బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో భారత స్టాక్ మార్కెట్ అత్యంత బలంగా ముగిసింది. సెన్సెక్స్ ఏకంగా 595 పాయింట్లు ఎగబాకగా, నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ 25,875 స్థాయి వద్ద స్థిరపడింది.
ఈ ర్యాలీకి అనేక అంశాలు దోహదపడ్డాయి. అమెరికా, భారత్ మధ్య కొనసాగుతున్న వాణిజ్య చర్చల్లో పురోగతిపై ఆశావాదం పెరగడం, అమెరికా ప్రభుత్వం తిరిగి తెరవడం వంటి అనుకూల ప్రపంచ పరిణామాలు, అలాగే బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏకు స్పష్టమైన విజయాన్ని సూచిస్తున్న ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రధానంగా మార్కెట్కు బూస్ట్ ఇచ్చాయి.
మార్కెట్ స్వల్పకాలంలో సానుకూల ధోరణిని కొనసాగించే అవకాశం ఉందని బోనాంజాకు చెందిన పరిశోధన విశ్లేషకులు అభినవ్ తివారీ అభిప్రాయపడ్డారు.
"అమెరికా-భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందంపై కొనసాగుతున్న ఉత్సాహం వల్ల పన్నులు తగ్గుతాయి, వాణిజ్య అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. ఇది ఎగుమతులపై ఆధారపడిన రంగాలను మరింతగా పెంచే అవకాశం ఉంది. బీహార్ ఎన్నికల అంచనాలు సూచించిన రాజకీయ స్థిరత్వం కూడా పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది," అని ఆయన తెలిపారు.
నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ తన ఆరోహణ ధోరణిని (అప్వార్డ్ ట్రెండ్) కొనసాగిస్తోందని, గ్యాప్-అప్తో ప్రారంభమైన తర్వాత ఇండెక్స్ బలంగా కనిపిస్తోందని ఎల్కెపి సెక్యూరిటీస్కు చెందిన సీనియర్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ రూపక్ దే చెప్పారు.
"నిఫ్టీ ఇండెక్స్ డౌన్వర్డ్ ఛానల్ బ్రేకౌట్ను తిరిగి పరీక్షించిన తర్వాత క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. అంతేకాకుండా, ఇండెక్స్ 21EMA స్థాయిని దాటింది. ఇది అప్ ట్రెండ్ కొనసాగింపును సూచిస్తుంది. స్వల్పకాలిక సెంటిమెంట్ ఆశాజనకంగా ఉండే అవకాశం ఉంది, ఇండెక్స్ 26,000 స్థాయికి కూడా చేరవచ్చు. ఇక, వెంటనే మద్దతు (సపోర్ట్) స్థాయి 25,700 వద్ద ఉంది" అని ఆయన వివరించారు.
అమెరికాలో ప్రభుత్వ షట్డౌన్కు సంభావ్య పరిష్కారం దొరుకుతుందనే ఆశాభావం, అలాగే చల్లబడిన జాబ్ మార్కెట్ కారణంగా ఫెడ్ త్వరలో వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందనే అంచనాల నేపథ్యంలో, ప్రపంచ ఈక్విటీలు రిస్క్ తీసుకోవాలనే ఆసక్తితో పెరిగాయి. ఈ సానుకూల మార్పు భారత మార్కెట్పైనా ప్రతిబింబించిందని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కు చెందిన రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ పేర్కొన్నారు.
నాయర్ ప్రకారం, భారత సూచీలు ఈ పెరుగుదల ధోరణిని ప్రతిబింబించాయి. ముఖ్యంగా ఆటో, ఐటీ, ఫార్మా రంగాల్లో లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్స్ లాభాలను ఆర్జించాయి. ద్రవ్యోల్బణం (CPI, WPI) తగ్గడం, బలమైన జీడీపీ అంచనా, అలాగే ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ భాగంలో మంచి ఆదాయాలపై సానుకూల అంచనాలు వంటి దేశీయ స్థూల ఆర్థిక అంశాలు మార్కెట్కు అనుకూలంగా ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు.
చాయిస్ బ్రోకింగ్కు చెందిన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుమీత్ బగాడియా, ఆనంద్ రాఠీకి చెందిన టెక్నికల్ రీసెర్చ్ సీనియర్ మేనేజర్ గణేష్ డోంగ్రే, ప్రభుదాస్ లీలాధర్కు చెందిన టెక్నికల్ రీసెర్చ్ సీనియర్ మేనేజర్ శిజు కూతుపాలక్కల్ ఈ రోజు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ కోసం ఎనిమిది స్టాక్స్ను సిఫార్సు చేశారు
నిపుణుల స్టాక్ సిఫార్సులు వివరాలు
కొనవలసిన ధర: రూ. 864
స్టాప్లాస్: రూ. 834
టార్గెట్ ధర: రూ. 924
విశ్లేషణ: సుదీర్ఘ కన్సాలిడేషన్ దశ తర్వాత ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ షేరు ధర బలమైన బుల్లిష్ బ్రేకౌట్ను చూపింది. ఇది కొనుగోలు ఊపును తిరిగి ప్రారంభించడాన్ని సూచిస్తోంది. ఈ స్టాక్ దైనందిన చార్ట్లో రౌండింగ్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ను ఏర్పరచింది. ఇది మునుపటి పతనం నుంచి రివర్సల్ను, సంభావ్య మధ్యకాలిక అప్ట్రెండ్ ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.
