి ఆలయానికి కొత్త ప్రధాన పూజారి (మేల్ శాంతి)గా ఈడీ ప్రసాద్ నంబూద్రి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. మాలికప్పురం ఆలయ మేల్ శాంతిగా ఎం.జి. మను బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం దేవస్వం బోర్డు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది.

    శబరిమలలో మొదలైన మండల-మకరవిళక్కు యాత్ర: తొలి రోజే భారీ భక్తుల రద్దీ (ANI Video Grab)
    శబరిమలలో మొదలైన మండల-మకరవిళక్కు యాత్ర: తొలి రోజే భారీ భక్తుల రద్దీ (ANI Video Grab)

    వైభవంగా ఆలయ ద్వారాలు తెరిచిన వైనం

    వృశ్చికం మాస పూజల కోసం ప్రస్తుత మేల్ శాంతి అరుణ్ కుమార్ నంబూతిరి సాయంత్రం 5 గంటలకు శబరిమల గర్భగుడి ద్వారాలను తెరిచారు. ఈ వేడుకలో ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డ్ (TDB) కొత్త అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ ఇతర అధికారులతో కలిసి సన్నిధానాన్ని సందర్శించారు. తంత్రి కండరారు మహేశ్ మోహనారు కూడా ప్రారంభోత్సవానికి హాజరయ్యారు.

    గర్భగుడి తెరవగానే, ఆలయ ప్రాంగణమంతా అయ్యప్ప స్వామి శరణు ఘోషతో మారుమోగింది. అనంతరం, మేల్ శాంతి అరుణ్ కుమార్ నంబూతిరి పవిత్రమైన 18 మెట్లు దిగివచ్చారు. గర్భగుడి నుంచి తెచ్చిన దివ్యజ్యోతితో ‘ఆళీ’ని (దీపపు మంటను) వెలిగించారు. ఆ తర్వాత, ఇరుముడి కట్టుకొని 18 మెట్ల కింద వేచి ఉన్న కొత్త మేల్ శాంతులను ఆయన సన్నిధానంలోకి తీసుకెళ్లి, బాధ్యతలు అప్పగించారు.

    భక్తుల కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు

    సుమారు రెండు నెలలకు పైగా సాగే ఈ వార్షిక తీర్థయాత్ర జనవరి 20, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సీజన్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు, కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నిధానం, పంబ ప్రాంతాల్లో అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది.

    విశ్రాంతి సౌకర్యాలు: మార్‌కూట్టం నుంచి సన్నిధానం వరకు ఉన్న చంద్రానందన్ రోడ్డు వెంబడి భక్తుల నడక కోసం ప్రత్యేకంగా గుర్తించిన మార్గాలను, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి బెంచీలను ఏర్పాటు చేశారు.

    అదనపు సీటింగ్: పెద్దనడప్పందల్ (Valiyanadapandal), శరంకుత్తి మధ్య ఉన్న క్యూ కాంప్లెక్స్ రెండు వైపులా 400 మీటర్ల నిలుపుదల గోడను (Retaining Wall) నిర్మించారు. ఇది భక్తులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అదనపు సీటింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తుంది.

    నీటి పంపిణీ: పంబ నుంచి సన్నిధానం వరకు వేడి తాగునీటి కియోస్క్‌లను, అలాగే 56 అల్లం నీరు (జింజర్ వాటర్) పంపిణీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.

    భక్తుల పరిమితి: రోజువారీ భక్తుల సంఖ్యపై పరిమితి విధించారు. వర్చువల్ క్యూ సిస్టమ్ ద్వారా 70,000 నుంచి 90,000 మందికి, స్పాట్ బుకింగ్ ద్వారా 20,000 మందికి ప్రతి రోజు దర్శనం చేసుకునేందుకు అనుమతిస్తారు.

    ముఖ్యమైన తేదీలు, సమయాలు

    ఈ పండుగ సీజన్‌లో ఆలయం ప్రతిరోజూ ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది. రోజువారీ పూజలు, దర్శనం కార్యక్రమాలు ‘హరివరాసనం’ పారాయణంతో ముగుస్తాయి.

    మండల పూజ: డిసెంబర్ 27న మండల పూజ నిర్వహించనున్నారు. ఆ రాత్రి ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు.

    తిరిగి తెరవడం: రెండు రోజుల విరామం తర్వాత, డిసెంబర్ 30వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆలయాన్ని మళ్లీ తెరుస్తారు.

    మకరవిళక్కు: జనవరి 14న మకరవిళక్కు వేడుకలు జరుగుతాయి. ఇందులో మాలికప్పురం వద్ద ఎళున్నెళిప్పు, పది పూజ, కళభాభిషేకం, గురుతి పూజ వంటి ప్రధాన ఘట్టాలు ఉంటాయి.

    సీజన్ ముగింపు: ప్యాలెస్ ప్రతినిధి దర్శనం తర్వాత జనవరి 20వ తేదీన ఈ యాత్రా సీజన్‌కు ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు.

    శబరిమల మండల-మకరవిళక్కు వార్షిక తీర్థయాత్ర నవంబర్ 16న ప్రారంభమైంది. కొత్త పూజారులు బాధ్యతలు స్వీకరించగా, తొలిరోజే భారీ భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. జనవరి 20, 2026 వరకు జరిగే ఈ యాత్ర కోసం ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు (TDB) విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. మండల పూజ డిసెంబర్ 27న, మకరవిళక్కు జనవరి 14న జరుగుతాయి.

