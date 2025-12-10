Edit Profile
    వెండి ధరల పరుగు: కిలో రూ. 2 లక్షలకు చేరువలో.. రికార్డు స్థాయిలో నిధులు

    భారతదేశంలో వెండి ధరలు చారిత్రక గరిష్ఠ స్థాయికి చేరాయి. పారిశ్రామిక డిమాండ్‌తో పాటు అమెరికన్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందనే అంచనాలు ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు. పెట్టుబడిదారులు వెండి ఈటీఎఫ్‌లలో భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.

    Published on: Dec 10, 2025 2:54 PM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతదేశంలో వెండి ధరలు బుధవారం చారిత్రక గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. పెట్టుబడిదారుల నుంచి బలమైన డిమాండ్, ముఖ్యంగా యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (US Fed) వడ్డీ రేటును తగ్గిస్తుందనే అంచనాలు ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమయ్యాయి.

    వెండి ధరల పరుగు: కిలో రూ. 2 లక్షలకు చేరువలో.. రికార్డు స్థాయిలో నిధులు (Bloomberg)
    మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో మార్చి డెలివరీ కోసం వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర ఏకంగా కిలోగ్రాముకు రూ. 3,736 (1.98 శాతం) పెరిగి, రూ. 1,91,800కి చేరుకుంది. అంతకుముందు సెషన్‌లో సరఫరా కొరత కారణంగా కిలో వెండి ధర రూ. 6,923 (3.80 శాతం) పెరిగి రూ. 1,88,665గా నమోదైంది.

    బంగారం ధరల పరిస్థితి: నిల్వలు పెంచుకుంటున్న సెంట్రల్ బ్యాంకులు

    వెండి ధరలు పరుగులు పెడుతుంటే, ఫిబ్రవరి డెలివరీ కోసం గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర స్వల్పంగా రూ. 173 (0.13 శాతం) పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,30,280కి చేరుకుంది.

    మరోవైపు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంకులు బంగారాన్ని నికర కొనుగోలుదారులుగా కొనసాగుతున్నాయి. చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ వరుసగా 13వ నెలలో కూడా తన గోల్డ్ నిల్వలను పెంచుకోవడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం చైనా నిల్వలు దాదాపు 74.12 మిలియన్ ట్రాయ్ ఔన్స్‌లకు చేరాయి.

    వడ్డీ రేట్లపై మార్కెట్ అంచనాలు

    ఆగ్‌మాంట్ రీసెర్చ్ విభాగాధిపతి రేనీషా చైనాన్ దీనిపై స్పందిస్తూ... “యుఎస్ ఫెడ్ రేటు తగ్గిస్తుందని, అలాగే 2026 నాటికి పాలసీ దిశపై మరింత స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇస్తుందని మార్కెట్ అంచనా వేస్తోంది” అని తెలిపారు. అయితే, ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) ఆందోళనల నేపథ్యంలో, ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్ జెరోమ్ పావెల్ భవిష్యత్తు పాలసీ సడలింపుపై కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఆమె అన్నారు.

    సప్లై కొరత, పారిశ్రామిక డిమాండ్ కీలకం

    మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన కమోడిటీస్ విశ్లేషకుడు (ప్రీషియస్ మెటల్స్) మానవ్ మోడీ మాట్లాడుతూ... స్వల్పంగా తగ్గిన తర్వాత మళ్లీ వెండి కొనుగోలుదారులు ఫామ్‌లోకి వచ్చారని పేర్కొన్నారు.

    పెరుగుదలకు కారణాలు:

    • స్థిరంగా తక్కువ సరఫరా (Supply)
    • తగ్గుతున్న ఇన్వెంటరీ (నిల్వలు)
    • ఇటీవల యుఎస్ క్రిటికల్ మినరల్స్ జాబితాలో వెండిని చేర్చడం

    ఈ అంశాలన్నీ వెండి ధరలకు మద్దతు ఇస్తున్నాయని ఆయన వివరించారు.

    సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లలో రికార్డు నిధులు

    ఇదిలా ఉండగా, సిల్వర్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ETFs) కూడా రికార్డు స్థాయిలో నిధుల ప్రవాహాన్ని చూస్తున్నాయి. గత ఒక్క వారంలోనే ఈ విలువైన ఈ లోహ నిల్వలు ఏకంగా 324 టన్నులు పెరిగాయి. సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు పెరుగుతున్న ధరల మధ్య వెండిలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.

