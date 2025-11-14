Edit Profile
    ఏపీలో ₹30,650 కోట్ల పెట్టుబడులు: షిర్డీ సాయి ఎలక్ట్రికల్స్ కీలక ఒప్పందాలు

    విశాఖపట్నం సీఐఐ సదస్సు-2025లో షిర్డీ సాయి ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ (SSEL) గ్రూప్ 30,650 కోట్ల విలువైన మూడు ముఖ్యమైన అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకం చేసింది. ఇందులో ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ తయారీ, సౌర-పవన-బ్యాటరీ ఎనర్జీ వ్యవస్థలు, ఉప్పునీటిని మంచినీటిగా మార్చే డీశాలినేషన్ ప్లాంట్ వంటి కీలక ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.

    Published on: Nov 14, 2025 3:34 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పారిశ్రామికాభివృద్ధికి, స్వచ్ఛ ఇంధన భవిష్యత్తుకు బలమిచ్చేలా షిర్డీ సాయి ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ (SSEL) గ్రూప్ ఒక చారిత్రక అడుగు వేసింది. విశాఖపట్నంలో జరిగిన 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు-2025లో ఈ గ్రూప్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఏకంగా 30,650 కోట్ల విలువైన మూడు కీలక అవగాహన ఒప్పందాలు (MoUs) కుదుర్చుకుంది. ఈ పెట్టుబడులు రాష్ట్రాన్ని గ్లోబల్ క్లీన్ ఎనర్జీ కేంద్రంగా మార్చడంలో దోహదపడతాయి.

    షిర్డీ సాయి ఎలక్ట్రికల్స్ కీలక ఒప్పందాలు
    భారత్ స్వచ్ఛ ఇంధన లక్ష్యాలకు మా వంతు కృషి: వంశీ రెడ్డి నర్రెడ్డి

    ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎస్‌ఈఎల్ గ్రూప్ పూర్తికాల డైరెక్టర్ వంశీ రెడ్డి నర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ... ఈ ఒప్పందాలు కేవలం పెట్టుబడులు మాత్రమే కాదని, భారత్ స్వచ్ఛ ఇంధన భవిష్యత్తును బలోపేతం చేయాలనే తమ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యానికి అద్దం పడతాయని తెలిపారు.

    "ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక రూపాంతరానికి మరియు ఆధునిక ఇంధన వ్యవస్థల నిర్మాణానికి ఈ ఒప్పందాలు కీలకం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడం, సుస్థిరమైన ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడం మాకు దక్కిన గౌరవం. అభివృద్ధికి, లక్ష్య సాధనకు మా నిబద్ధతను ఈ భాగస్వామ్యం మరింత బలపరుస్తుంది" అని వంశీ రెడ్డి నర్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

    ఒప్పందాల పూర్తి వివరాలు: భారీ ప్రాజెక్టుల విస్తరణ

    ఎస్ఎస్‌ఈఎల్ గ్రూప్‌తో పాటు దాని అనుబంధ సంస్థ, ఇండోసోల్ సోలార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (Indosol Solar Private Limited) ద్వారా ఈ ఒప్పందాలు కుదిరాయి.

    ఒప్పందం 1 - 5,000 కోట్లు:

    కడప జిల్లాలోని కొప్పర్తి పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ విడిభాగాలు, విండ్ మాస్ట్ తయారీ, ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

    ఒప్పందం 2 - 23,450 కోట్లు:

    ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా సౌర (సోలార్), పవన (విండ్), బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ (BESS), డైరెక్ట్ ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్స్, అలాగే ఒక పవర్ మేనేజ్‌మెంట్ టెక్నాలజీ సెంటర్‌తో కూడిన సమీకృత స్వచ్ఛ ఇంధన కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

    ఒప్పందం 3 - 2,200 కోట్లు:

    ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాలోని కరేడు గ్రామంలో 200 ఎంఎల్‌డీ సామర్థ్యం గల డీశాలినేషన్ ప్లాంట్ (ఉప్పునీటిని మంచినీటిగా మార్చే ప్లాంట్), అలాగే క్యాప్టివ్ జెట్టీ, బార్జ్ డాక్ నిర్మాణం.

    రామాయపట్నం వద్ద షిప్పింగ్ బెర్త్, బాండెడ్ వేర్‌హౌస్ ఏర్పాటు.

    ఈ కీలక పెట్టుబడులన్నీ భారతదేశం పునరుత్పాదక ఇంధన మార్పు దిశగా పయనించేందుకు ఎస్ఎస్‌ఈఎల్ గ్రూప్ నిబద్ధతను తెలియజేస్తున్నాయి. ఇవి పారిశ్రామిక ఆవిష్కరణలను పెంచడమే కాకుండా, లాజిస్టిక్స్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచి, భారీ స్థాయిలో నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగాలను సృష్టించనున్నాయి.

    ఏపీని గ్లోబల్ గమ్యస్థానంగా మార్చే ప్రయత్నం

    సుస్థిరమైన, పటిష్టమైన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలను వేగవంతం చేసే తమ ప్రయాణంలో ఎస్ఎస్‌ఈఎల్ గ్రూప్ మరియు ఇండోసోల్ సోలార్ ప్రై.లి. సంస్థలు మరో సాహసోపేతమైన ముందడుగు వేశాయి. ఈ కృషి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను స్వచ్ఛ ఇంధన తయారీ మరియు ఆవిష్కరణలకు ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి గమ్యస్థానంగా మారుస్తుందని సంస్థ విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.

    షిర్డీ సాయి ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ (SSEL) గురించి:

    షిర్డీ సాయి ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ భారతదేశ ఇంధన, విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న ప్రముఖ కంపెనీలలో ఒకటి. అధునాతన ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ తయారీ, గ్రిడ్ ఆధునీకరణ, పునరుత్పాదక ఇంధన పరిష్కారాలలో దీనికి అపారమైన నైపుణ్యం ఉంది. గీగా-స్కేల్ సోలార్ తయారీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ పరిష్కారాలలోకి విస్తరిస్తూ, భారతదేశ స్వచ్ఛ ఇంధన మార్పు లక్ష్యాలకు, దీర్ఘకాలిక జాతీయ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తోంది.

