Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    T20 captaincy : సూర్యకుమార్​ యాదవ్​కు గుడ్​బై! టీమిండియా టీ20 జట్టు కెప్టెన్​గా శ్రేయస్ అయ్యర్?

    T20 captain India : భారత టీ20 జట్టులో పెను మార్పులకు సెలక్టర్లు శ్రీకారం చుట్టనున్నట్టు తెలుస్తోంది! సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్థానంలో శ్రేయస్ అయ్యర్‌కు కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అప్పగించడంతో పాటు 15 ఏళ్ల సంచలన బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి తొలిసారి జట్టులో చోటు దక్కనుందని తెలుస్తోంది.

    Published on: Jun 05, 2026 6:43 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Shreyas Iyer news : భారత టీ20 క్రికెట్ జట్టులో ఒక భారీ నాయకత్వ మార్పుు కనిపించబోతోంది! ప్రస్తుత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్థానంలో స్టార్ బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్‌ను కొత్త సారథిగా నియమించేందుకు భారత సెలక్టర్లు సిద్ధమవుతున్నారని తెలుస్తోంది. ఒక ప్రముఖ క్రీడా వెబ్‌సైట్ కథనం ప్రకారం.. ఈ మేరకు టీమిండియా మేనేజ్‌మెంట్ తుది నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీనితో పాటు ఐపీఎల్‌లో పరుగుల వరద పారించిన 15 ఏళ్ల యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి సైతం తొలిసారి జాతీయ జట్టు నుంచి పిలుపు రాబోతోందని సమాచారం.

    టీమిండియా టీ20 జట్టు కెప్టెన్​గా అయ్యర్? (Instagram/shreyasiyer96)
    టీమిండియా టీ20 జట్టు కెప్టెన్​గా అయ్యర్? (Instagram/shreyasiyer96)

    2028లో జరగబోయే లాస్ ఏంజిల్స్ ఒలింపిక్స్, అలాగే అదే ఏడాది ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ వేదికలుగా జరిగే టీ20 ప్రపంచకప్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని బీసీసీఐ ఈ దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనల కోసం శనివారం భారత టీ20 జట్టును ప్రకటించనున్నారు.

    గత మార్చి నెలలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలో భారత్ టీ20 ప్రపంచకప్ టైటిల్‌ని గెలుచుకున్న తర్వాత జట్టు ఆడబోయే మొదటి టీ20 సిరీస్ ఇదే కావడం విశేషం.

    సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫామ్ గ్రాఫ్ పడిపోతోందా?

    ఇటీవలి కాలంలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్థిరంగా రాణించలేకపోవడంతో జట్టులో అతని స్థానంపైనా ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. 35 ఏళ్ల సూర్య, 2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో 9 ఇన్నింగ్స్‌లలో 136.72 స్ట్రైక్ రేట్‌తో కేవలం 242 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇక ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ అతనికి మరింత చేదు జ్ఞాపకంగా మిగిలింది. ఈ సీజన్‌లో 13 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కేవలం 20.76 సగటు, 147.54 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 270 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు.

    2028లో రాబోయే మెగా టోర్నీలను దృష్టిలో ఉంచుకుని జట్టుకు కొత్త నాయకత్వం అవసరమని సెలక్టర్లు బలంగా నమ్ముతున్నారు. ఒక పెద్ద ఐసీసీ టైటిల్ గెలిచిన వెంటనే బీసీసీఐ ఇలాంటి కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇది వరుసగా రెండో ఏడాది. గత ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజయం తర్వాత రోహిత్ శర్మను వన్డే కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి, జట్టులో సభ్యుడిగా కొనసాగించిన సంగతి తెలిసిందే.

    శ్రేయస్ అయ్యర్ రీ-ఎంట్రీ.. తిరుగులేని కెప్టెన్సీ రికార్డు!

