ఏనుగుల మందని ఢీకొట్టి, పట్టాలు తప్పిన రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్- 8 మూగజీవాలు మృతి!
అసాంలో రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి. ఏనుగల మందను ఢీకొట్టిన అనంతరం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో రైలులోని ప్రయాణికులకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు, కానీ 8 ఏనుగులు ప్రాణాలు కోల్పోయాయి.
అసోంలోని నాగావ్ జిల్లాలో శనివారం తెల్లవారుజామున రైలు ప్రమాదం జరిగింది. కాంపూర్ ప్రాంతంలో సాయిరంగ్ - దిల్లీ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ ఏనుగుల మందను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎనిమిది అడవి ఏనుగులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాయి! ఒక మూగజీవానికి గాయాలయ్యాయి. ప్రమాద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటంతో రైలు ఇంజిన్తో పాటు ఐదు బోగీలు కూడా పట్టాలు తప్పాయని అధికారులు వెల్లడించారు.
ప్రయాణికులంతా సురక్షితం..
సాయిరంగ్- దిల్లీ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ మిజోరంలోని సాయిరంగ్ని దిల్లీలోని ఆనంద్ విహార రైల్వే స్టేషన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది.
ఈ ఘటనపై ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే (ఎన్ఎఫ్ఆర్) అధికారులు స్పందించారు. లమ్డింగ్ డివిజన్ పరిధిలోని జమునాముఖ్ - కాంపూర్ సెక్షన్ మధ్య శనివారం తెల్లవారుజామున 2.17 గంటలకు ఈ ప్రమాదం జరిగిందని తెలిపారు.
ఎనిమిది ఏనుగుల మరణ వార్త బాధకారంగా ఉన్నప్పటికీ, అదృష్టవశాత్తూ ఈ ప్రమాదంలో రైలులోని ప్రయాణికులెవరికీ ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే డివిజనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి అధికారులు, సహాయక బృందాలు ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నాయి. పట్టాలు తప్పిన కోచ్ల్లోని ప్రయాణికులను రైలులోని ఇతర ఖాళీ బెర్తుల్లోకి మార్చారు. దెబ్బతిన్న కోచ్లను వేరు చేసి, మిగిలిన రైలును గువాహటి వైపు పంపించారు. అక్కడి నుంచి అదనపు కోచ్లను కలిపి ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తామని రైల్వే శాఖ తెలిపింది.
ప్రయాణికుల సమాచారం కోసం గువాహటి రైల్వే స్టేషన్లో హెల్ప్లైన్ నంబర్లను (0361-2731621 / 2731622 / 2731623) ఏర్పాటు చేశారు.
కాగా రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పడంతో ఇతర రైళ్ల సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. అసోంలోని అనేక రైల్వే స్టేషన్లలో రైళ్లు నిలిచిపోయాయి. జాగిజాన్ స్టేషన్లో లిడో- గువాహటి ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ ఆగిపోయింది. హజాయి వద్ద బెంగళూరు సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ నిలిచిపోయింది. లమ్డింగ్ జంక్షన్ వద్ద కన్యాకుమారి వివేక్ సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆగిపోయింది. దిమాపూర్ వద్ద కామ్రూప్ ఎక్స్ప్రెస్కి బ్రేకులు పడ్డాయి.
చంపర్ముఖ్ వద్ద కాంజన్జంగ ఎక్స్ప్రెస్, గువాహటీలో డోన్యి పోలో ఎక్స్ప్రెస్ నిలిచిపోయాయి.
ఎలిఫెంట్ కారిడార్ కాదు.. అయినా ప్రమాదం!
సాధారణంగా ఏనుగులు తిరిగే ప్రాంతాల్లో రైళ్ల వేగంపై ఆంక్షలు ఉంటాయి. అయితే రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశం 'ఎలిఫెంట్ కారిడార్'గా గుర్తించినది కాదని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. ట్రాక్పై ఏనుగుల మందను గమనించిన పైలట్ వెంటనే ఎమర్జెన్సీ బ్రేకులు వేసినప్పటికీ.. అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయిందని వివరించారు.
ప్రస్తుతం ఆ మార్గంలో వెళ్లాల్సిన రైళ్లను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో మళ్లించి, పట్టాల పునరుద్ధరణ పనులు చేపడుతున్నారు.
సమన్వయ లోపమే కారణమా?
ఈ ఘటనపై వన్యప్రాణి ప్రేమికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"అటవీ శాఖ, రైల్వే శాఖల మధ్య సరైన సమన్వయం లేకపోవడమే ఇలాంటి ప్రమాదాలకు కారణం. ఏనుగుల కదలికల గురించి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని పంచుకుంటే ఇలాంటి ఘోరాలను అరికట్టవచ్చు," అని ఆరణ్యక్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ సీఈఓ బిభబ్ తాలూక్దార్ అన్నారు.