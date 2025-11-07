వెంకీస్ Q2 ఫలితాలు: గతేడాది లాభం రూ. 7.7 కోట్లు కాగా... ఈసారి రూ. 27 కోట్ల నికర నష్టం
పౌల్ట్రీ, జంతు ఆరోగ్య రంగంలో ప్రముఖ సంస్థ అయిన వెంకీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ (Venky's) 2025 సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో రూ. 2,653 లక్షల (సుమారు రూ. 27 కోట్లు) నికర నష్టాన్ని ప్రకటించింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో నమోదైన రూ. 776 లక్షల లాభంతో పోలిస్తే ఇది తీవ్రమైన ఆర్థిక ఎదురుదెబ్బ.
భారతదేశంలో పౌల్ట్రీ, జంతు ఆరోగ్య రంగాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న వెంకీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ తన తాజా ఆర్థిక ఫలితాలను (Q2 Results) ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 30, 2025 తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో కంపెనీ నష్టాన్ని నమోదు చేసింది.
ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్ ప్రకారం, ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ. 2,653 లక్షల (దాదాపు రూ. 27 కోట్ల) నికర నష్టాన్ని చవిచూసింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంలో నివేదించిన రూ. 776 లక్షల లాభంతో పోలిస్తే ఇది అత్యంత భారీ పతనం.
నష్టానికి కారణాలు: పౌల్ట్రీ విభాగంలో సవాళ్లు
వెంకీస్ సంస్థకు ఈ ఆర్థిక నష్టం రావడానికి ప్రధానంగా పౌల్ట్రీ విభాగంలో నెలకొన్న పలు మార్కెట్ సవాళ్లు కారణమని కంపెనీ పేర్కొంది.
తక్కువ రాబడులు: రోజు వయస్సు గల కోడి పిల్లల (day-old chicks), పెరిగిన కోళ్ల (grown-up birds) అమ్మకాలపై మార్కెట్లో తక్కువ రాబడులు (lower realisations) రావడం ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది.
ఖర్చులు పెరగడం: ఉత్పత్తికి అవసరమైన ముడి పదార్థాల ఖర్చు (Cost of materials consumed) భారీగా పెరిగింది. ఇది గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ. 53,175 లక్షలు ఉండగా, ఈసారి అది పెరిగి రూ. 60,807 లక్షలుకు చేరుకుంది. ఇతర ఖర్చులు కూడా స్వల్పంగా పెరిగి రూ. 11,758 లక్షలుగా నమోదయ్యాయి. ఈ కారణాల వల్ల, ఈ త్రైమాసికానికి షేరుపై ఆదాయం (Earnings Per Share - EPS) నెగటివ్ రూ. 18.83గా నమోదైంది.
ఆదాయం & ఆపరేషన్స్ వివరాలు
ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం రూ. 81,123 లక్షలుగా ఉంది.
గత త్రైమాసికంలో నమోదైన రూ. 87,752 లక్షలతో పోలిస్తే ఇది 7.5% స్వల్ప తగ్గుదల. అయితే, గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఉన్న రూ. 78,423 లక్షల ఆదాయం కంటే ఈసారి కొంత పెరిగింది.
ఆపరేషన్స్ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం (Revenue from operations) రూ. 80,087 లక్షలుగా నమోదైంది. అంతకుముందు త్రైమాసికంలో రూ. 86,583 లక్షలు ఉన్నప్పటికీ, గత సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో రూ. 77,420 లక్షలతో పోలిస్తే ఈ మొత్తం ఎక్కువ.
విభాగాల వారీగా పనితీరు
వెంకీస్ ఆర్థిక ఫలితాలలో విభాగాల పనితీరు భిన్నంగా ఉంది. పౌల్ట్రీ, దాని ఉత్పత్తుల విభాగం అత్యధికంగా నష్టపోయింది. పన్ను, వడ్డీకి పూర్వం ఈ విభాగం రూ. 58.31 కోట్ల నష్టాన్ని నమోదు చేసింది. సానుకూలత ఏంటంటే, జంతు ఆరోగ్య ఉత్పత్తుల విభాగం సంతృప్తికరంగా లాభాలను ఆర్జించింది. ఈ విభాగం పన్ను, వడ్డీకి పూర్వం రూ. 21.21 కోట్ల లాభాన్ని నివేదించింది. ఆయిల్ సీడ్ విభాగం కూడా స్థిరంగా వృద్ధి చెందుతూ రూ. 10.18 కోట్ల లాభాన్ని అందించింది.
