    తిలక్‌నగర్ తొలి ప్రీమియం విస్కీ: ₹5,200 విలువైన 'సెవెన్ ఐలాండ్స్' లాంచ్

    భారతదేశంలో అతిపెద్ద బ్రాందీ తయారీ సంస్థ అయిన తిలక్‌నగర్ ఇండస్ట్రీస్ (TIL) తన తొలి ప్రీమియం ప్యూర్ మాల్ట్ విస్కీ ‘సెవెన్ ఐలాండ్స్’ ను ఈ నెల చివర్లో విడుదల చేయనుంది. మహారాష్ట్రలో దీని ధర 5,200గా నిర్ణయించారు. TIL కొత్త లగ్జరీ విభాగం 'హౌస్ ఆఫ్ టీఐ' కింద విడుదలవుతున్న రెండవ ముఖ్య ఉత్పత్తి.

    Published on: Nov 19, 2025 1:23 PM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతదేశంలో బ్రాందీ తయారీలో తిరుగులేని ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న తిలక్‌నగర్ ఇండస్ట్రీస్ (TIL), ఇప్పుడు ప్రీమియం విస్కీ విభాగంలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధమైంది. ఈ నెలాఖరులోపు 5,200 ధరతో 'సెవెన్ ఐలాండ్స్' పేరుతో ఒక ప్యూర్ మాల్ట్ విస్కీని మహారాష్ట్ర మార్కెట్‌లో విడుదల చేయనుంది.

    'సెవెన్ ఐలాండ్స్' అనేది కంపెనీ కొత్త లగ్జరీ, ప్రీమియం వింగ్ అయిన 'హౌస్ ఆఫ్ టీఐ' కింద విడుదలవుతున్న రెండవ ముఖ్యమైన బ్రాండ్. గతంలో గ్రేప్ బ్రాందీ అయిన మోనార్క్ లెగసీ ఎడిషన్‌ను ఈ విభాగం ద్వారానే విడుదల చేశారు.

    పెర్నోడ్ రికార్డ్ (Pernod Ricard) నుంచి 4,150 కోట్ల భారీ డీల్‌తో ఇంపీరియల్ బ్లూ (Imperial Blue)ను కొనుగోలు చేసిన కొద్ది రోజులకే 'సెవెన్ ఐలాండ్స్' రావడం విశేషం. ఈ కొనుగోలు ద్వారానే తిలక్‌నగర్‌కు దేశవ్యాప్తంగా విస్తృతమైన పంపిణీ నెట్‌వర్క్ లభించింది. తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో అప్పర్-ఎండ్‌ కేటగిరీలోకి అడుగుపెడుతున్న తిలక్‌నగర్, రాబోయే సంవత్సరాల్లో మరిన్ని ప్రీమియం బ్రాండ్‌లను ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది.

    “సెవెన్ ఐలాండ్స్‌లో మరిన్ని రకాల ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. సింగిల్ మాల్ట్‌ను విడుదల చేసే ప్రణాళికలు కూడా సిద్ధమవుతున్నాయి” అని TIL మార్కెటింగ్ మేనేజర్ సనయ దహనుకర్ తెలిపారు.

    'సెవెన్ ఐలాండ్స్' పునరాగమనం

    'సెవెన్ ఐలాండ్స్' అనేది తిలక్‌నగర్‌కు కొత్త పేరు కాదు. దశాబ్దానికి పైగా, కంపెనీ ఈ పేరుతోనే ఒక పరిమిత సంఖ్యలో (లిమిటెడ్ ఎడిషన్) స్కాచ్ సింగిల్ మాల్ట్‌ను విడుదల చేసింది. బెన్‌రియాచ్ అనే స్కాటిష్ సంస్థ తయారు చేసిన ఆ విస్కీ ధర అప్పట్లో 50,000 వరకు ఉండేది. కానీ, అప్పట్లో భారతీయ సింగిల్ మాల్ట్ మార్కెట్ ఊపందుకోకపోవడంతో దాని ఉత్పత్తిని నిలిపివేశారు.

