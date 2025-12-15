వరుస ఆర్డర్లతో శక్తి పంప్స్ జోరు: మూడు సెషన్లలో 34% జంప్
శక్తి పంప్స్ వరుస ఆర్డర్ విజయాల కారణంగా మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో 34% లాభపడింది. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి రూ. 71.25 కోట్ల ఆర్డర్, మహారాష్ట్ర నుంచి రూ. 443.78 కోట్ల ఆర్డర్లు లభించాయి. పీఎం-కుసుమ్ పథకం కంపెనీకి ప్రధాన డిమాండ్ డ్రైవర్గా ఉంది.
మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రల నుంచి భారీ ఆర్డర్లు దక్కించుకోవడంతో శక్తి పంప్స్ (Shakti Pumps) షేరు ధర 14% పెరిగి, నెల రోజుల గరిష్ట స్థాయి ₹739.60కి చేరింది. నేటి లాభంతో కలిపి, ఈ స్టాక్ మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఏకంగా 34% పెరిగింది.
సోలార్ పంపులు, మోటార్ల తయారీలో అగ్రగామి భారతీయ సంస్థ అయిన శక్తి పంప్స్ వరుసగా మూడో సెషన్లో కూడా లాభాల పరుగును కొనసాగించింది. సోమవారం (డిసెంబర్ 15) నాడు ఈ షేరు ధర మరో 14% పెరిగి, నెల రోజుల గరిష్ట స్థాయి ₹739.60కి చేరుకుంది. బ్యాక్-టు-బ్యాక్ ఆర్డర్లు దక్కించుకోవడంతో ఈ స్టాక్పై పెట్టుబడిదారుల దృష్టి పడింది.
గత వారం, కంపెనీకి అనేక ఆర్డర్లు లభించాయి. దీంతో దాని ఆర్డర్ బుక్, రాబడి సామర్థ్యం మరింత బలపడ్డాయి.
మధ్యప్రదేశ్ ఆర్డర్:
గత శుక్రవారం, పీఎం-కుసుమ్ (PM-KUSUM) పథకంలో భాగంగా మధ్యప్రదేశ్ ఉర్జా వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (MPUVNL) నుంచి రూ. 71.25 కోట్లు విలువైన 2,033 స్టాండ్-అలోన్ ఆఫ్-గ్రిడ్ డీసీ సోలార్ ఫోటోవోల్టాయిక్ వాటర్ పంపింగ్ సిస్టమ్స్ (SPWPS) సరఫరాకు వర్క్ ఆర్డర్ దక్కింది.
మహారాష్ట్ర ఆర్డర్ (డిసెంబర్ 11):
మహారాష్ట్ర స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ (MSEDCL) నుంచి కూడా భారీ ఆర్డర్ లభించింది. రూ. 443.78 కోట్లు (జీఎస్టీతో కలిపి) విలువైన ఆఫ్-గ్రిడ్ డీసీ సోలార్ పంపింగ్ సిస్టమ్స్ సరఫరా, ఇన్స్టాలేషన్ కోసం లెటర్ ఆఫ్ ఎం ప్యానెల్మెంట్ దక్కింది. ఈ ఆర్డర్ను వర్క్ ఆర్డర్ జారీ అయిన 60 రోజుల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ తాజా ఆర్డర్లు, వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సోలార్ ఇరిగేషన్ పథకాల కింద శక్తి పంప్స్ యొక్క వృద్ధిని పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా, వికేంద్రీకృత పునరుత్పాదక ఇంధన పరిష్కారాలకు పీఎం-కుసుమ్ పథకం డిమాండ్ను పెంచుతూనే ఉంది. గత సెప్టెంబర్లో కూడా, ఇదే పథకం కింద 34,720 ఆఫ్-గ్రిడ్ సోలార్ వాటర్ పంపింగ్ సిస్టమ్స్ సరఫరా, ఇన్స్టాలేషన్ కోసం MSEDCL నుంచి కంపెనీకి రూ. 374 కోట్లు విలువైన ఆర్డర్ లభించింది.
సెప్టెంబర్ త్రైమాసికం (Q2) ముగిసే సమయానికి, శక్తి పంప్స్ యొక్క ఆర్డర్ బుక్ రూ. 13,000 కోట్లుగా ఉన్నట్లు క్యూ2 ఆదాయాల ఫైలింగ్లో కంపెనీ తెలిపింది. మహారాష్ట్ర నుంచి ఆర్డర్ల ప్రవాహం బలంగా ఉందని, రాబోయే పెద్ద ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఈ రాష్ట్రం గణనీయమైన వృద్ధిని సాధిస్తుందని శక్తి పంప్స్ పేర్కొంది.
శక్తి పంప్స్ Q2 2025 పనితీరు
సెప్టెంబర్ (Q2FY26)తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి, కంపెనీ ₹666 కోట్లు ఆదాయాన్ని నివేదించింది. ఇది గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 5% మెరుగుదల. అయితే, వర్షాలు ఎక్కువ కాలం కొనసాగడం వల్ల ఆ కాలంలో ఇన్స్టలేషన్ నెమ్మదించింది. దీంతో పనితీరుపై ప్రభావం పడింది.
ముడిసరుకు ధరలు పెరగడం కూడా కంపెనీ ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లను ప్రభావితం చేసింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 23.4% ఉన్న ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లు ఈసారి 20.4%కి తగ్గాయి. ఈ త్రైమాసికంలో నికర లాభం ₹91 కోట్లకు పడిపోయింది. ఇది గత ఏడాది ఇదే కాలంలో వచ్చిన ₹101 కోట్ల కంటే తక్కువ.
ఈ సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ హైతీ, ఉగాండా, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్లలో ప్రాజెక్ట్లను విజయవంతంగా అమలు చేసింది. యూఎస్ఏ, మిడిల్ ఈస్ట్, ఆఫ్రికా నుంచి డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ ఊపందుకున్న వృద్ధిని కొనసాగించగలమని కంపెనీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.
శక్తి పంప్స్ షేరు ధర ట్రెండ్
శక్తి పంప్స్ షేరు ధర కేవలం మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలోనే 34.22% లాభపడింది. ఇది ఇటీవల స్టాక్లో వచ్చిన నష్టాలలో ఎక్కువ భాగాన్ని రికవరీ చేసింది. అయితే, ఈ షేర్లు ఇప్పటికీ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి (YTD) 31% తగ్గుదలలో ఉన్నాయి.
ఒకవేళ శక్తి పంప్స్ షేరు ధర ఈ సంవత్సరం చివరకు నష్టాల్లో ముగిస్తే, 2022 తర్వాత వార్షిక క్షీణత నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి అవుతుంది. అంతకుముందు, 2023లో 150% లాభం తర్వాత, గత క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 526% భారీ రాబడిని అందించింది. ఇంకా వెనక్కి చూస్తే, 2020లో ₹17 కనిష్ట స్థాయి నుంచి ఈ షేరు 3,605% పెరిగింది. భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో అతిపెద్ద సంపద సృష్టికర్తలలో ఒకటిగా ఈ కంపెనీ నిలిచింది.
