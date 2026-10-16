అమెరికాలో పెరిగిన ఇమ్మిగ్రేషన్ ఫీజులు.. హెచ్-1బీ వర్కర్లపై ప్రభావమెంత?
అమెరికా పౌరసత్వ, ఇమ్మిగ్రేషన్ సేవల సంస్థ (యూఎస్సీఐఎస్) పలు ఇమ్మిగ్రేషన్ సేవల రుసుములను పెంచింది. అక్టోబర్ 16, 2026 నుంచి ఇవి అమలులోకి వచ్చాయి. అయితే ఈ ఫీజుల పెంపుతో భారతీయ హెచ్-1బీ వీసాదారులు, విద్యార్థులు, గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుదారులపై పడే ప్రభావం ఎంత ఉందో పరిశీలిద్దాం.
అమెరికాకు వెళ్లాలనుకునే వారికి, ఇప్పటికే అక్కడ నివసిస్తున్న విదేశీయులకు కీలక పరిణామం ఎదురైంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ (యూఎస్సీఐఎస్) పలు ఇమ్మిగ్రేషన్ సేవలకు సంబంధించిన రుసుములను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పెంచిన ఈ కొత్త చార్జీలు నేటి నుంచే (అక్టోబర్ 16, 2026) అమలులోకి వస్తున్నాయి.
ఫెడరల్ నిబంధనల ప్రకారం ఫీజుల పెంపు
హెచ్.ఆర్ 1 రీకాన్సిలియేషన్ చట్టం ప్రకారం ప్రతిఏటా చేపట్టే ద్రవ్యోల్బణ సర్దుబాటులో భాగంగానే ఈ ఫీజులను పెంచినట్లు యూఎస్సీఐఎస్ వెల్లడించింది. జులై 2025 నుంచి జులై 2026 మధ్య నమోదైన ద్రవ్యోల్బణాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఈ స్వల్ప సవరణలు చేశారు. సెప్టెంబర్ 30న జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం అక్టోబర్ 16 లేదా ఆ తర్వాత పోస్ట్ చేసే దరఖాస్తులకు కొత్త రుసుములే వర్తిస్తాయి. సరైన ఫీజు చెల్లించని దరఖాస్తులను తిరస్కరిస్తామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఏ ఏ సేవల రుసుములు పెరిగాయి?
యూఎస్సీఐఎస్ ప్రధానంగా నాలుగు విభాగాల్లో ఇమ్మిగ్రేషన్ ఛార్జీలను పెంచింది:
శరణార్థి (అసైలమ్) దరఖాస్తు రుసుము: ఏడాదికి చెల్లించే అసైలమ్ దరఖాస్తు ఫీజును 102 డాలర్ల నుంచి 105 డాలర్లకు పెంచారు (3 డాలర్ల పెంపు).
ఇమ్మిగ్రేషన్ పరోల్ ఫీజు: ఫారమ్ ఐ-131 దరఖాస్తు రుసుము 1,020 డాలర్ల నుంచి 1,050 డాలర్లకు చేరింది (30 డాలర్ల పెంపు).
తొలి ఉపాధి అనుమతి పత్రం (ఈఏడీ): అసైలమ్ కోరేవారు, పరోల్ గ్రహీతలు, టీపీఎస్ దరఖాస్తుదారులు తొలిసారి దరఖాస్తు చేసుకునే ఈఏడీ ఫీజును 560 డాలర్ల నుంచి 570 డాలర్లకు పెంచారు (10 డాలర్ల పెంపు).
టెంపరరీ ప్రొటెక్టెడ్ స్టేటస్ (టీపీఎస్): ఫారమ్ ఐ-821 దరఖాస్తు రుసుమును 510 డాలర్ల నుంచి 520 డాలర్లకు పెంచారు (10 డాలర్ల పెంపు).
హెచ్-1బీ, భారత విద్యార్థులపై ప్రభావం ఎంత?
ఈ సవరించిన చార్జీల వల్ల భారతీయ హెచ్-1బీ వీసాదారులు, అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు లేదా గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుదారులందరిపై నేరుగా సాధారణ ఫీజుల భారం పడదు. కేవలం హెచ్-1బీ లేదా విద్యార్థి వీసా కలిగి ఉన్నంత మాత్రాన అందరూ ఈ పెరిగిన ఫీజులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుదారులందరికీ వర్తించేలా ఎలాంటి సార్వత్రిక ఫీజు పెంపును ప్రభుత్వం ప్రకటించలేదు.
ఈ కేటగిరీలకు చెందిన వ్యక్తులు పైన పేర్కొన్న నిర్దిష్ట సేవలకు (ఈఏడీ, పరోల్ వంటి ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రయోజనాలకు) విడిగా దరఖాస్తు చేసుకుంటే మాత్రం, వారి వ్యక్తిగత పరిస్థితులను బట్టి ఈ పెరిగిన ఫీజులు వర్తిస్తాయి.
దరఖాస్తుదారులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
అమెరికాలో నివసిస్తూ పైన పేర్కొన్న నిర్దిష్ట సేవల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే భారతీయులు తాజా ఫీజు వివరాలను సరిచూసుకోవాలి. అక్టోబర్ 16 లేదా ఆ తర్వాత దరఖాస్తు పంపేవారు నూతన రుసుములను మాత్రమే జోడించి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పాత రుసుములతో పంపే దరఖాస్తులను అధికారులు తిరస్కరిస్తారు.
ఇప్పటికే పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులకు అదనపు రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం అమల్లోకి వచ్చిన తేదీ తర్వాత కొత్తగా సమర్పించే నిర్దిష్ట దరఖాస్తులకే ఇది వర్తిస్తుంది. సాధారణ వీసా పిటిషన్లు, గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజులకు, ఈ పరిమిత ఇమ్మిగ్రేషన్ ఫీజుల పెంపునకు తేడా ఉందని దరఖాస్తుదారులు గమనించాలి.
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