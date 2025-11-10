Edit Profile
    'ఇద్దరు గుజరాతీలు' బీహార్‌పై ఆధిపత్యం చెలాయించాలని చూస్తున్నారు: తేజస్వీ యాదవ్

    బీహార్‌లో తొలిదశ పోలింగ్ తర్వాత ఎన్డీయే శిబిరంలో భయం మొదలైందని ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. 'ఇద్దరు గుజరాతీలు' ఏ విధంగానైనా బీహార్‌ను ఆక్రమించి, తమ వలస ప్రాంతంగా మార్చాలని చూస్తున్నారని విమర్శించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అధికారులను బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపణలు చేశారు.

    Published on: Nov 10, 2025 8:58 AM IST
    By HT Telugu Desk
    బీహార్ ఎన్నికల రణరంగంలో మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరుకుంది. మహాకూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్, అధికార ఎన్డీయే కూటమిపై తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించారు. తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఒక వీడియో సందేశాన్ని పంచుకుంటూ, కేంద్ర హోంమంత్రిని పరోక్షంగా టార్గెట్ చేశారు. అంతేకాకుండా, ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ బృందంలోని కొంతమందిపైనా విమర్శలు చేశారు.

    'ఇద్దరు గుజరాతీలు' బీహార్‌పై ఆధిపత్యం చెలాయించాలని చూస్తున్నారు: తేజస్వీ యాదవ్
    'ఇద్దరు గుజరాతీలు' బీహార్‌పై ఆధిపత్యం చెలాయించాలని చూస్తున్నారు: తేజస్వీ యాదవ్

    "భయం పట్టుకుంది, అందుకే బెదిరింపులు"

    తొలి దశ పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత ఎన్డీయే శిబిరంలో ఓటమి భయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని తేజస్వీ యాదవ్ వ్యాఖ్యానించారు.

    "మొదటి దశ ఎన్నికల తర్వాత ఎన్డీయే కూటమిలో తీవ్ర నిరుత్సాహం, ఆందోళన నెలకొంది. ఓటమి భయంతో కేంద్ర హోంమంత్రి ఏకంగా అధికారులను కలిసి, ఫోన్లలో బెదిరిస్తున్నారు. ఆయన ఎక్కడ బస చేస్తే, అక్కడి హోటల్‌లోని సీసీటీవీలను కూడా ఆపివేసి, అర్ధరాత్రి వేళ అధికారులను పిలిపించుకుంటున్నారు" అని తేజస్వీ ఆరోపించారు.

    ముఖ్యమంత్రి నివాసం నుంచే కుట్ర?

    ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్‌ను కూడా తేజస్వీ యాదవ్ వదల్లేదు. సీఎం నివాసం నుంచే అధికారులపై ఒత్తిడి వస్తున్నట్లు ఆరోపణలు గుప్పించారు. "ముఖ్యమంత్రికి ఏమాత్రం తెలియకుండానే, ఆయన నివాసం నుంచి 'భూంజా పార్టీ' మిత్రబృందంలోని ఈడీ (ED) ఉచ్చులో చిక్కుకున్న అత్యంత అవినీతిపరులైన అధికారులు ఫోన్ చేస్తున్నారు" అని వ్యాఖ్యానించారు.

    "ఓటింగ్ రోజున మహాకూటమి కార్యకర్తలను పోలీసులు అక్రమంగా నిర్బంధించాలని, మాకు బలంగా ఉన్న పోలింగ్ బూత్‌లను దెబ్బతీయాలని ఆ అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు" అని ఆరోపణలు చేశారు.

    ఈ అంశంపై సంబంధిత రేంజ్ అధికారులు సమావేశాలు కూడా జరుపుతున్నారని తేజస్వీ పేర్కొన్నారు. "ఇద్దరు గుజరాతీలు బీహార్‌ను వలస ప్రాంతంగా మార్చాలని చూస్తున్నారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారం వెనుక 'ఇద్దరు గుజరాతీలు' ఉన్నారని తేజస్వీ యాదవ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    "ఇద్దరు గుజరాతీలు ఎలాగైనా సరే బీహార్‌ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని చూస్తున్నారు. వారు బీహార్‌ను తమ వలస ప్రాంతంగా మార్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు" అని ఆయన విమర్శించారు.

    అధికారులకు విజ్ఞప్తి, ప్రజలకు పిలుపు

    మార్పు ఖాయమని చెప్పడానికి నిదర్శనంగా, తమకు ఫోన్ చేస్తున్న అధికారుల స్క్రీన్‌షాట్‌లను కూడా కొందరు పంపుతున్నారని తేజస్వీ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన బీహార్ ప్రభుత్వ అధికారులకు కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు.

    "బీహార్ ప్రభుత్వం యొక్క నిజాయితీగల అధికారులు ఎవరూ పదవీ విరమణ చేసిన అధికారుల ఒత్తిడికి లొంగకుండా, రాజ్యాంగం ప్రకారం తమ విధులను నిర్వర్తించాలని కోరుతున్నాను" అని విన్నవించారు.

    బీహార్ ప్రజలు రాజ్యాంగ వ్యతిరేక పనులు చేస్తున్న ఈ సిగ్గులేని అధికార పార్టీ నాయకులకు తగిన గుణపాఠం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. "గణతంత్రానికి తల్లి లాంటి బీహార్‌లో వారి ఓట్ల దొంగతనం ఏమాత్రం సాగదు. ఈ ఓట్ల దొంగతనం, ప్రజాస్వామ్య దోపిడీని అడ్డుకోవడానికి ప్రజలు అన్ని విధాలా సిద్ధంగా ఉన్నారు" అని తేజస్వీ ఉద్ఘాటించారు.

