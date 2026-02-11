Edit Profile
    రెండు సూపర్ ఓవర్లు.. సఫారీలకు చెమటలు పట్టించి ఓడిపోయిన ఆఫ్ఘనిస్థాన్.. టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో మరో థ్రిల్లర్ మ్యాచ్

    టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో మరో థ్రిల్లర్ మ్యాచ్ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. ఏకంగా రెండు సూపర్ ఓవర్లపాటు సాగిన ఈ మ్యాచ్ లో సౌతాఫ్రికాకు చెమటలు పట్టించింది ఆఫ్ఘనిస్థాన్ టీమ్. చివరికి రెండో సూపర్ ఓవర్లో ఓడిపోయింది.

    Published on: Feb 11, 2026 3:55 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో మరో అద్భుతమైన మ్యాచ్ జరిగింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన గ్రూప్-డి మ్యాచ్‌లో సౌతాఫ్రికా, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ టీమ్స్ తలపడ్డాయి. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో స్కోర్లు సమం కావడంతో మ్యాచ్ 'టై' అయ్యింది. ఆ తర్వాత జరిగిన మొదటి సూపర్ ఓవర్ కూడా టై కావడంతో, రెండో సూపర్ ఓవర్ నిర్వహించారు. చివరికి ఈ ఉత్కంఠ పోరులో సౌతాఫ్రికా విజయం సాధించింది.

    రెండు సూపర్ ఓవర్లు.. సఫారీలకు చెమటలు పట్టించి ఓడిపోయిన ఆఫ్ఘనిస్థాన్.. టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో మరో థ్రిల్లర్ మ్యాచ్ (AP)
    సూపర్ థ్రిల్లర్ మ్యాచ్

    క్రికెట్ అభిమానులకు అసలైన మజా పంచే మ్యాచ్ ఇది. బుధవారం (ఫిబ్రవరి 11) అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్‌లో సౌతాఫ్రికా, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ టీమ్స్ నువ్వా-నేనా అన్నట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్ ఫలితం తేలడానికి ఏకంగా రెండు సూపర్ ఓవర్లు అవసరమయ్యాయి.

    మొదటి సూపర్ ఓవర్ డ్రామా

    టీ20 వరల్డ్ కప్ లో రెండు సూపర్ ఓవర్ల పాటు సాగిన సౌతాఫ్రికా, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ మ్యాచ్ నరాలు తెగే ఉత్కంఠ రేపింది. అసలు మ్యాచే కాదు.. తర్వాత మొదటి సూపర్ ఓవర్ కూడా టై కావడం విశేషం. తొలి సూపర్ ఓవర్లో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 17 పరుగులు చేసింది. ఒమర్జాయ్ రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్ కొట్టాడు. ఆ తర్వాత సౌతాఫ్రికా కూడా సరిగ్గా 17 పరుగులే చేసింది. చివరి బంతికి ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ సిక్స్ కొట్టడంతో స్కోర్లు మళ్ళీ సమమయ్యాయి.

    రెండో సూపర్ ఓవర్ థ్రిల్

    తర్వాత రెండో సూపర్ ఓవర్లో సౌతాఫ్రికా మొదట బ్యాటింగ్ చేసింది. డేవిడ్ మిల్లర్ (16) విజృంభణతో 23 పరుగులు చేసింది. 24 పరుగుల లక్ష్యంతో వచ్చిన ఆఫ్ఘన్ టీమ్ రెండో బంతికే వికెట్ కోల్పోయింది. అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన గుర్భాజ్ వరుసగా మూడు సిక్సర్లు కొట్టి భయపెట్టాడు. కానీ చివరి బంతి 5 పరుగుల అవసరం కాగా.. అతడు ఔటయ్యాడు. చివరికి 19 పరుగులే చేయగలిగింది. దీంతో దక్షిణాఫ్రికా ఊపిరి పీల్చుకుని విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.

    సఫారీల బ్యాటింగ్.. డికాక్, రికెల్టన్ జోరు

    ఈ మ్యాచ్ లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సౌతాఫ్రికాకు క్వింటన్ డికాక్ (59), రయాన్ రికెల్టన్ (61) అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. వీరిద్దరూ కలిసి 114 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. దీంతో సఫారీలు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 187 పరుగులు చేశారు. ఆఫ్ఘన్ బౌలర్లలో అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ 3 వికెట్లు తీశాడు.

    గుర్భాజ్ విధ్వంసం.. కానీ టై

    188 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన అఫ్గానిస్థాన్‌కు ఓపెనర్ రహ్మానుల్లా గుర్భాజ్ మెరుపు ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. కేవలం 42 బంతుల్లోనే 84 పరుగులు చేసి గెలుపుపై ఆశలు రేపాడు. అయితే చివరి ఓవర్లలో వికెట్లు కోల్పోవడంతో అఫ్గాన్ జట్టు 19.4 ఓవర్లలో సరిగ్గా 187 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. దీంతో మ్యాచ్ టై అయ్యింది.

    News/News/రెండు సూపర్ ఓవర్లు.. సఫారీలకు చెమటలు పట్టించి ఓడిపోయిన ఆఫ్ఘనిస్థాన్.. టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో మరో థ్రిల్లర్ మ్యాచ్