కొనవలసిన ధర: రూ. 1,719
స్టాప్లాస్: రూ. 1,659
టార్గెట్ ధర: రూ. 1,840
విశ్లేషణ: మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ షేరు బలమైన వాల్యూమ్స్తో కన్సాలిడేషన్ దశ నుంచి బ్రేకౌట్ను నమోదు చేసింది. ఈ స్టాక్ 20, 50, 100, మరియు 200 రోజుల EMAs (ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్) కంటే మెరుగ్గా ఉంది. ఈ మొత్తం ట్రెండ్స్ బలంగా ఉన్నాయి.
కొనవలసిన ధర: రూ. 1,012
స్టాప్లాస్: రూ. 990
టార్గెట్ ధర: రూ. 1,055
విశ్లేషణ: స్టాక్ స్వల్పకాలిక ట్రెండ్ విశ్లేషణలో, ఒక ముఖ్యమైన బుల్లిష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ వెలువడింది. స్టాక్ ప్రస్తుతం రూ. 990 వద్ద కీలకమైన సపోర్ట్ స్థాయిని కొనసాగిస్తోంది. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని ఇన్వెస్టర్లు రూ. 1,055 లక్ష్యంతో స్టాక్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
కొనవలసిన ధర: రూ. 5,388
స్టాప్లాస్: రూ. 5,300
టార్గెట్ ధర: రూ. 5,600
విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్లో రూ. 5,300 వద్ద ఒక ప్రధాన సపోర్ట్ ఉంది. ప్రస్తుత ధర రూ. 5,388 వద్ద మళ్లీ రివర్సల్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఫార్మేషన్ కనిపించింది. ఇది రూ. 5,600 వద్ద ఉన్న తదుపరి రెసిస్టెన్స్ స్థాయి వరకు తన ర్యాలీని కొనసాగించవచ్చు.
కొనవలసిన ధర: రూ. 307
స్టాప్లాస్: రూ. 300
టార్గెట్ ధర: రూ. 322
విశ్లేషణ: స్వల్పకాలిక ట్రెండ్ విశ్లేషణలో బుల్లిష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ వెలువడింది. స్టాక్ ప్రస్తుతం రూ. 300 వద్ద కీలకమైన సపోర్ట్ స్థాయిని నిలబెట్టుకుంది. రిస్క్ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి రూ. 300 స్టాప్ లాస్తో రూ. 322 లక్ష్యం కోసం ట్రేడర్లు లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు.
బాంబే డయింగ్ & మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్:
కొనవలసిన ధర: రూ. 156.95
స్టాప్లాస్: రూ. 153
టార్గెట్ ధర: రూ. 165
విశ్లేషణ: స్టాక్ రూ. 196 జోన్ నుంచి మంచి కరెక్షన్కు గురైన తర్వాత రూ. 152 జోన్ వద్ద స్థిరీకరణ సంకేతాలను చూపుతోంది. కీలకమైన 200 పీరియడ్ MA (మూవింగ్ యావరేజ్) అయిన రూ. 156 స్థాయికి పైగా కదలిక కనిపించింది. RSI (రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్) కూడా ఓవర్సోల్డ్ జోన్ నుంచి పాజిటివ్ ట్రెండ్ రివర్సల్ను సూచించింది.
కొనవలసిన ధర: రూ. 1,847
స్టాప్లాస్: రూ. 1,815
టార్గెట్ ధర: రూ. 1,935
విశ్లేషణ: స్టాక్ కొంత కరెక్షన్ తర్వాత రూ. 1,795 జోన్ వద్ద సపోర్ట్ తీసుకుని స్థిరీకరించబడింది. దైనందిన చార్ట్లో సానుకూల క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ (positive candle formation) కనిపించింది. RSI కూడా ఓవర్సోల్డ్ జోన్ నుంచి కోలుకుంది.
కొనవలసిన ధర: రూ. 151.60
స్టాప్లాస్: రూ. 147
టార్గెట్ ధర: రూ. 162
విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్ రూ. 140 జోన్ వద్ద మంచి సపోర్ట్ను కొనసాగించింది. వాల్యూమ్ భాగస్వామ్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, దైనందిన చార్ట్లో బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్తో ముఖ్యమైన 50EMA అయిన రూ. 150 స్థాయిని దాటింది. RSI కూడా కొనుగోలు సంకేతాన్ని సూచిస్తూ బలంగా ఉంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి లేదా బ్రోకింగ్ కంపెనీలవి మాత్రమే, హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కావు. ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులతో సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సూచించడమైనది.)