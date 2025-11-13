Edit Profile
    హెచ్-1బీ వీసాలపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన: 'వీసా కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తాం'

    హెచ్-1బీ (H-1B) వీసాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సానుకూల వ్యాఖ్యలు చేసిన ఒక రోజు తరువాత, హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ సెక్రటరీ క్రిస్టి నోమ్ మాట్లాడుతూ.. అమెరికా వీసా కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఆ వీసాల పటిష్టత, సరైన తనిఖీ విధానాలు కీలకం అని నోమ్ వివరించారు. 

    Published on: Nov 13, 2025 12:40 PM IST
    By HT Telugu Desk
    అమెరికా వీసా కార్యక్రమాలను కొనసాగించే విషయంలో ట్రంప్ ప్రభుత్వం వైఖరిని హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ సెక్రటరీ క్రిస్టి నోమ్ ఫాక్స్ న్యూస్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు.

    వీసా కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తాం: హెచ్-1బీ వీసాలపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన: (RAJ K RAJ /HT PHOTO)
    వీసా కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తాం: హెచ్-1బీ వీసాలపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన: (RAJ K RAJ /HT PHOTO)

    నోమ్ మాట్లాడుతూ, "మేము వీసా కార్యక్రమాలను కచ్చితంగా కొనసాగిస్తాం. అయితే, వాటిలో నిజాయితీ, పటిష్టత ఉండేలా చూస్తాం. దేశంలోకి వచ్చే వ్యక్తులను సరిగ్గా తనిఖీ చేస్తాం. వారు సరైన కారణాల కోసం ఇక్కడికి రావాలనుకుంటున్నారని, టెర్రరిస్టులకు లేదా అమెరికాను ద్వేషించే సంస్థలకు మద్దతుదారులు కాదని నిర్ధారించుకుంటాం" అని తెలిపారు.

    ట్రంప్ ఇటీవలి వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో హెచ్-1బీ వీసాలపై ప్రభుత్వ వైఖరి ఏమిటని అడిగిన ప్రశ్నకు నోమ్ స్పందిస్తూ.. "ట్రంప్ ప్రభుత్వం హయాంలో, మేము వీసా కార్యక్రమాలు, గ్రీన్ కార్డ్‌ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, పటిష్టతను జోడించాం. దీని ఫలితంగా మునుపెన్నడూ లేనంత ఎక్కువ మంది ఈ ప్రభుత్వంలో సహజ పౌరులుగా (Naturalised Citizens) మారుతున్నారు" అని అన్నారు.

    "పౌరసత్వంలోకి వచ్చే ఈ వ్యక్తులు సరైన కారణాల కోసం ఇక్కడికి వస్తున్నారనే హక్కును పొందుతున్నారని మేము నిర్ధారించుకుంటున్నాం" అని నోమ్ నొక్కి చెప్పారు.

    దేశానికి ప్రతిభ అవసరం: ట్రంప్ మద్దతు

    ట్రంప్ హెచ్-1బీ వీసా కార్యక్రమాన్ని రక్షించారు. దేశానికి ప్రపంచ ప్రతిభను (Global Talent) తీసుకురావాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

    ఫాక్స్ న్యూస్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, "నేను అంగీకరిస్తున్నాను, కానీ మీరు ప్రతిభను కూడా తీసుకురావాలి" అని అన్నారు.

    హెచ్-1బీ వీసా సమస్య తన ప్రభుత్వానికి ప్రధాన ప్రాధాన్యత అవుతుందా అని అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన బదులిస్తూ, లక్షలాది మంది విదేశీ ఉద్యోగులను దేశంలోకి తీసుకువస్తే అమెరికన్ కార్మికులకు వేతనాలు పెంచడం కష్టమవుతుందని అంగీకరించారు.

    దక్షిణ కొరియాకు చెందిన నిపుణులు బ్యాటరీల ఉత్పత్తిలో అనుభవం కలిగి ఉన్న ఒక ఉదాహరణను ఆయన ప్రస్తావించారు. "బ్యాటరీలు తయారు చేయడం చాలా సంక్లిష్టమైనది, ప్రమాదకరమైనది. మీరు దేశంలోకి వచ్చి, 10 బిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెట్టి, కర్మాగారాన్ని నిర్మించి, ఐదేళ్లుగా పని చేయని నిరుద్యోగ వ్యక్తులను తీసుకుని క్షిపణులను తయారు చేయమని చెప్పలేరు. ఆ విధానం పనిచేయదు" అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.

    హెచ్-1బీ దుర్వినియోగంపై కఠిన చర్యలు

    ట్రంప్ ప్రభుత్వం హెచ్-1బీ వీసా కార్యక్రమం దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి తనిఖీలను పెంచింది. ఈ వీసాను టెక్ కంపెనీలు విదేశీ నిపుణులను నియమించుకోవడానికి విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఇందులో భారతీయ నిపుణులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు.

    కొత్త నిబంధనలు: సెప్టెంబర్ 2025లో, ట్రంప్ 'Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers' పేరుతో ఒక ప్రకటనను విడుదల చేశారు. సెప్టెంబర్ 21, 2025 తర్వాత దాఖలయ్యే కొన్ని హెచ్-1బీ దరఖాస్తులకు $100,000 చెల్లింపు అవసరాన్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టారు.

    దర్యాప్తులు: తక్కువ వేతనాలు, వర్క్‌సైట్‌లు లేకపోవడం, ఉద్యోగులను 'బెంచింగ్' చేయడం వంటి హెచ్-1బీ దుర్వినియోగాలపై గతేడాది ప్రభుత్వం సుమారు 175 దర్యాప్తులను ప్రారంభించింది.

    యూఎస్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ 'X' లో పోస్ట్ చేస్తూ, "అమెరికన్ ఉద్యోగాలను రక్షించే మా మిషన్‌లో భాగంగా, మేము హెచ్-1బీ దుర్వినియోగంపై 175 దర్యాప్తులను ప్రారంభించాం" అని పేర్కొంది. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నాయకత్వంలో అమెరికన్ కార్మికులకు అధిక-నైపుణ్యం గల ఉద్యోగ అవకాశాలు మొదట లభిస్తాయని ఈ ఏజెన్సీ హామీ ఇచ్చింది.

