బైజూస్ సంస్థకు చెందిన బైజూ ఆల్ఫా, అమెరికాకు చెందిన రుణదాత జీఎల్ఏఎస్ ట్రస్ట్ కంపెనీ ఎల్ఎల్సీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై, ఒక యూఎస్ కోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. బైజూ రవీంద్రన్ ఒక బిలియన్ డాలర్లకు పైగా (సుమారు రూ. 9,000 కోట్లకు పైగా) రుణాన్ని వ్యక్తిగతంగా తిరిగి చెల్లించాలని డిఫాల్ట్ తీర్పు ఇచ్చింది.
నవంబర్ 20న ఇచ్చిన ఈ తీర్పు ప్రకారం.. రవీంద్రన్ “డిస్కవరీ ఆర్డర్”కు కట్టుబడడంలో విఫలమయ్యారని, అనేక సందర్భాలలో తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించారని డెలావేర్ బ్యాంక్రప్సీ కోర్ట్ గుర్తించినట్లు పీటీఐ నివేదించింది.