    కొత్త సెవెన్ ఐలాండ్స్ విస్కీ ప్రత్యేకతలు:

    • ఇది 100% మాల్ట్ విస్కీ.
    • నాలుగు వేర్వేరు సింగిల్ మాల్ట్‌ల నుంచి తయారు చేశారు.
    • ఇందులో రెండు భారతీయ మాల్ట్‌లు (హిమాలయాలు, వింధ్య పర్వత ప్రాంతాల నుంచి), రెండు స్కాటిష్ మాల్ట్‌లు (స్పీసైడ్, లోలాండ్స్ నుంచి) ఉన్నాయి.
    • ఈ నాలుగు మాల్ట్‌లను ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఎక్స్-బోర్బన్, ఎక్స్-వైన్ పీపాల్లో పక్వానికి (Matured) ఉంచి, ఆ తర్వాత నాసిక్‌లోని కంపెనీ డిస్టిలరీకి తీసుకొచ్చి బ్లెండింగ్ చేశారు.
    • దేశీయ మాల్ట్స్, స్కాచ్, క్రాఫ్ట్ బ్లెండ్‌లను తరచుగా మార్చే వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ ఉత్పత్తిని తీర్చిదిద్దారు.

    సనయ దహనుకర్ ప్రకారం, ఇంపీరియల్ బ్లూ, సెవెన్ ఐలాండ్స్‌ల మధ్య ధరల్లో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ప్రీమియం, సూపర్-ప్రీమియం విభాగాలలో ఈ ఖాళీని పూరించడానికి ధరల వారీగా కొత్త బ్రాండ్‌లను నిర్మించడానికి కంపెనీ సిద్ధంగా ఉంది.

    బ్రాందీ బెల్ట్ నుంచి దేశవ్యాప్త మార్కెట్‌కు

    1933లో చక్కెర మిల్లుగా ప్రారంభమైన తిలక్‌నగర్, 1980లలో ఆల్కహాల్‌ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టింది. కంపెనీ తన వ్యాపారాన్ని ప్రధానంగా బ్రాందీ ద్వారానే విస్తరించింది. భారతదేశంలో వినియోగించే బ్రాందీలో దాదాపు 90% దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనే అమ్ముడవుతుంది. దీంతో తిలక్‌నగర్ అమ్మకాలలో దాదాపు 90% బ్రాందీ నుంచే వస్తుంది.

    అయితే, ఇంపీరియల్ బ్లూ కొనుగోలు ఈ సమతుల్యతను మార్చనుంది. దక్షిణ మార్కెట్లపై కంపెనీ ఆధారపడటం దాదాపు 90% నుంచి 50%కి తగ్గుతుందని దహనుకర్ తెలిపారు. మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోలో బ్రాందీ వాటా సుమారు 30%కి తగ్గుతుందని అంచనా.

    ఇంపీరియల్ బ్లూ పూర్తిస్థాయిలో అనుసంధానం అయిన తర్వాత, ఉత్తర, పశ్చిమ భారతదేశాలు కలిసి పోర్ట్‌ఫోలియోలో సగానికి పైగా వాటాను కలిగి ఉంటాయని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    వినియోగదారుల మనస్తత్వమే విస్కీ మార్కెట్‌లోకి రావడానికి ప్రధాన కారణం. "విస్కీ తాగే వారిని బ్రాందీకి మార్చడం చాలా కష్టం. మంచి ఉత్పత్తులు, బలమైన మార్కెటింగ్ ద్వారా బ్రాండ్‌పై విధేయత మారవచ్చు, కానీ కేటగిరీపై విధేయతను మార్చడం చాలా కష్టం" అని దహనుకర్ అభిప్రాయపడ్డారు.

    హౌస్ ఆఫ్ టీఐలో ఇతర బ్రాండ్‌లు

    సెవెన్ ఐలాండ్స్ విస్కీ, మోనార్క్ లెగసీ ఎడిషన్ పక్కన 'హౌస్ ఆఫ్ టీఐ' విభాగంలో ఉంటుంది. ఈ విభాగంలో ఇతర కంపెనీలతో భాగస్వామ్యంలో అభివృద్ధి చేసిన బ్రాండ్‌లు కూడా ఉన్నాయి:

    సంసారా (Samsara): గోవాకు చెందిన స్పేస్‌మ్యాన్ స్పిరిట్స్‌తో భాగస్వామ్యం (ఇందులో TIL కు 21% వాటా ఉంది). ఇది జిన్, రమ్, వోడ్కాలను పోర్ట్‌ఫోలియోలోకి తెస్తుంది.

    బార్టిజాన్స్ (Bartizans): ఆర్టిసనల్ కాక్‌టెయిల్ మిక్సర్ బ్రాండ్ (ఇందులో TIL కు 36% వాటా ఉంది). ఇది యువతను, ముఖ్యంగా కాక్‌టెయిల్స్‌పై ఆసక్తి ఉన్నవారిని చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

    ఇంపీరియల్ బ్లూ కొనుగోలు ద్వారా లభించిన పంపిణీ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకుని, ప్రీమియం స్పిరిట్స్‌లోకి విస్తరించే తిలక్‌నగర్ లక్ష్యం విజయవంతం కావచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