    డిసెంబర్ 2023 నుంచి శ్రేయస్ అయ్యర్ భారత్ తరఫున ఒక్క టీ20 మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. మిడిలార్డర్‌లో సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ నిలకడగా రాణించడంతో అతనికి జట్టులో చోటు దక్కడం కష్టంగా మారింది. జనవరి 2026లో న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన సిరీస్‌లో గాయపడిన ఆటగాడి స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చినప్పటికీ, తుది జట్టులో ఆడే అవకాశం రాలేదు.

    అయితే, కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్ రికార్డు అత్యంత అద్భుతంగా ఉంది. అతని సారథ్యంలోనే కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్) జట్టు 2024లో ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలుచుకుంది. అంతకుముందు 2020లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను, 2025లో పంజాబ్ కింగ్స్‌ను ఐపీఎల్ ఫైనల్స్‌కు చేర్చిన ఘనత శ్రేయస్‌కు ఉంది.

    బ్యాటర్‌గానూ శ్రేయస్ సూపర్ ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఐపీఎల్ 2025లో 175.07 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 604 పరుగులు చేయగా, ఐపీఎల్ 2026లో 168.81 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 498 పరుగులు సాధించాడు. ఈ అద్భుతమైన గణాంకాలే అతనికి మళ్లీ టీ20 కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అప్పగించేలా సెలక్టర్లను ఒప్పించాయి.

    చరిత్ర సృష్టించనున్న 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ!

    త్వరలో జరగబోయే టీ20 సిరీస్​లో వైభవ్​ సూర్యవంశీ ఎంపిక లాంఛనమే అని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో, భారత క్రికెట్ చరిత్రలో దిగ్గజ ఆటగాడు సచిన్ టెండూల్కర్ (1980ల చివరలో) తర్వాత టీమిండియా సీనియర్ జట్టుకు ఎంపికవుతున్న అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా వైభవ్ సూర్యవంశీ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించబోతున్నాడు. ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో ఏకంగా 237.30 దట్టమైన స్ట్రైక్ రేట్‌తో 776 పరుగులు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన విషయం తెలిసిందే.

    సీనియర్ జట్టుతో కలవడానికి ముందు, వైభవ్ జూన్ 9 నుంచి 21 వరకు శ్రీలంకలో జరిగే ఇండియా-ఎ, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ముక్కోణపు సిరీస్‌లో ఆడనున్నాడు. ఈ టోర్నీ ద్వారా వచ్చే అనుభవం అతనికి ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనల్లో ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.

    టీమిండియా పర్యటన షెడ్యూల్..

    భారత జట్టు జూన్ 26, 28 తేదీల్లో ఐర్లాండ్‌లోని బెల్ఫాస్ట్‌లో రెండు టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. ఆ తర్వాత జులై 1 నుంచి 11 వరకు ఇంగ్లాండ్‌తో ఐదు మ్యాచ్‌ల భారీ టీ20 సిరీస్‌లో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లు కొత్త కెప్టెన్‌కు, జట్టులోకి వచ్చే యువ ఆటగాళ్లకు ఒక మంచి అవకాశంగా మారనున్నాయి.

    2028 ఒలింపిక్స్, టీ20 వరల్డ్ కప్ లక్ష్యంగా భారత సెలక్టర్లు వేస్తున్న ఈ సరికొత్త వ్యూహాల పూర్తి వివరాలు శనివారం జరిగే అధికారిక జట్టు ప్రకటనతో స్పష్టం కానున్నాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/T20 Captaincy : సూర్యకుమార్​ యాదవ్​కు గుడ్​బై! టీమిండియా టీ20 జట్టు కెప్టెన్​గా శ్రేయస్ అయ్యర్?
    Home/News/T20 Captaincy : సూర్యకుమార్​ యాదవ్​కు గుడ్​బై! టీమిండియా టీ20 జట్టు కెప్టెన్​గా శ్రేయస్ అయ్యర్?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes