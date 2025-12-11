నేటి స్టాక్ మార్కెట్: నిపుణులు సిఫారసు చేసిన 8 స్టాక్స్ ఇవే
నిపుణులు ఈరోజు గురువారం డిసెంబరు 11, 2025 రోజున కొనుగోలు చేయడానికి 8 ముఖ్యమైన షేర్లను సిఫార్సు చేశారు. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం కూడా నష్టాలను చవిచూశాయి. చివర్లో జరిగిన అమ్మకాల ఒత్తిడి కారణంగా వరుసగా మూడో రోజు మార్కెట్ నెల రోజుల కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది.
బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ ఒడిదొడుకులకు లోనై, వరుసగా మూడో సెషన్లో నష్టాలను మూటగట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా, ట్రేడింగ్ చివర్లో వినియోగదారుల ఉత్పత్తులు (కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్), ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్, ఐటీ రంగాల షేర్లలో పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలు జరిగాయి.
యూఎస్ ఫెడ్ నిర్ణయం ప్రభావం
యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన కీలక వడ్డీ రేటును 0.25% తగ్గించింది. దీంతో ఫెడరల్ ఫండ్స్ రేటు గత మూడేళ్లలో కనిష్ఠ స్థాయికి చేరింది. కొత్త టార్గెట్ రేంజ్ 3.75% నుంచి 4% వరకు ఉన్న స్థాయి నుంచి 3.5% నుంచి 3.75% మధ్యకు తగ్గింది.
సెప్టెంబర్ తర్వాత ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడం ఇది వరుసగా మూడోసారి. ఈ ఏడాదిలో మొత్తం 0.75% మేర వడ్డీ రేట్లు తగ్గాయి. ఈ నిర్ణయాన్ని డిసెంబర్ 9, 10 తేదీల్లో జరిగిన ద్రవ్య విధాన సమావేశంలో ఫెడ్ తీసుకుంది. ఈ ప్రకటనకు ముందు, పాలసీ రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గిస్తారనే అంచనా 87.4% ఉన్నట్లు సీఎంఈ గ్రూప్ యొక్క ఫెడ్వాచ్ టూల్ వెల్లడించింది.
IPO మార్కెట్లో సందడి
ప్రైమరీ మార్కెట్లో ఈరోజు (డిసెంబర్ 11, గురువారం) కార్యకలాపాలు అధికంగా కొనసాగనున్నాయి. బుధవారం ప్రారంభమైన రెండు ఐపీఓలు— నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ సర్వీసెస్ (Nephrocare Health Services), పార్క్ మెడి వరల్డ్ (Park Medi World) — ఈరోజు రెండో రోజు బిడ్డింగ్ను పూర్తి చేస్తాయి. అదే సమయంలో, వేక్ఫిట్ ఇన్నోవేషన్స్ (Wakefit Innovations), కరోనా రెమెడీస్ (Corona Remedies) అనే రెండు ఐపీఓలకు సంబంధించిన షేర్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ నేడే ఖరారు కానుంది.
మార్కెట్ ఔట్లుక్, ముఖ్య అంశాలు
ప్రపంచ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ఒడిదొడుకులు కొనసాగుతున్నాయని, దీనికి జపాన్ బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుదల, బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ (BOJ) ద్రవ్య విధానంలో కఠిన వైఖరి సంకేతాలు కారణమని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లిమిటెడ్ (Geojit Investments Limited) రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ తెలిపారు. ఇది వర్ధమాన మార్కెట్లలో పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తీసుకోవడానికి వెనుకాడేలా చేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి యూఎస్ ఫెడ్ సమావేశంపైనే ఉందని నాయర్ వెల్లడించారు.
"భారత మార్కెట్లు కూడా ప్రపంచ మార్కెట్లలోని జాగ్రత్తను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి" అని ఆయన చెప్పారు.
విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల (FII) నిరంతర నిధుల ఉపసంహరణ, రూపాయి బలహీనత, యూఎస్-ఇండియా వాణిజ్య చర్చల చుట్టూ ఉన్న అనిశ్చితి భారత మార్కెట్లపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయని నాయర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
స్వల్పకాలంలో, సెంట్రల్ బ్యాంకుల నిర్ణయాలు, వాణిజ్య పరిణామాలపై స్పష్టత మార్కెట్ దిశను ప్రభావితం చేస్తాయని ఆయన వివరించారు.
గురువారం కోసం ట్రేడింగ్ సెటప్
"ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ మరోసారి నిన్నటి కనిష్ఠ స్థాయికి చేరింది. దీంతో బేరిష్ మొమెంటం బలంగా ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే, 50 రోజుల ఈఎంఏ (ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్) వద్ద ఇండెక్స్కు మళ్లీ మద్దతు లభించింది" అని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్ (LKP Securities) సీనియర్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ రూపక్ డే వివరించారు.
రోజువారీ టైమ్ఫ్రేమ్లో, ఆర్ఎస్ఐ (రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్) ఇటీవల కన్సాలిడేషన్ స్థాయి నుంచి పడిపోయిందని ఆయన తెలిపారు.
నిఫ్టీ 25,318 నుంచి 26,325 వరకు ఉన్న మునుపటి పెరుగుదలలో 50% రిట్రేస్మెంట్ స్థాయిని కూడా దిగువకు బ్రేక్ చేయడంతో మార్కెట్లో బలహీనత కనిపిస్తోందని డే పేర్కొన్నారు.
స్వల్పకాలంలో, నిఫ్టీపై ఒత్తిడి కొనసాగే అవకాశం ఉంది. తక్షణ మద్దతు 25,700 వద్ద ఉంది. ఈ స్థాయిని నిర్ణయాత్మకంగా బ్రేక్ చేస్తే, 25,610 మరియు 25,530 వైపు కరెక్షన్ రావచ్చని డే హెచ్చరించారు. "పైవైపు, నిరోధం (రెసిస్టెన్స్) 25,870 మరియు 25,960-26,000 వద్ద ఉంది" అని ఆయన తెలిపారు.
ఈరోజు కొనాల్సిన 8 స్టాక్స్
మార్కెట్ నిపుణులు ఈరోజు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ కోసం ఎనిమిది స్టాక్స్ను కొనుగోలు చేయాలని సిఫార్సు చేశారు. ఇందులో సుమీత్ బగాడియా (ఛాయిస్ బ్రోకింగ్), గణేష్ డోంగ్రే (ఆనంద్ రాఠీ), షిజు కూతుపాలక్కల్ (ప్రభుదాస్ లీలాధర్) వంటి నిపుణులు ఉన్నారు.
ఈరోజు సిఫార్సు చేసిన ఎనిమిది ఇంట్రాడే స్టాక్లు: ఐచర్ మోటార్స్ (Eicher Motors), ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ (AU Small Finance Bank), ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank), ఇన్ఫోసిస్ (Infosys), పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (Punjab National Bank), పారాదీప్ ఫాస్ఫేట్స్ (Paradeep Phosphates), చెన్నై పెట్రో (Chennai Petro), మరియు తిరుమలై కెమికల్స్ (Thirumalai Chemicals).
సుమీత్ బగాడియా (ఛాయిస్ బ్రోకింగ్) సిఫార్సులు
1. ఐచర్ మోటార్స్ (Eicher Motors):
- కొనండి (Buy): రూ. 7228 వద్ద
- స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): రూ. 6975
- టార్గెట్ ప్రైస్ (Target Price): రూ. 7734
విశ్లేషణ: ఈ ఆటో స్టాక్ ప్రస్తుతం రూ. 7280 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది నిలకడగా పైకి కదులుతూ, వరుసగా ‘హయ్యర్ హైస్’ మరియు ‘హయ్యర్ లోస్’ను ఏర్పరుస్తోంది, ఇది బలమైన బుల్లిష్ మొమెంటంను సూచిస్తుంది. ఇటీవలి ధర చర్య ఒక క్షితిజ సమాంతర ఛానల్ (Horizontal Channel) లాంటి విస్తృత పరిధి నుంచి బ్రేక్అవుట్ ప్రయత్నాన్ని చూపుతోంది. రూ. 7294 వద్ద కొత్త ‘ఆల్-టైమ్ హై’ని నమోదు చేసింది. దీనికి నిలకడైన వాల్యూమ్ కార్యకలాపాలు మద్దతు ఇస్తున్నాయి.
ఈ స్టాక్ కీలకమైన ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ (EMA) కంటే బాగా పైన ట్రేడ్ అవుతోంది. తక్షణ నిరోధం ఎగువ స్థాయిల వద్ద ఉంది, దీనిని బ్రేక్ చేస్తే స్వల్పకాలిక లక్ష్యం రూ. 7734 వైపు వెళ్లడానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కోసం రూ. 6975 వద్ద స్టాప్-లాస్ పాటించడం మంచిది.
2. ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ (AU Small Finance Bank - AUBANK):
- కొనండి (Buy): రూ. 994 వద్ద
- స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): రూ. 960
- టార్గెట్ ప్రైస్ (Target Price): రూ. 1062
విశ్లేషణ: ఏయూ బ్యాంక్ రూ. 994 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది, నిలకడగా ‘హయ్యర్ హైస్’, ‘హయ్యర్ లోస్’ను ఏర్పరుస్తూ బలమైన బుల్లిష్ మొమెంటంను ప్రదర్శిస్తోంది. ఇది ఇటీవల రూ. 1007.25 వద్ద ‘ఆల్-టైమ్ హై’కి చేరుకుంది. 20, 50, 100, 200-రోజుల ఈఎంఏలు పైకి ట్రెండ్ అవుతున్నాయి, ఇది బుల్లిష్ ఔట్లుక్ను బలోపేతం చేస్తోంది. రూ. 1008 నిరోధక స్థాయి కంటే పైన ముగిస్తే, స్వల్పకాలిక లక్ష్యం రూ. 1062 వైపు వేగంగా కదలవచ్చు. రిస్క్ తగ్గించుకోవడానికి రూ. 960 వద్ద స్టాప్-లాస్ నిర్వహించాలని బగాడియా సూచించారు.
గణేష్ డోంగ్రే (ఆనంద్ రాఠీ) సిఫార్సులు
1. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank):
- కొనండి (Buy): రూ. 1360 వద్ద
- స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): రూ. 1345
- టార్గెట్ ప్రైస్ (Target Price): రూ. 1398
విశ్లేషణ: "ఈ స్టాక్లో స్వల్పకాలిక ట్రెండ్ విశ్లేషణలో ముఖ్యమైన బుల్లిష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ కనిపించింది," అని డోంగ్రే తెలిపారు. ఇది స్టాక్ ధరలో తాత్కాలిక రిట్రేస్మెంట్ను సూచిస్తుంది. ధర రూ. 1398 వరకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర రూ. 1360 వద్ద ఉన్నందున, రూ. 1345 వద్ద కీలక మద్దతును కొనసాగిస్తూ కొనుగోలు చేయవచ్చని ఆయన సూచించారు.
2. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB):
- కొనండి (Buy): రూ. 118 వద్ద
- స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): రూ. 114
- టార్గెట్ ప్రైస్ (Target Price): రూ. 125
విశ్లేషణ: పీఎన్బీకి రూ. 114 వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది. "ప్రస్తుతం, స్టాక్ రూ. 118 ధర వద్ద మళ్లీ రివర్సల్ ధర చర్యను ఏర్పరచింది. ఇది దాని తదుపరి నిరోధక స్థాయి రూ. 125 వరకు ర్యాలీని కొనసాగించవచ్చు," అని డోంగ్రే పేర్కొన్నారు. తదుపరి వారాల్లో రూ. 125 లక్ష్యం కోసం రూ. 114 స్టాప్-లాస్తో ట్రేడర్లు ఈ స్టాక్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
3. ఇన్ఫోసిస్ (Infosys):
- కొనండి (Buy): రూ. 1585 వద్ద
- స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): రూ. 1560
- టార్గెట్ ప్రైస్ (Target Price): రూ. 1625
విశ్లేషణ: "ఈ స్టాక్ బలమైన, నిలకడైన బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ను ప్రదర్శించింది. ఇది స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లకు మరొక మంచి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది" అని డోంగ్రే పేర్కొన్నారు. స్టాక్ ప్రస్తుతం రూ. 1585 వద్ద ధర పలుకుతోంది, రూ. 1560 వద్ద బలమైన మద్దతును కొనసాగిస్తోంది. ధర రూ. 1625 స్థాయికి రిట్రేస్మెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని టెక్నికల్ సెటప్ సూచిస్తుంది. రూ. 1560 వద్ద స్టాప్-లాస్తో ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర వద్ద కొనుగోలు చేయడం మంచిదని ఆయన తెలిపారు.
