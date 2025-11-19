Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    స్పాటిఫై 3 నెలల ‘ప్రీమియం స్టాండర్డ్’ ఉచిత ప్లాన్! రహస్యంగా అమలు.. ఎవరు అర్హులు

    భారతదేశంలోని స్పాటిఫై వినియోగదారుల కోసం కంపెనీ ‘ప్రీమియం స్టాండర్డ్’ ప్లాన్‌ను మూడు నెలల పాటు ఉచితంగా అందిస్తోంది. ఈ పరిమిత కాలపు ఆఫర్ కొందరికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. మీ అర్హతను స్పాటిఫై యాప్‌లో నేరుగా చెక్ చేసుకునే విధానం, అలాగే స్పాటిఫై కొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్స్ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: Nov 19, 2025 9:59 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సంగీత ప్రియులకు స్పాటిఫై (Spotify) ఒక తీపికబురు అందించింది. అయితే, ఈ ఆఫర్‌ను కంపెనీ బహిరంగంగా ప్రకటించకుండా, చాలా గోప్యంగా అమలు చేస్తోంది. భారతదేశంలోని కొందరు వినియోగదారులు మూడు నెలల పాటు ‘ప్రీమియం స్టాండర్డ్’ (Premium Standard) ప్లాన్‌ను ఉచితంగా పొందుతున్నారు.

    స్పాటిఫై 3 నెలల ‘ప్రీమియం స్టాండర్డ్’ ఉచిత ప్లాన్! రహస్యంగా అమలు.. ఎవరు అర్హులు (Pixabay)
    స్పాటిఫై 3 నెలల ‘ప్రీమియం స్టాండర్డ్’ ఉచిత ప్లాన్! రహస్యంగా అమలు.. ఎవరు అర్హులు (Pixabay)

    ఈ ఉచిత ట్రయల్ గడువు ముగిసిన తర్వాత, సబ్‌స్క్రిప్షన్ నెలకు 199 చార్జీకి మారుతుంది. అయితే, ఈ ఆఫర్ అందరికీ కనిపించడం లేదు. అంటే, స్పాటిఫై అందరి కోసం ఒకే ప్రమోషన్‌ను అమలు చేయకుండా, కేవలం కొందరు నిర్దిష్ట వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ ప్రయోగాన్ని చేస్తోందని అర్థమవుతోంది.

    మీ అర్హతను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?

    ఈ ఆఫర్ గురించి స్పాటిఫై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కాబట్టి, మీ ఖాతాకు ఇది వర్తిస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి యాప్‌లో నేరుగా చెక్ చేసుకోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు.

    విశ్వసనీయ సమాచారం అందించే అభిషేక్ యాదవ్ (Abhishek Yadav) అనే టిప్‌స్టర్ ఈ ఉచిత ట్రయల్ బ్యానర్‌ను తాను చూసినట్లుగా X (గతంలో ట్విట్టర్)లో స్క్రీన్‌షాట్‌ను పోస్ట్ చేశారు. దీంతో చాలా మంది యూజర్లు తమ స్పాటిఫై యాప్‌లో చెక్ చేసుకోవడం ప్రారంభించారు.

    మీరు ఈ ఆఫర్‌కు అర్హులో కాదో తెలుసుకోవడానికి ఈ సులభమైన దశలను అనుసరించండి:

    • ముందుగా, మీ స్పాటిఫై యాప్‌ను తెరవండి.
    • దిగువన ఉన్న ‘ప్రీమియం’ (Premium) ట్యాబ్‌పై నొక్కండి.
    • కిందికి స్క్రోల్ చేస్తూ ప్రీమియం స్టాండర్డ్ సెక్షన్‌కు వెళ్లండి.
    • అక్కడ మీకు 3 నెలలు 0 కింద ఆఫర్ బ్యానర్ కనిపిస్తుందో లేదో గమనించండి.
    • ఒకవేళ ఆ బ్యానర్ కనిపిస్తే, వెంటనే చెక్ అవుట్ స్క్రీన్‌కు వెళ్లి ఆఫర్‌ను సొంతం చేసుకోండి.
    • ఒకవేళ ఆ ఆఫర్ కనిపించకపోతే, దాన్ని మీరు మాన్యువల్‌గా యాక్టివేట్ చేయడానికి కుదరదు.

    వినియోగదారుల ఖాతా కార్యకలాపాలు, గత సబ్‌స్క్రిప్షన్ హిస్టరీ, చెల్లింపు విధానాలను బట్టి స్పాటిఫై ఈ ఆఫర్ అర్హతను నిర్ణయిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

    స్పాటిఫై కొత్త ప్లాన్స్‌ వివరాలు

    స్పాటిఫై ఇటీవల భారతదేశంలో తన సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ నిర్మాణాన్ని మార్చింది. పాత ఆఫర్లతో పాటు కొత్తగా మూడు ప్లాన్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల వివిధ రకాల మ్యూజిక్ అలవాట్లు ఉన్న వినియోగదారుల కోసం ధరల శ్రేణి విస్తృతమైంది.

    1. ప్రీమియం లైట్ (Premium Lite): నెలకు 139

    ఈ ప్లాన్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్ లేకుండా పాటలు వినే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. అయితే, ఇందులో ఆఫ్‌లైన్ డౌన్‌లోడ్స్ సదుపాయం ఉండదు. ఎలాంటి అదనపు ఫీచర్లు లేకుండా, కేవలం అడ్-ఫ్రీ ప్లేబ్యాక్ కోరుకునే శ్రోతలకు ఇది అనుకూలం.

    2. ప్రీమియం స్టాండర్డ్ (Premium Standard): నెలకు 199

    ఈ ప్లాన్‌లో అత్యుత్తమ ఆడియో క్వాలిటీ, అడ్-ఫ్రీ స్ట్రీమింగ్, ఆఫ్‌లైన్ డౌన్‌లోడ్స్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. విద్యార్థులు (Students) ఇదే రకమైన ఫీచర్లను నెలకు 99కే పొందవచ్చు.

    3. ప్రీమియం ప్లాటినం (Premium Platinum): నెలకు 299

    ఇది అత్యంత ఖరీదైన ప్లాన్. ఇందులో AI-DJ, AI-బిల్ట్ ప్లేలిస్ట్‌లు వంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్లు ఉంటాయి. అదనంగా, ఈ ప్లాన్‌లో సబ్‌స్క్రైబర్‌లు తమతో పాటు మరో ఇద్దరు కుటుంబ సభ్యులను (వేరువేరు ఖాతాలతో) చేర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

    సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, ఈ ఎంపిక చేసిన ఉచిత ట్రయల్ ఆఫర్ ద్వారా, స్పాటిఫై తన కొత్త ధరల నిర్మాణానికి వినియోగదారులను మళ్లించడానికి, నిర్దిష్ట ఆడియన్స్‌పై ప్రమోషన్లను పరీక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    News/News/స్పాటిఫై 3 నెలల ‘ప్రీమియం స్టాండర్డ్’ ఉచిత ప్లాన్! రహస్యంగా అమలు.. ఎవరు అర్హులు
    News/News/స్పాటిఫై 3 నెలల ‘ప్రీమియం స్టాండర్డ్’ ఉచిత ప్లాన్! రహస్యంగా అమలు.. ఎవరు అర్హులు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes