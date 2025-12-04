Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఔషధ రంగంలో సాయి పేరెంటరల్స్ దూకుడు: ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన నౌమెడ్ ఫార్మా కొనుగోలు

    ఔషధ రంగంలో తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే క్రమంలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఫార్ములేషన్ల సంస్థ సాయి పేరెంటరల్స్ లిమిటెడ్ (SPL) కీలక అడుగు వేసింది. ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైడ్‌కు చెందిన నౌమెడ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కంపెనీలో 74.6 శాతం నియంత్రిత వాటాను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

    Published on: Dec 04, 2025 4:09 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఔషధ రంగంలో తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే క్రమంలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఫార్ములేషన్ల సంస్థ సాయి పేరెంటరల్స్ లిమిటెడ్ (SPL).. ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైడ్‌కు చెందిన నౌమెడ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కంపెనీలో 74.6 శాతం నియంత్రిత వాటాను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు డిసెంబర్ 1న ప్రకటించింది.

    సాయి పేరెంటరల్స్ నుంచి అనిల్ కేకే, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన నౌమెడ్ ఫార్మా నుంచి మార్క్ థుల్ బోర్న్
    సాయి పేరెంటరల్స్ నుంచి అనిల్ కేకే, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన నౌమెడ్ ఫార్మా నుంచి మార్క్ థుల్ బోర్న్

    ఈ డీల్ మొత్తం విలువ రూ. 125 కోట్లు. ఈ కొనుగోలు ద్వారా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన కార్యకలాపాలను విస్తరించడానికి, నియంత్రిత మార్కెట్లలోకి సులభంగా ప్రవేశించడానికి సాయి పేరెంటరల్స్‌కు అవకాశం లభించింది.

    ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌లలో నౌమెడ్ బలం

    నౌమెడ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌లోని ఫార్మసీ చైన్‌లకు 'ఓవర్ ది కౌంటర్ (OTC)' ప్రైవేట్ లేబుల్ ఉత్పత్తులను సరఫరా చేసే బలమైన కంపెనీ. దీని వార్షిక ఆదాయం సుమారు 60 మిలియన్ ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్లుగా (AUD) ఉంది.

    ప్రస్తుత విస్తరణ:

    • నౌమెడ్ ప్రస్తుతం అడిలైడ్‌లో అత్యాధునిక తయారీ కేంద్రాన్ని (Manufacturing Facility) 53 మిలియన్ AUD పెట్టుబడితో నిర్మిస్తోంది.
    • ఈ కేంద్రం 2026 క్యాలెండర్ సంవత్సరం నాలుగవ త్రైమాసికం నాటికి వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాలని అంచనా వేస్తున్నారు.
    • నౌమెడ్ వద్ద వివిధ చికిత్సా విభాగాలకు సంబంధించిన 451కి పైగా ఉత్పత్తి డోసియర్‌ల బలమైన పోర్ట్‌ఫోలియో ఉంది.

    కీలక మైలురాయి: సాయి పేరెంటరల్స్ ఎండీ ఏమన్నారు?

    సాయి పేరెంటరల్స్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనిల్ కేకే ఈ కొనుగోలుపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ప్రపంచ స్థాయి, ఇన్నోవేషన్-నేతృత్వంలోని ఫార్ములేషన్లు, CDMO (కాంట్రాక్ట్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్) వేదికగా మారే దిశగా ఈ కొనుగోలు ఒక కీలకమైన, పరివర్తనాత్మక మైలురాయి. నౌమెడ్ యొక్క R&D సామర్థ్యాలు, పంపిణీ నెట్‌వర్క్, విస్తృతమైన డోసియర్ లైబ్రరీ, రాబోయే తయారీ కేంద్రాన్ని... సాయి పేరెంటరల్స్ బలాలు, సామర్థ్యాలతో కలపడం ద్వారా, మేము విలువ శ్రేణి అంతటా గణనీయమైన సింనర్జీలను అన్‌లాక్ చేయగలుగుతున్నాం" అని ఆయన వివరించారు.

    మార్కెట్ విస్తరణ: ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సెమీ-నియంత్రిత, నియంత్రిత మార్కెట్లలోకి విస్తృత, మరింత పోటీతత్వంతో కూడిన ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోతో ప్రవేశించడం సాధ్యమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నౌమెడ్ బలమైన కస్టమర్ సంబంధాలు, దీర్ఘకాలిక సరఫరా ఒప్పందాలను తమ ప్రయోజనం కోసం వాడుకోగలమని అనిల్ కేకే ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    నౌమెడ్ నియంత్రణ సామర్థ్యాల మద్దతుతో, సాయి పేరెంటరల్స్ రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్లలో తన ఉనికిని మరింత విస్తరించుకుని, ఆదాయ నాణ్యతను, దృశ్యమానతను మెరుగుపరుచుకోగలుగుతుంది.