షిజు కూతుపాలక్కల్ (ప్రభుదాస్ లీలాధర్) సిఫార్సులు
1. పారాదీప్ ఫాస్ఫేట్స్ (Paradeep Phosphates):
- కొనండి (Buy): రూ. 157 వద్ద
- స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): రూ. 154
- టార్గెట్ ప్రైస్ (Target Price): రూ. 166
విశ్లేషణ: రూ. 200 స్థాయి నుంచి స్టాక్ బాగా దిద్దుబాటు (కరెక్షన్) అయిన తర్వాత, ప్రస్తుతం రూ. 150 స్థాయి వద్ద మద్దతు తీసుకుని, సానుకూల సంకేతాలు చూపుతోంది. వాల్యూమ్ భాగస్వామ్యం క్రమంగా పెరుగుతోంది, రాబోయే సెషన్లలో మరింత పెరుగుదల ఉంటుందని అంచనా. ఆర్ఎస్ఐ ‘ఓవర్సోల్డ్ జోన్’ సమీపంలో స్థిరపడింది. చార్ట్ టెక్నికల్గా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నందున, రూ. 166 లక్ష్యం కోసం రూ. 154 స్టాప్-లాస్తో ఈ స్టాక్ను కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తున్నాం.
2. చెన్నై పెట్రో (Chennai Petroleum):
- కొనండి (Buy): రూ. 945.80 వద్ద
- స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): రూ. 925
- టార్గెట్ ప్రైస్ (Target Price): రూ. 990
విశ్లేషణ: రూ. 920 స్థాయి వద్ద కొంతకాలం స్థిరీకరించబడిన తర్వాత, ఈ స్టాక్ రోజువారీ చార్ట్లో సానుకూల క్యాండిల్ నిర్మాణాన్ని సూచించింది. ఇది 50ఈఎంఏ (రూ. 897) కంటే పైన కొనసాగడం సానుకూలతను పెంచుతోంది. ఆర్ఎస్ఐ ఇటీవల ‘అత్యంత ఓవర్బాట్ జోన్’ నుంచి బాగా దిద్దుబాటు అయ్యి, కొనుగోలు చేయమని సూచిస్తోంది. టెక్నికల్గా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నందున, రూ. 990 లక్ష్యం కోసం రూ. 925 స్టాప్-లాస్తో కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుదాస్ లీలాధర్ విశ్లేషకులు సూచించారు.
3. తిరుమలై కెమికల్స్ (Thirumalai Chemicals):
- కొనండి (Buy): రూ. 229.78 వద్ద
- స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): రూ. 225
- టార్గెట్ ప్రైస్ (Target Price): రూ. 247
విశ్లేషణ: రూ. 328 స్థాయి నుంచి తీవ్రమైన కరెక్షన్ తర్వాత, ఈ స్టాక్ రూ. 209 స్థాయి వద్ద మద్దతు తీసుకున్నట్లు సంకేతాలు చూపింది. రోజువారీ చార్ట్లో పెరిగిన వాల్యూమ్తో సానుకూల క్యాండిల్ ఏర్పడింది. ఆర్ఎస్ఐ ‘అత్యంత ఓవర్సోల్డ్ జోన్’ నుంచి సానుకూల ట్రెండ్ రివర్సల్ను సూచించింది. ఇంకా పైకి వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తున్నందున, రూ. 247 లక్ష్యం కోసం రూ. 225 స్టాప్-లాస్తో కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
(Disclaimer: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇందులో వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి. మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారవచ్చు, కాబట్టి, ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు మేము సలహా ఇస్తున్నాము.)