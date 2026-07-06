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    విదేశీ విద్య: వీసా, అడ్మిషన్ల తిరస్కరణపై ‘ప్లాన్ బి’ సిద్ధం చేసుకోండి

    విదేశాల్లో చదువుకోవాలనే విద్యార్థుల కలలకు వీసా నిరాకరణ, అడ్మిషన్ల తిరస్కరణలు ఎదురైనప్పుడు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురికాకుండా ముందస్తుగా ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికను (Plan B) సిద్ధం చేసుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    Published on: Jul 06, 2026 10:50 AM IST
    By HT Telugu Desk
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    "మా అబ్బాయి శాస్త్రవేత్త అవుతాడు.. మా అమ్మాయి డాక్టర్ లేదా ఇంజనీర్ అవుతుంది.." భారతదేశంలోని చాలా కుటుంబాల్లో రాత్రి భోజన సమయంలో బంధువుల మధ్య తరచూ వినిపించే మాటలివి. పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి పెద్దలు ఎన్నో ఆశలతో ఈ ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఈ మాటల వెనుక ఎంతో ప్రేమ దాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆశించిన కాలేజీలో సీటు రాకపోయినా, ఒకవేళ వీసా తిరస్కరణకు గురైనా ఏం చేయాలనే ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచనలు మాత్రం ఏ కుటుంబంలోనూ పెద్దగా చర్చకు రావు.

    విదేశీ విద్య: వీసా, అడ్మిషన్ల తిరస్కరణపై ‘ప్లాన్ బి’ సిద్ధం చేసుకోండి
    విదేశీ విద్య: వీసా, అడ్మిషన్ల తిరస్కరణపై ‘ప్లాన్ బి’ సిద్ధం చేసుకోండి

    విదేశీ విద్య అనగానే సాధారణంగా అందరూ కోర్సులు, యూనివర్సిటీలు, అక్కడ లభించే అవకాశాల వంటి సానుకూల అంశాల పైనే దృష్టి పెడతారు. కానీ ప్రవేశ ప్రక్రియలో ఎదురయ్యే తిరస్కరణలు, నిరాశలను ఎలా తట్టుకోవాలనే కోణాన్ని విస్మరిస్తున్నారు. నెలల తరబడి కష్టపడి సిద్ధమైనా కొన్నిసార్లు అడ్మిషన్లు నిలిచిపోవడం లేదా వీసా దొరకకపోవడం వంటి చేదు నిజాలను విద్యార్థులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది.

    విద్యార్థుల్లో పెరుగుతున్న మానసిక ఒత్తిడి

    ఫ్రంటియర్స్ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ 2025 నివేదిక ప్రకారం, 1,426 మంది విద్యార్థులపై జరిపిన సర్వేలో 74 శాతం మంది తీవ్రమైన విద్యాపరమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నట్లు తేలింది. తల్లిదండ్రుల మితిమీరిన అంచనాలే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని స్పష్టమైంది. పోటీ పరీక్షల వల్ల యువతలో ఆందోళన, నిద్రలేమి, తీవ్ర పరిస్థితుల్లో ఆత్మహత్యల వంటి ధోరణులు పెరుగుతున్నాయని పబ్మెడ్ సెంట్రల్ (PubMed Central) పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. తమ జీవితంలో ఓటమి అనేదే ఒక ఆప్షన్ కాదనే వాతావరణంలో పెరగడం వల్లే విద్యార్థులు ఈ స్థాయి ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు.

    విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత కూడా ఈ భారం తగ్గడం లేదు. హెల్తీ మైండ్స్ స్టడీ (2024-2025) లో భాగంగా అమెరికాలోని 135 కళాశాలలకు చెందిన 84,000 మందికి పైగా విద్యార్థులను సర్వే చేయగా, వారిలో 33 శాతం మంది తీవ్రమైన ఆందోళనతో, 17 శాతం మంది తీవ్రమైన డిప్రెషన్‌తో బాధపడుతున్నట్లు తేలింది. అయితే, అడ్మిషన్లు రాక వెనుకబడిపోయిన విద్యార్థుల మానసిక పరిస్థితి ఏంటనేది ఏ నివేదికల్లోనూ నమోదు కావడం లేదు.

    తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు: సోనాల్ కపూర్

    "అడ్మిషన్ లేదా వీసా రిజెక్షన్ వచ్చినప్పుడు విద్యార్థులు ప్రశాంతంగా ఆలోచించలేరు. తీవ్ర ఆందోళనతో ఏదో ఒక కాలేజీలో చేరాలనే తొందరపాటుతో నాణ్యత లేని, ఎక్కువ ఫీజులు వసూలు చేసే ఏజెంట్ల చేతిలో మోసపోతుంటారు. తమకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేని విద్యాసంస్థల్లో చేరి జీవితాన్ని ఇబ్బందుల్లో పడేసుకుంటారు" అని ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్ గ్లోబల్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సోనాల్ కపూర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముందస్తు ప్రణాళికతో విదేశీ విద్యను సులభం చేసుకోవచ్చని, ఒకవేళ అవకాశం చేజారితే తొందరపడి తప్పుడు కౌన్సెలర్లను నమ్మకూడదని ఆమె హితవు పలికారు.

    భారతీయ, ఆఫ్రికా విద్యార్థులపై కేవలం వ్యక్తిగత విజయాల ఒత్తిడే కాకుండా కుటుంబాలు, సమాజం పెట్టుకున్న ఆశల భారం కూడా ఉంటోంది. "చాలా మంది విద్యార్థులు తమ కోసమే కాకుండా కుటుంబం కోసం ఏదో ఒకటి సాధించాలనే భారీ సామాజిక ఒత్తిడిని మోస్తూ ప్రయాణం ప్రారంభిస్తారు. ఇది వారిపై మానసిక భారాన్ని పెంచుతుంది. మొదట మీ వ్యక్తిగత లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టండి, మంచి ర్యాంకింగ్ ఉన్న యూనివర్సిటీని ఎంచుకోండి, బాగా చదివి స్థిరపడండి.. ఆ తర్వాత కుటుంబానికి ఏం చేయాలనేది ఆలోచించవచ్చు" అని సోనాల్ కపూర్ సూచించారు.

    మారుతున్న పరిస్థితులు.. నమ్మకమైన వేదికల అవసరం

    హెల్తీ మైండ్స్ నెట్‌వర్క్ 2025 నివేదిక ప్రకారం, కాలేజీ విద్యార్థులలో తీవ్రమైన డిప్రెషన్ రేటు 2022లో 23 శాతంగా ఉండగా, ప్రస్తుతం అది 17 శాతానికి తగ్గింది. సరైన సహాయక వ్యవస్థలు అందుబాటులో ఉంటే మార్పు సాధ్యమేనని ఇది నిరూపిస్తోంది.

    "ఇది ఖచ్చితంగా సానుకూల పరిణామం. గత ఏళ్లతో పోలిస్తే సరైన దిశలోనే అడుగులు పడుతున్నాయి. కానీ ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. విద్యార్థులు ఇప్పటికీ ధృవీకరించబడిన వేదికలు, నమ్మకమైన కౌన్సెలర్ల ద్వారా మాత్రమే విదేశీ విద్యా అవకాశాలను వెతకాలి" అని సోనాల్ కపూర్ స్పష్టం చేశారు.

    ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్ ప్రస్థానం

    2007లో ప్రారంభమైన ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్ అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు రుణాలందించే ప్రముఖ సంస్థ. ఇప్పటివరకు 150 కి పైగా దేశాలకు చెందిన 47,000 మందికి పైగా అంతర్జాతీయ మాస్టర్స్ విద్యార్థులకు ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ యూనివర్సిటీలలో చదువుకునేందుకు ఈ సంస్థ సహాయపడింది. ఇప్పటివరకు దాదాపు 2.6 బిలియన్ డాలర్ల నిధులను పంపిణీ చేసింది. విద్యార్థుల ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితులు, క్రెడిట్ హిస్టరీని మాత్రమే కాకుండా, వారి భవిష్యత్తు సంపాదన సామర్థ్యాన్ని (Future Earning Potential) అంచనా వేసి సరిహద్దులు లేని రుణ నమూనా ద్వారా నిధులు మంజూరు చేయడం దీని ప్రత్యేకత.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/News/విదేశీ విద్య: వీసా, అడ్మిషన్ల తిరస్కరణపై ‘ప్లాన్ బి’ సిద్ధం చేసుకోండి
    Home/News/విదేశీ విద్య: వీసా, అడ్మిషన్ల తిరస్కరణపై ‘ప్లాన్ బి’ సిద్ధం చేసుకోండి
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