    భాగస్వామ్యంపై నౌమెడ్ ఎండీ ఏమన్నారంటే

    ఈ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని అధికారికం చేయడం పట్ల నౌమెడ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఎండీ మార్క్ థుల్‌బోర్న్ ఉత్సాహం వ్యక్తం చేశారు. "మేము సాయి పేరెంటరల్స్‌తో కొంతకాలంగా కలిసి పని చేస్తున్నాం. సాయి తయారీ సామర్థ్యాల నుండి ప్రయోజనం పొందుతూ, మా ఉత్పత్తి పైప్‌లైన్‌ను వేగవంతం చేయగలమని, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను అందుకోగలమని మాకు నమ్మకం ఉంది" అని ఆయన అన్నారు. ఈ సహకారం వాటాదారులందరికీ గణనీయమైన దీర్ఘకాలిక విలువను సృష్టించడానికి రెండు కంపెనీలను సరైన స్థానంలో నిలుపుతుందని మార్క్ థుల్‌బోర్న్ స్పష్టం చేశారు.

    ఐపీఓకు సిద్ధమవుతున్న సాయి పేరెంటరల్స్

    ఈ కొనుగోలుతో పాటు, సాయి పేరెంటరల్స్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ (ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్)కు సన్నాహాలు చేస్తోంది. సెప్టెంబర్ 30, 2025న కంపెనీ SEBIకి DRHP (డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్) దాఖలు చేసింది. ఒక్కో ఈక్విటీ షేరు ముఖ విలువ రూ. 5 గా ఉంది. ఈ ఆఫర్ ద్వారా రూ. 285 కోట్ల వరకు కొత్త ఇష్యూ, అలాగే ఇప్పటికే ఉన్న వాటాదారులు 35 లక్షల ఈక్విటీ షేర్ల వరకు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా విక్రయించడానికి అవకాశం ఉంది.

    సమర్ష్ క్యాపిటల్, వ్యోమ్ పార్ట్‌నర్స్, బ్లూ లోటస్ క్యాపిటల్, గ్రుహాస్ వంటి ప్రముఖ పెట్టుబడిదారులు సాయి పేరెంటరల్స్‌కు మద్దతు ఇస్తున్నారు.

    సాయి పేరెంటరల్స్ లిమిటెడ్ గురించి

    సాయి పేరెంటరల్స్ లిమిటెడ్ (SPL) ఒక విభిన్నమైన ఫార్మాస్యూటికల్ ఫార్ములేషన్ల సంస్థ. పరిశోధన, అభివృద్ధి, నియంత్రణ సమ్మతి, తయారీ, ప్రపంచ వాణిజ్యీకరణతో సహా మొత్తం విలువ శ్రేణిలో ఎండ్-టు-ఎండ్ సేవలను అందిస్తుంది. ఇది బ్రాండెడ్ జెనరిక్ ఫార్ములేషన్లు, కాంట్రాక్ట్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ (CDMO) సేవలు అనే రెండు వ్యూహాత్మక విభాగాలలో పనిచేస్తుంది.

    ఉత్పత్తి శ్రేణి: స్టెరైల్ ఇంజెక్టబుల్స్, ఓరల్ సాలిడ్స్, ఓరల్ లిక్విడ్స్, టాపికల్ ఫార్ములేషన్లను దాని పోర్ట్‌ఫోలియోలో కలిగి ఉంది.

    తయారీ కేంద్రాలు: కంపెనీ భారతదేశంలో ఐదు తయారీ కేంద్రాలను నిర్వహిస్తోంది. వీటిలో ఒకటి పూర్తిగా దాని అనుబంధ సంస్థ ద్వారా నడుస్తుంది. ఈ తయారీ కేంద్రాలకు GMP, WHO-GMP, TGA-ఆస్ట్రేలియా, PIC/S అక్రిడిటేషన్లు ఉన్నాయి.

    News/News/ఔషధ రంగంలో సాయి పేరెంటరల్స్ దూకుడు: ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన నౌమెడ్ ఫార్మా కొనుగోలు
    News/News/ఔషధ రంగంలో సాయి పేరెంటరల్స్ దూకుడు: ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన నౌమెడ్ ఫార్మా కొనుగోలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes