    రేపటి నుంచే టెన్నెకో క్లీన్ ఎయిర్ IPO సబ్‌స్క్రిప్షన్: జీఎంపీ ఎంత? మీరు తెలుసుకోవాల్సిన 10 కీలక అంశాలివే

    ఆటోమోటివ్ విడిభాగాల సరఫరాలో గ్లోబల్ దిగ్గజమైన టెన్నెకో గ్రూప్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ టెన్నెకో క్లీన్ ఎయిర్ ఇండియా IPO, నవంబర్ 12 (బుధవారం) నుండి నవంబర్ 14 (శుక్రవారం) వరకు సబ్‌స్క్రిప్షన్‌కు ఓపెన్ అవనుంది. ఈ IPO ద్వారా ప్రమోటర్లు రూ. 3,600 కోట్లను సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 

    Published on: Nov 11, 2025 4:15 PM IST
    By HT Telugu Desk
    యూఎస్‌లో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న టెన్నెకో గ్రూప్ యొక్క భాగమైన టెన్నెకో క్లీన్ ఎయిర్ ఇండియా IPO బుధవారం, నవంబర్ 12, 2025 నాడు సబ్‌స్క్రిప్షన్ కోసం ఓపెన్ కానుంది. దీని ధరల శ్రేణి (ప్రైస్ బ్యాండ్) రూ. 378 నుంచి రూ. 397 వరకు నిర్ణయించారు.

    రేపటి నుంచే టెన్నెకో క్లీన్ ఎయిర్ IPO సబ్‌స్క్రిప్షన్: జీఎంపీ ఎంత?

    ఈ కంపెనీ భారతీయ OEM (ఒరిజినల్ ఎక్విప్‌మెంట్ మాన్యుఫాక్చరర్స్) లకు, అలాగే విదేశీ మార్కెట్‌లకు క్లీన్ ఎయిర్, పవర్‌ట్రైన్, సస్పెన్షన్ లకు సంబంధించిన కీలకమైన, సాంకేతికతతో కూడిన పరిష్కారాలను తయారు చేసి, సరఫరా చేస్తుంది.

    భారతదేశంలో వాణిజ్య ట్రక్కుల OEM లకు క్లీన్ ఎయిర్ సొల్యూషన్స్ లో అగ్రగామిగా, ప్యాసింజర్ వాహనాల OEM లకు షాక్ అబ్జార్బర్‌లు, స్ట్రట్‌లు సరఫరా చేయడంలో ఈ కంపెనీ ప్రముఖ స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా దీనికి 12 తయారీ ప్లాంట్లు ఉన్నాయి.

    కంపెనీ ఆర్థిక ప్రదర్శన

    Q1FY26 లాభం: జూన్ 2025తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో (Q1) కంపెనీ లాభం రూ. 167.8 కోట్ల నుంచి 12% పెరిగి రూ. 150 కోట్లకు (మునుపటి ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంలో) చేరుకుంది. ఆదాయం (Revenue) కూడా 1.2% పెరిగి రూ. 1,285.6 కోట్లుగా నమోదైంది.

    FY25 లాభం: 2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి, ఆదాయం 10.6% తగ్గి రూ. 4,890.4 కోట్లుగా నమోదైనప్పటికీ (మునుపటి ఏడాది రూ. 5,467.6 కోట్లు), నిర్వహణ సామర్థ్యం, ముడిసరుకు ఖర్చులు తగ్గడం వల్ల లాభం 32.5% పెరిగి రూ. 552 కోట్లకు (మునుపటి ఏడాది రూ. 416.7 కోట్లు) చేరుకుంది.

    టెన్నెకో క్లీన్ ఎయిర్ IPO గురించి 10 ముఖ్య విషయాలు

    1. GMP (గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం) వివరాలు

    ప్రస్తుత టెన్నెకో క్లీన్ ఎయిర్ ఇండియా IPO GMP (నవంబర్ 11 నాటికి) రూ. 50 గా ఉంది. IPO ధరల శ్రేణిలో అత్యధిక ధర ( 397) మరియు ఈ GMP ఆధారంగా, లిస్టింగ్ ధర సుమారు 447 గా అంచనా వేశారు. ఇది IPO ధర కంటే 12.59% ఎక్కువ.

    2. IPO ప్రారంభ/ముగింపు తేదీ

    సబ్‌స్క్రిప్షన్ కోసం IPO నవంబర్ 12, 2025 (బుధవారం) నాడు తెరుచుకుని, నవంబర్ 14, 2025 (శుక్రవారం) నాడు ముగుస్తుంది.

    3. ధరల శ్రేణి (Price Band)

    ఒక్కో ఈక్విటీ షేరు ముఖ విలువ (Face Value) రూ. 10 కాగా, ధరల శ్రేణిని రూ. 378 నుంచి రూ. 397 గా నిర్ణయించారు.

    4. లాట్ సైజ్

    IPO యొక్క లాట్ సైజ్ 37 ఈక్విటీ షేర్లు. ఆ తర్వాత 37 షేర్ల గుణకాలలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు కనీసం రూ. 14,689 పెట్టుబడి పెట్టాలి.

    5. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల కేటాయింపు

    యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు షేర్ల కేటాయింపు నవంబర్ 11, 2025 (మంగళవారం) నాడే జరిగింది.

    6. IPO వివరాలు (Offer for Sale)

    ఈ IPO పూర్తిగా ఆఫర్-ఫర్-సేల్ (OFS) ను మాత్రమే కలిగి ఉంది. అంటే, ప్రమోటర్ అయిన టెన్నెకో మారిషస్ హోల్డింగ్స్ తమ వాటాను విక్రయిస్తుంది. కంపెనీ కొత్తగా ఈక్విటీ షేర్లను జారీ చేయడం లేదు. కంపెనీ తన IPO పరిమాణాన్ని గతంలో ప్రతిపాదించిన 3,000 కోట్ల నుంచి 3,600 కోట్లకు పెంచింది.

    7. IPO ఉద్దేశాలు (Objectives)

    ఇది పూర్తిగా OFS కాబట్టి, IPO నుండి వచ్చే నిధులన్నీ ప్రమోటర్‌కే వెళ్తాయి. ఈ నిధుల నుంచి టెన్నెకో క్లీన్ ఎయిర్ ఇండియా కంపెనీకి ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు.

    8. లిస్టింగ్, కేటాయింపు తేదీలు (Tentative Dates)

    • షేర్ల కేటాయింపు ఖరారు: నవంబర్ 17, 2025 (సోమవారం)
    • రిఫండ్‌లు ప్రారంభం: నవంబర్ 18, 2025 (మంగళవారం)
    • డీమ్యాట్ ఖాతాలో షేర్లు జమ: నవంబర్ 18, 2025 (మంగళవారం)
    • లిస్టింగ్ తేది: నవంబర్ 19, 2025 (బుధవారం) (BSE, NSE లలో)

    9. లీడ్ మేనేజర్, రిజిస్ట్రార్

    మర్చంట్ బ్యాంకర్లు: JM ఫైనాన్షియల్, సిటీగ్రూప్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఇండియా, యాక్సిస్ క్యాపిటల్, HSBC సెక్యూరిటీస్ అండ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ (ఇండియా).

    రిజిస్ట్రార్: MUFG ఇంటైమ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్.

    10. రిజర్వేషన్లు (IPO Reservation)

    వివిధ పెట్టుబడిదారుల కేటగిరీల కోసం కేటాయించిన వాటా వివరాలు:

    • క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB): 50% కంటే ఎక్కువ కాదు
    • నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NII): 15% కంటే తక్కువ కాదు
    • రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు: 35% కంటే తక్కువ కాదు

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. పెట్టుబడిదారులు ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించి, పూర్తి పరిశోధన చేయాలని సలహా ఇస్తున్నాం.)

