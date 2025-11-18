పాత వాహనాలకు షాక్: ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఫీజు ఏకంగా 10 రెట్లు పెంపు! కొత్త రేట్లు, కారణాలు ఇవే
పాత వాహనాలను రోడ్ల మీద నుండి తొలగించే ప్రయత్నంలో భాగంగా కేంద్రం వాహన ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఛార్జీలను 10 రెట్లు పెంచింది. 10 ఏళ్లు పైబడిన వాహనాలకు కూడా ఇప్పుడు అధిక రుసుములు వర్తించనున్నాయి. హెవీ కమర్షియల్ వాహనాలకు రూ.25,000, ద్విచక్ర వాహనాలకు రూ.2,000 వరకు పెరిగింది.
పాతవి, సురక్షితం కాని వాహనాలను రోడ్లపై నుండి తప్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. వాహనాల ఫిట్నెస్ టెస్ట్ (Fitness Test) రుసుమును ఏకంగా 10 రెట్లు పెంచింది. ఈ నిర్ణయంతో పాత వాహనాల యజమానులకు రవాణా వ్యయం గణనీయంగా పెరగనుంది. కొత్తగా పెరిగిన రేట్లు, ఏ వయసు వాహనాలకు ఈ ఛార్జీలు వర్తిస్తాయో తెలుసుకుందాం.
పాత వాహనాలకు మరింత భారం: ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఛార్జీలు భారీగా పెంపు
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఛార్జీలను 10 రెట్లు పెంచింది. కేంద్ర మోటారు వాహనాల నిబంధనల సవరణలో భాగంగా రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (MoRTH) ఈ మార్పులు చేసింది. ఈ నిర్ణయం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని సమాచారం.
నవంబర్ 11, 2025 నాటి అధికారిక MoRTH నోటిఫికేషన్ను నవంబర్ 17న ప్రజల కోసం విడుదల చేశారు. పాతబడి, సురక్షితం కాని వాహనాలను ఆపరేషన్స్ నుండి తొలగించే లక్ష్యంతోనే కేంద్రం ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. అధిక రుసుముతో పాత వాహనాలను నడపడం యజమానులకు ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారుతుంది. దీనివల్ల వారు తమ వాహనాలను విరమించుకోవడానికి లేదా కొత్త మోడళ్లతో భర్తీ చేయడానికి మొగ్గు చూపవచ్చు.
ఫిట్నెస్ ఫీజుల వయసు పరిమితి తగ్గింపు
గతంలో, 15 ఏళ్లు పైబడిన వాహనాలకు మాత్రమే అధిక ఫిట్నెస్ ఛార్జీలు వర్తించేవి. అయితే, ప్రస్తుత సవరణ ద్వారా ఈ వయో పరిమితిని 10 ఏళ్లకు తగ్గించారు. అంటే, ఇకపై 10 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలకు కూడా అధిక ఫీజులు చెల్లించక తప్పదు.
వయసు ఆధారంగా కొత్త ఫిట్నెస్ టెస్ట్ రేట్లు
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, వాహనాల వయస్సు ఆధారంగా ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఛార్జీలు శ్రేణి (స్లాబ్) పద్ధతిలో పెంచారు. గతంలో 15 ఏళ్లు పైబడిన అన్ని వాహనాలకు ఒకే స్థిర రుసుము ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ఆ విధానంలో మార్పు వచ్చింది.
కొత్తగా ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఛార్జీలు వర్తించే వయస్సు శ్రేణులు:
10 నుంచి 15 ఏళ్ల లోపు వాహనాలు
15 నుంచి 20 ఏళ్ల లోపు వాహనాలు
20 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలు
ఈ స్లాబ్లు ద్విచక్ర వాహనాలు, మూడు చక్రాల వాహనాలు, క్వాడ్రిసైకిళ్లు, తేలికపాటి మోటారు వాహనాలు (LMV), అలాగే మధ్యస్థ, భారీ గూడ్స్/ప్రయాణీకుల వాహనాలతో సహా అన్ని రకాల వాహనాలకు వర్తిస్తాయి.
20 ఏళ్లు పైబడిన వాహనాలకు పెరిగిన ఛార్జీలు:
20 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలకు ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఫీజు ఎంత పెరిగిందంటే:
భారీ వాణిజ్య వాహనాలు (ట్రక్కులు లేదా బస్సులు): గతంలో రూ.2,500 ఉన్న ఛార్జీ ఇప్పుడు రూ. 25,000కు పెరిగింది.
మధ్యస్థ వాణిజ్య వాహనాలు: గతంలో రూ.1,800 ఉన్న ఛార్జీ ఇప్పుడు రూ. 20,000కు పెరిగింది.
తేలికపాటి మోటారు వాహనాలు (LMV): ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఛార్జీ రూ. 15,000గా నిర్ణయించారు.
మూడు చక్రాల వాహనాలు: ఛార్జీ రూ. 7,000కు పెరిగింది.
ద్విచక్ర వాహనాలు: గతంలో రూ.600 ఉన్న ఛార్జీ ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 2,000కు పెరిగింది.
15 ఏళ్ల లోపు వాహనాలకు కూడా పెంపు
కేవలం పాత వాహనాలకే కాకుండా, 15 ఏళ్ల లోపు ఉన్న వాహనాలకు కూడా సవరించిన రూల్ 81 ప్రకారం ఫిట్నెస్ ఫీజులను పెంచారు.
15 ఏళ్ల లోపు వాహనాలకు కొత్త రేట్లు:
మధ్యస్థ, భారీ వాణిజ్య వాహనాలు: ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఛార్జీ రూ. 1,000.
తేలికపాటి మోటారు వాహనాలు (LMV): ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఛార్జీ రూ. 600.
మోటార్ సైకిళ్లు: ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఛార్జీ రూ. 400.
వాహన కేటగిరీ
వాహనం వయస్సు
పాత రేట్లు
కొత్త రేట్లు
భారీ వాణిజ్య వాహనాలు
20 ఏళ్ల పైబడినవి
₹2,500
₹25,000
మధ్యతరహా వాణిజ్య వాహనాలు
20 ఏళ్ల పైబడినవి
₹1,800
₹20,000
లైట్ మోటార్ వెహికిల్స్ (LMV)
20 ఏళ్ల పైబడినవి
N.A.
₹15,000
త్రీ వీలర్స్
20 ఏళ్ల పైబడినవి
N.A.
₹7,000
టూ వీలర్స్
20 ఏళ్ల పైబడినవి
₹600
₹2,000
