    బైజూ రవీంద్రన్​కి భారీ షాక్​! ఆ 9000 కోట్లు కట్టాల్సిందే..

    బైజూస్ వ్యవస్థాపకుడు బైజూ రవీంద్రన్‌కు భారీ షాక్! రూ. 9,000 కోట్లకు పైగా చెల్లించాల్సిందే అని అమెరికాలోని ఒక కోర్టు తేల్చి చెప్పింది.

    Published on: Nov 22, 2025 12:32 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బైజూస్ సంస్థకు చెందిన బైజూ ఆల్ఫా, అమెరికాకు చెందిన రుణదాత జీఎల్ఏఎస్ ట్రస్ట్ కంపెనీ ఎల్‌ఎల్‌సీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై, ఒక యూఎస్ కోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. బైజూ రవీంద్రన్ ఒక బిలియన్ డాలర్లకు పైగా (సుమారు రూ. 9,000 కోట్లకు పైగా) రుణాన్ని వ్యక్తిగతంగా తిరిగి చెల్లించాలని డిఫాల్ట్ తీర్పు ఇచ్చింది.

    బైజూ రవీంద్రన్​ (MINT_PRINT)
    బైజూ రవీంద్రన్​ (MINT_PRINT)

    నవంబర్ 20న ఇచ్చిన ఈ తీర్పు ప్రకారం.. రవీంద్రన్ “డిస్కవరీ ఆర్డర్‌”కు కట్టుబడడంలో విఫలమయ్యారని, అనేక సందర్భాలలో తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించారని డెలావేర్ బ్యాంక్రప్సీ కోర్ట్ గుర్తించినట్లు పీటీఐ నివేదించింది.

