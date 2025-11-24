దక్షిణాఫ్రికా తెలుగు సమితి ప్రారంభం: ప్రవాసులను ఏకతాటిపైకి తెచ్చే లక్ష్యం
దక్షిణాఫ్రికాలో స్థిరపడిన తెలుగువారందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో 'దక్షిణాఫ్రికా తెలుగు సమితి' ప్రారంభమైంది. తెలుగు సంస్కృతి, పండుగలు, భాషాభివృద్ధికి కృషి చేయడమే ఈ సంస్థ ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రముఖుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ ప్రారంభోత్సవానికి విశేష స్పందన లభించింది.
దక్షిణాఫ్రికాలో స్థిరపడిన తెలుగు ప్రజల కోసం అంకితమైన ఒక నూతన అధ్యాయం మొదలైంది. 'దక్షిణాఫ్రికా తెలుగు సమితి' (South Africa Telugu Samithi)ని ప్రముఖులు, తెలుగు సంఘాల ప్రతినిధుల సమక్షంలో అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సమితి సభ్యులు తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, మద్దతు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ ముఖ్యమైన ఈవెంట్ను విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఐక్యత, సంస్కృతే మా లక్ష్యం
ఈ సంస్థ స్థాపన వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశాలను సమితి నిర్వాహకులు వివరించారు. దక్షిణాఫ్రికాలో నివసిస్తున్న తెలుగు వారందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ఒకరికొకరు అవసరమైనప్పుడు సహాయం అందిస్తూ, తెలుగు ప్రజల మధ్య బంధాన్ని బలోపేతం చేయాలని వారు కోరుకుంటున్నారు.
ముఖ్యంగా, తెలుగు సంస్కృతి, తెలుగు పండుగలు, తెలుగు భాష యొక్క ప్రాముఖ్యతను నలుదిశలా విస్తరింపజేయడంపై సమితి దృష్టి సారించింది. "మా సంస్థ ద్వారా మన తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను మరింతగా ముందుకు తీసుకువెళ్లడానికి మా వంతు కృషి చేస్తాం," అని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.
సహకారం, నూతన కార్యక్రమాలు
తెలుగు సమితికి సహకారం అందించిన ఇతర సంస్థలకు కూడా అవసరం అయినప్పుడు తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. భవిష్యత్తులో ఎన్నో సరికొత్త కార్యక్రమాలు, వినూత్న ప్రణాళికలతో తెలుగు ప్రజలందరినీ అలరించడానికి, మెప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తామని కార్యనిర్వాహక కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు.
ఈ సమితి తెలుగు భాషాభివృద్ధి, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, క్రీడా పోటీలు, స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు (చారిటీ) వంటి విభిన్న విభాగాలపై దృష్టి సారించి, ప్రవాస తెలుగు వారికి మరింత చేరువ కానుంది.
దక్షిణాఫ్రికా తెలుగు సమితి (SATS) కార్యవర్గం వివరాలు: