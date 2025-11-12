అమెరికాలో చదివే విద్యార్థులకు కొత్త చిక్కు: ఇక సోషల్ మీడియా ఖాతాల తనిఖీ
అమెరికాలో చదువుకోవాలనుకునే అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఒక కొత్త నిబంధనను తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. అదే 'సోషల్ మీడియా వెటింగ్'. తీవ్రవాదం, సెమిటిజం వ్యతిరేకత వంటి అంశాలను నిరోధించడానికి విద్యార్థుల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలను, వారి సోషల్ మీడియా పోస్టులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించనున్నారు.
అమెరికాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ (US State Department) ఒక కొత్త అడ్డంకిని తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. అమెరికాలో చదువుకోవడానికి దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థులందరికీ సోషల్ మీడియా వెటింగ్ (Social Media Vetting) తప్పనిసరి చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు రాయిటర్స్ నివేదించింది.
యూఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మార్కో రూబియో పంపిన ఒక కేబుల్ (అధికారిక సందేశం) ప్రకారం, ఈ వెటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు విద్యార్థి, ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్ వీసా దరఖాస్తుదారులకు అపాయింట్మెంట్లను షెడ్యూల్ చేయకుండా కాన్సులర్ విభాగాలను ఆదేశించారు. సమగ్ర సమీక్ష ఖరారైన తర్వాతే అప్డేట్ చేసిన మార్గదర్శకాలను జారీ చేస్తామని ఆయన తెలిపారు.
సోషల్ మీడియా వెటింగ్ అంటే ఏమిటి?
సోషల్ మీడియా వెటింగ్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఇంటర్నెట్ ఉనికిని, సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో వారి ఖ్యాతిని అంచనా వేయడానికి నిర్వహించే నేపథ్య తనిఖీ (Background Check). ఇకపై, యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ విదేశీ విద్యార్థుల దరఖాస్తులను పరిశీలించేటప్పుడు, వారి సోషల్ మీడియా, ఇంటర్నెట్ ఉనికిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తుంది.
ఈ వెటింగ్ ప్రక్రియను ఎలా కొనసాగించాలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంకా స్పష్టంగా వివరించలేదు. అయినప్పటికీ, తీవ్రవాదాన్ని నిర్మూలించడం, సెమిటిజం వ్యతిరేక పోరాటంలో భాగంగానే ఈ పరిశీలన చేపడుతున్నామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
వెటింగ్ ప్రక్రియలో ఏముంటుంది?
"విద్యార్థి, ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్ వీసా (F, M, J) దరఖాస్తుదారుల స్క్రీనింగ్, వెటింగ్ కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న కార్యకలాపాలు, ప్రక్రియలను డిపార్ట్మెంట్ సమీక్షిస్తోంది. ఆ సమీక్ష ఆధారంగా, అటువంటి దరఖాస్తుదారులందరికీ విస్తృత సోషల్ మీడియా వెటింగ్పై మార్గదర్శకాలను జారీ చేయాలని యోచిస్తోంది" అని పాలిటికో కేబుల్ వెల్లడించింది. ఈ కేబుల్ ఖచ్చితత్వాన్ని ఒక సీనియర్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారి ధృవీకరించారు.
ఈ విస్తరించిన సోషల్ మీడియా వెటింగ్ కారణంగా కాన్సులర్ విభాగాలు తమ కార్యకలాపాలు, ప్రక్రియలు, వనరుల కేటాయింపులను మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందని ఆ కేబుల్లో పేర్కొన్నారు.
పాలస్తీనాకు మద్దతుపై బహిష్కరణ భయం
విద్యార్థి వీసా, గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్లు గాజా యుద్ధంలో పాలస్తీనాకు మద్దతు తెలిపినా, ఇజ్రాయెల్ వైఖరిని విమర్శించినా వారిని దేశం నుంచి బహిష్కరించే (Deportation) అవకాశం ఉందని ట్రంప్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. వారి చర్యలు అమెరికా విదేశాంగ విధానానికి ముప్పుగా పరిగణించడంతో పాటు, వారిపై హమాస్కు అనుకూలంగా ఉన్నారనే ఆరోపణలు కూడా చేసింది.
ఇప్పటికే షెడ్యూల్ చేసిన అపాయింట్మెంట్ల సంగతి ఏంటి?
ఇప్పటికే షెడ్యూల్ చేసిన అపాయింట్మెంట్లు ప్రస్తుత మార్గదర్శకాల ప్రకారం కొనసాగవచ్చని, అయితే కొత్తగా అందుబాటులో ఉన్న అపాయింట్మెంట్ స్లాట్లను నిలిపివేయాలని రూబియో సూచించినట్లు పాలిటికో నివేదించింది.
